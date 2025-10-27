Elképesztő őszi akciót robbantott a Lidl: mit lép erre az Aldi, PENNY, Spar?

A mai naptól olcsóbban érhetőek el egyes csokoládék a Lidl üzleteiben: a vállalat ugyanis 20 százalékkal, tartósan csökkenti saját márkás, 100 grammos Fin Carré csokoládéinak árát - közölte a boltlánc.

Népszerű a csokoládé az európai vásárlók körében: a világ csokoládékínálatának közel felét, 45 százalékát fogyasztják el a kontinensen. Sok európai pedig a csokoládét olyan mindennapi luxusnak tekinti, amelyről nem szívesen mondana le a Centre for the Promotion of Imports (CBI), holland kormányzati ügynökség adatai szerint.

Az európaiak ráadásul az évi átlagos 0,9 kg csokoládénál jóval többet fogyasztanak. A csokoládé az egyik legkedveltebb édesség hazánkban is: az Impetus Research étTend 2025-ös kutatása szerint Magyarországon legalább hetente egyszer a lakosság 37 százaléka fogyaszt táblás csokoládét és mindössze a megkérdezettek 8 százaléka mondta azt, hogy soha nem eszik ilyet. A kutatásból az is kiderül, hogy hetente átlagosan 4,6 alkalommal esznek valamilyen csokoládét a magyarok.

20 százalékkal csökken a csokoládé ára

A Lidl Magyarországnál szintén népszerűek ezek az édességek a vásárlók körében, ezért a diszkontlánc folytatja árcsökkentési kampányát: az ünnepi időszak előtt a saját márkás csokoládék lesznek tartósan olcsóbbak.

A 100 grammos Fin Carré csokoládék ára október 27-től 20 százalékkal csökken: a klasszikus 100 grammos tej- és étcsokoládék ára például 599 forintról 479 forintra, míg a prémium, magas kakaótartalmú változatok 999 forintról 799 forintra mérséklődnek. Az ünnepi időszak közeledtével ez különösen jó hír azoknak, akik Halloweenkor, Mikuláskor vagy karácsonykor szívesen ajándékoznak édességet – vagy egyszerűen csak élvezik a mindennapok apró örömeit egy kocka csokoládé formájában.

A Lidl Fin Carré termékeinek döntő többsége ráadásul Fairtrade minősítéssel rendelkezik, amely jobb munka- és életkörülményeket biztosít a kistermelők és a dolgozók számára Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában. Így a vásárlók a fenntartható és méltányos kakaótermesztés támogatásáért is tehetnek.

Fontosnak tartjuk, hogy a kiváló minőség mellett mindig a lehető legjobb árat biztosítsuk a vásárlóinknak, ezért idén a rendszeres akcióink mellett olyan mindennapi élelmiszerek árát csökkentettük tartósan mint a tej, a paradicsom, vagy legutóbb október elején a narancslé. Az ünnepi időszak közeledtével egyre többen keresik a különböző csokoládékat is, így a tartós árcsökkentéssel azt szeretnénk elérni, hogy a minőségi csokoládé mindenki számára elérhető maradjon

- mondta Nepp Zoltán, a Lidl beszerzési igazgatója.

Ráadásul a csokoládé nemcsak finom, hanem – mértékkel fogyasztva – kedvező élettani hatásairól is ismert: a magas kakaótartalmú csokoládék antioxidánsokat tartalmaznak, segíthetik a hangulatjavítást és a stressz csökkentését.