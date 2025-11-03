Az Egyesült Államok által bejelentett atomfegyver-tesztek nem járnak majd nukleáris robbanásokkal, de tesztelni azért fognak.
Vékony jégen táncol a Shein: a franciák már a kitiltást fontolgatják
Franciaország súlyos lépést fontolgat a kínai Shein ellen: ha a vállalat újra tiltott, gyermekeket idéző szexbabákat forgalmazna, teljesen kizárhatják a francia piacról. A Shein közölte, hogy az érintett termékeket már eltávolították, írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva.
Franciaország figyelmeztette a kínai Sheint, hogy kitilthatják az ország piacáról, ha ismét gyermekeket idéző szexbabákat kezd árusítani.
Roland Lescure francia pénzügyminiszter a BFM TV-nek adott interjúban kijelentette: „Ha az efféle magatartás megismétlődik, jogunkban áll megállítani a Shein francia piaci hozzáférését.”
A tiltás lehetőségét azután vetették fel, hogy a Shein kínálatában korábban megjelentek olyan, gyermekeket utánzó szexbabák, amelyek nagy felháborodást váltottak ki Franciaországban. A cég a francia hatóságok nyomására ezeket már eltávolította a platformjáról.
A Shein a Reuters megkeresésére e-mailben közölte, hogy „a szóban forgó termékeket azonnal eltávolítottuk a platformról, amint tudomást szereztünk ezekről a súlyos problémákról.”
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.
Megnyílt a világ legnagyobb régészeti múzeuma Egyiptomban, amely 100 000 műtárgyat mutat be, köztük Tutanhamon teljes sírjának tartalmát.
Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa
András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra.
Mi folyik itt? Háborúra készül az európai mintaállam: a hadsereg és az egészségügy is teljes készenlétben
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre.
Az Orosz Nemzeti Gárda jelentős létszámú személyzetét vezénylik át a Csasziv Jar térségében harcoló orosz alakulatokhoz
Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Kínai hekkerek törték fel magyar uniós diplomaták gépeit: érzékeny titkokat lophattak el, óriási a fejetlenség
Kínai kibertámadás érte a magyar és más európai uniós diplomatákat egy Windows-sérülékenységen keresztül.
A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.
A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett