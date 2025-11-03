Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Kitiltottak egy idős házaspárt az Aldiból, döbbenetes, ami történt
Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt, írta meg a Mirror.
Anthony és Regina Taylor a havi bevásárlásukat intézték egy bootle-i Aldiban, amikor a pénztárnál arra kérték őket, hogy pakolják ki az egész bevásárlókocsijukat.
A házaspár, akik az üzelt körülbelül 10 évvel ezelőtti nyitása óta vásárolnak a boltban, elmondása szerint korábban csak egy-egy darabot tettek ki a futószalagra azokból a termékekből, amelyekből többet vásároltak, és szóban közölték a pénztárossal a mennyiséget. Amikor a dolgozó ragaszkodott a kocsi teljes kipakolásához, Anthony – aki porckopásban szenved – ezt megtagadta, és megjegyezte, hogy a pénztárosnak "szemüvegre lenne szüksége", ha nem látja, mi van a kocsiban.
A helyzet akkor eszkalálódott, amikor a boltvezető beavatkozott, elvette tőlük a kocsit és távozásra szólította fel őket. Anthony később visszament, hogy visszakérje a kocsiba helyezett egyfontos érmét.
Az Aldi képviselője közölte, hogy a bolt szabályzata szerint minden terméket külön be kell szkennelni a pontos elszámolás érdekében. Hozzátette, hogy az üzlet dolgozói nem tudtak Anthony hátproblémájáról, és az áruházlánc elkötelezett amellett, hogy szükség esetén segítséget nyújtson a vásárlóknak.
A szupermarket szóvivője hangsúlyozta, hogy munkatársaik keményen dolgoznak a jó ügyfélszolgálat érdekében, és nem tolerálják a boltokban tanúsított semmilyen bántalmazó magatartást.
Anthony elismerte, hogy a biztonsági őrökkel való összetűzés során káromkodott, amikor attól tartott, hogy elveszíti egyensúlyát. A házaspár bocsánatkérést szeretne és azt, hogy újra vásárolhassanak a helyi Aldiban, de a jelentések szerint továbbra is érvényben van a kitiltásuk.
Katonai támadásra készül fel Donald Trump: ez a kegyvesztett ország a célpont - senki nem lenne most a helyükben
Az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat - jelentette ki Donald Trump.
A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására.
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.
Megnyílt a világ legnagyobb régészeti múzeuma Egyiptomban, amely 100 000 műtárgyat mutat be, köztük Tutanhamon teljes sírjának tartalmát.
Tíz ember sérült meg abban a késeléses támadásban, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.
Kiderült, mi lesz a Epstein-bortányba keveredett András herceg és volt feleségének, Sarah-nak a sorsa
András a norfolki Sandringham birtokra költözik, bár a pontos lakhelyét nem hozták nyilvánosságra.
Mi folyik itt? Háborúra készül az európai mintaállam: a hadsereg és az egészségügy is teljes készenlétben
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre.
Az Orosz Nemzeti Gárda jelentős létszámú személyzetét vezénylik át a Csasziv Jar térségében harcoló orosz alakulatokhoz
Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Kínai hekkerek törték fel magyar uniós diplomaták gépeit: érzékeny titkokat lophattak el, óriási a fejetlenség
Kínai kibertámadás érte a magyar és más európai uniós diplomatákat egy Windows-sérülékenységen keresztül.
A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.
A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.