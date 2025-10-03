Újabb drónészlelés történt Európában, több ezren a repülőtéren töltötték az éjszakát

Újabb drónbotrány bénította meg a légi közlekedést: a müncheni repülőtér csütörtök este órákra leállt, több ezer utas kényszerült a terminálokban éjszakázni. Péntek reggel 5 óra körül nyitották újra a repülőteret, írja a a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A dániai drónészlelések után Németországban is káoszt okozott egy hasonló incidens: csütörtök este a müncheni repülőtéren kellett lezárni a kifutópályákat, miután a szövetségi rendőrség szerint többen is drónokat láttak a reptér közelében. Később a repülőtér felett is észleltek gyanús repülő tárgyakat, ezért a légiforgalmi irányítás azonnali lezárás mellett döntött.

Az eset miatt 17 járatot töröltek, és mintegy 3000 ember rekedt Münchenben. Közülük több százan a terminálban, kempingágyakon éjszakáztak, másokat szállodába szállítottak. Az üzemeltető takarókat, italokat és harapnivalókat biztosított a bajba jutott utasoknak.

Az érkező járatokat is átirányították: összesen 15 gépet vezényeltek át Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több drón zavarta meg a forgalmat, és a hatóságok még keresik a felelősöket.