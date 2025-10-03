Mi van itt? Katonai bázis felett jelentek meg drónok, a védelmi minisztérium vizsgálatot indított

Csütörtök este 15 drón bukkant fel a belga Elseborn katonai bázis fölött, amely mindössze 5–7 kilométerre fekszik a német határtól. A jelentések szerint a járművek német légtérbe is beléptek, ami miatt a müncheni repülőtér este leállt, a lezárás péntek hajnalig tartott. A belga védelmi minisztérium vizsgálatot indított; a drónok eredete és üzemeltetője egyelőre ismeretlen, írja a Telex a Politicora hivatkozva.

Csütörtök este drónokat észleltek Belgiumban: a 15 drón a helyi Elseborn katonai bázis felett bukkant fel. Elseborn a német határtól alig 5–7 kilométerre található, míg Münchentől légvonalban mintegy 430 kilométerre van. A beszámolók szerint a drónok átrepültek a német légtérbe is, és a müncheni repülőteret leállították, a korlátozás péntek hajnalig tartott. Nem ez volt az első hasonló eset Németországban az utóbbi időben.

Az elmúlt hetekben más európai repülőtereken is problémákat okoztak drónok: Dániában és Norvégiában egyaránt zavarták a légiforgalmat, és ez a helyzet vetette fel a keleti régiókban tervezett úgynevezett „drónfal” lehetőségét, amelyet az orosz agresszió elleni védekezés részeként tárgyaltak.

A megbeszélésen a magyar kormány is részt vett; Orbán Viktor azonban a koppenhágai csúcson azt nyilatkozta, hogy függetlenül a tervektől, a magyar határokat átlépő ismeretlen drónokat lelövik. A miniszterelnök nem tért ki arra, hogy Magyarországon az elmúlt években legalább két alkalommal is akadtak olyan esetek, amelyek ellentmondani látszanak a szavainak.