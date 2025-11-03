2025. november 3. hétfő Győző
Whitestown - 2022 novembere körül: SHEIN e-kereskedelmi elosztóközpont. A SHEIN a világ egyik legnagyobb divat- és kiegészítő kiskereskedője.
Világ

Vékony jégen táncol a Shein: a franciák már a kitiltást fontolgatják

Pénzcentrum
2025. november 3. 13:18

Franciaország súlyos lépést fontolgat a kínai Shein ellen: ha a vállalat újra tiltott, gyermekeket idéző szexbabákat forgalmazna, teljesen kizárhatják a francia piacról. A Shein közölte, hogy az érintett termékeket már eltávolították, írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva.

Franciaország figyelmeztette a kínai Sheint, hogy kitilthatják az ország piacáról, ha ismét gyermekeket idéző szexbabákat kezd árusítani.

Roland Lescure francia pénzügyminiszter a BFM TV-nek adott interjúban kijelentette: „Ha az efféle magatartás megismétlődik, jogunkban áll megállítani a Shein francia piaci hozzáférését.”

A tiltás lehetőségét azután vetették fel, hogy a Shein kínálatában korábban megjelentek olyan, gyermekeket utánzó szexbabák, amelyek nagy felháborodást váltottak ki Franciaországban. A cég a francia hatóságok nyomására ezeket már eltávolította a platformjáról.

A Shein a Reuters megkeresésére e-mailben közölte, hogy „a szóban forgó termékeket azonnal eltávolítottuk a platformról, amint tudomást szereztünk ezekről a súlyos problémákról.”
Címlapkép: Getty Images
#kínai #online kereskedelem #hatóság #franciaország #világ #tiltás #kína #shein

