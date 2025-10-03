2025. október 3. péntek Helga
10 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az utasok egy repülőtéri terminálon várakoznak, hogy felszállhassanak a kereskedelmi repülőgépükre.
Világ

Újabb drónészlelés történt Európában, több ezren a repülőtéren töltötték az éjszakát

Pénzcentrum
2025. október 3. 07:31

Újabb drónbotrány bénította meg a légi közlekedést: a müncheni repülőtér csütörtök este órákra leállt, több ezer utas kényszerült a terminálokban éjszakázni. Péntek reggel 5 óra körül nyitották újra a repülőteret, írja a a Frankfurter Allgemeine Zeitung.

A dániai drónészlelések után Németországban is káoszt okozott egy hasonló incidens: csütörtök este a müncheni repülőtéren kellett lezárni a kifutópályákat, miután a szövetségi rendőrség szerint többen is drónokat láttak a reptér közelében. Később a repülőtér felett is észleltek gyanús repülő tárgyakat, ezért a légiforgalmi irányítás azonnali lezárás mellett döntött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eset miatt 17 járatot töröltek, és mintegy 3000 ember rekedt Münchenben. Közülük több százan a terminálban, kempingágyakon éjszakáztak, másokat szállodába szállítottak. Az üzemeltető takarókat, italokat és harapnivalókat biztosított a bajba jutott utasoknak.

Az érkező járatokat is átirányították: összesen 15 gépet vezényeltek át Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba. Egyelőre nem tudni, hogy egy vagy több drón zavarta meg a forgalmat, és a hatóságok még keresik a felelősöket.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #légitársaság #repülőtér #németország #világ #drón #járatkésés #utasok #járattörlés #légiforgalom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:32
08:11
07:45
07:31
07:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 3.
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
2025. október 2.
Új boltlánccal tarolná le a Tesco Magyarországot: fű alatt nyílt meg az első diszkontverő
2025. október 2.
Ezért őrülnek meg most a magyar anyukák: óriási a verseny, de mi lesz a gyerekekkel?
2025. október 2.
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
2025. október 2.
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
NAPTÁR
Tovább
2025. október 3. péntek
Helga
40. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
2 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
2 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
2 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
1 hete
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 06:34
Ha már itt is megjelent, mi lesz Magyarországon? Pokoli lehet a helyzet, erre aztán készülhetünk
Pénzcentrum  |  2025. október 3. 05:31
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Agrárszektor  |  2025. október 3. 07:07
Áll a bál: döbbenetes, ami sokak kedvenc italával történik