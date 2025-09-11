2025. szeptember 11. csütörtök Teodóra
Hévíz, 2023. március 26.
Kész, vége! Újabb legendás vidéki üzlet húzza le a rolót: felfalta őket is a Temu és a SHEIN

2025. szeptember 11. 13:15

Újabb szomorú búcsú Szegeden: bezár a La Femme női ruhabolt a Kígyó utcában.

Szeged belvárosában újabb üzlet húzza le a rolót: a La Femme női ruhabolt október 15-én végleg bezárja kapuit. A Kígyó utcai bolt tulajdonosa, a közösségi oldalán búcsúzott vásárlóitól. Ahogy a Délmagyarnak nyilatkozta, a gazdasági helyzet és a megváltozott vásárlói szokások miatt hozta meg a fájdalmas döntést. A belvárosi üzletek forgalma az utóbbi időben jelentősen visszaesett, és egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a minőségi ruházati termékek vásárlását, miközben az olcsó és silány minőségű árukat kínáló webáruházak egyre nagyobb teret nyernek.

Az üzlet még október 15-ig a megszokott nyitvatartással működik tovább, és a végkiárusítást már megkezdték:

 A La Femme bezárása nem egyedülálló eset Szegeden. Nemrégiben - ahogy a HelloVidék is hírt adott róla - a Szeged Pláza művészellátó boltja is kénytelen volt meghozni a végleges, szomorú döntést. A bolt tulajdonosa 13 évig működtette az üzletet, de az utolsó fél évben már teljesen világossá vált számára, hogy innen nincs kiút. 

A La Femme bezárása is azt mutatja, hogy a hagyományos üzleteknek egyre nehezebb versenyezniük az online piacterekkel és a megváltozott vásárlói szokásokkal. A helyi kisvállalkozások számára kulcsfontosságú lenne a vásárlók támogatása és a közösségi összefogás, hogy megőrizzük a város egyedi hangulatát és kereskedelmi sokszínűségét.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre 
#bolt #szeged #bezár #üzlet #ruhabolt #hellovidék

