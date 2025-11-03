2025. november 3. hétfő Győző
Világ

Kitiltottak egy idős házaspárt az Aldiból, döbbenetes, ami történt
Világ

Kitiltottak egy idős házaspárt az Aldiból, döbbenetes, ami történt

Pénzcentrum
2025. november 3. 15:42

Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt, írta meg a Mirror.

Anthony és Regina Taylor a havi bevásárlásukat intézték egy bootle-i Aldiban, amikor a pénztárnál arra kérték őket, hogy pakolják ki az egész bevásárlókocsijukat.

A házaspár, akik az üzelt körülbelül 10 évvel ezelőtti nyitása óta vásárolnak a boltban, elmondása szerint korábban csak egy-egy darabot tettek ki a futószalagra azokból a termékekből, amelyekből többet vásároltak, és szóban közölték a pénztárossal a mennyiséget. Amikor a dolgozó ragaszkodott a kocsi teljes kipakolásához, Anthony – aki porckopásban szenved – ezt megtagadta, és megjegyezte, hogy a pénztárosnak "szemüvegre lenne szüksége", ha nem látja, mi van a kocsiban.

A helyzet akkor eszkalálódott, amikor a boltvezető beavatkozott, elvette tőlük a kocsit és távozásra szólította fel őket. Anthony később visszament, hogy visszakérje a kocsiba helyezett egyfontos érmét.

Az Aldi képviselője közölte, hogy a bolt szabályzata szerint minden terméket külön be kell szkennelni a pontos elszámolás érdekében. Hozzátette, hogy az üzlet dolgozói nem tudtak Anthony hátproblémájáról, és az áruházlánc elkötelezett amellett, hogy szükség esetén segítséget nyújtson a vásárlóknak.

A szupermarket szóvivője hangsúlyozta, hogy munkatársaik keményen dolgoznak a jó ügyfélszolgálat érdekében, és nem tolerálják a boltokban tanúsított semmilyen bántalmazó magatartást.

Anthony elismerte, hogy a biztonsági őrökkel való összetűzés során káromkodott, amikor attól tartott, hogy elveszíti egyensúlyát. A házaspár bocsánatkérést szeretne és azt, hogy újra vásárolhassanak a helyi Aldiban, de a jelentések szerint továbbra is érvényben van a kitiltásuk.

Címlapkép: Getty Images
