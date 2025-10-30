Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese

Hollandok milliói intettek búcsút a negativitás politikájának - mondta Rob Jetten, a D66 centrista-liberális párt elnöke miután meglepetésre ők állnak a legközelebb a kormányalakításhoz. A szavazatok több mint 97 százalékának megszámlálása után ugyanis a D66 fej-fej mellett áll az eddigi kormányfő, Geert Wilders Szabadságpártjával, mindkét erő 26-26 mandátumra számíthat a 150 fős parlamentben. Ugyanakkor Jetten könnyebben köthet koalíciót a többi, jól szereplő párttal. A pártelnök emlékeztetett: még soha nem fordult elő, hogy a győztes párt 30 mandátum alatt teljesítsen.

Az első exit pollok Jettent mutatták előnyben. „Hollandok milliói lapoztak egyet, búcsút intettek a negativitás politikájának” – mondta támogatóinak a pártvezető. A csalódott Wilders elismerte, hogy az eredmény nem az, amire számított – legalább tíz helyet veszített –, de hozzátette, ez még mindig pártja második legjobb eredménye.

Három másik párt sincs sokkal lemaradva: a konzervatív liberálisok 22 mandátummal követik őket, utánuk a baloldali ZöldBal–Munkáspárt, valamint a Kereszténydemokraták következnek.

Wilders vezette a felméréseket a kampány során, ám miután júniusban menekültügyi viták miatt felrúgta saját koalícióját, a többi párt világossá tette, hogy nem kíván vele együttműködni. Wilders elismeri, hogy kormányalakításra kevés az esélye, de csütörtökön az X-en azt írta: ha pártja kapja a legtöbb szavazatot, neki kellene megkapnia az első lehetőséget. Bár nincs egyértelmű győztes, Jetten – aki látványos kampányt vitt végig – nagyobb eséllyel vezetheti a következő kormányt.

Néhány héttel ezelőtt még csak 12 mandátumot jósoltak a D66-nak, ám a 38 éves, karizmatikus vezető tévés vitákban és interjúkban nyújtott erős szereplései, valamint a választás előtti hetekben futó A legokosabb ember című vetélkedőben való részvétele növelte ismertségét. Jetten szerdán késő este sem hirdetett győzelmet, bár támogatóinak körében ünnepi volt a hangulat.

A konzervatív liberális VVD, Dilan Yesilgöz pártja szintén jól szerepelt, és könnyen együttműködhetne egy Jetten által vezetett koalícióban. A választás előtt is szoros küzdelemre számítottak, mivel öt pártnak volt esélye győzelemre. Wilders Szabadságpártja 2023 novemberében még 37 mandátumot szerzett, ám sok szavazója elpártolhatott, miután világossá vált, hogy nehéz lesz partnert találnia a kormányzáshoz.

2024-ben hét hónapba telt, mire Wilders koalíciós megállapodást kötött, amit 11 hónappal később ő maga döntött meg.

Jetten világossá tette, hogy széles alapokon nyugvó, „stabil és ambiciózus” koalíciót akar, és kiemelte: még soha nem fordult elő, hogy a győztes párt 30 mandátum alatt teljesítsen. Lehetséges partnerei között említette a Frans Timmermans vezette Munkáspárt–ZöldBal szövetséget, Yesilgöz liberálisait és az újjáéledő Kereszténydemokrata Pártot (CDA).

Az exit poll azonban kedvezőtlen eredményt mutatott Timmermans számára: a baloldali szövetség, amely korábban a második helyen állt, most a negyedikre szorult. „Jobb idők jönnek” – ígérte támogatóinak Timmermans szerda este, majd csalódottságát fejezve ki bejelentette, hogy lemond, és vállalja a felelősséget az eredményért.

Timmermans és Wilders egyaránt a hatvanas éveik elején járnak, és pályájuk hasonló időben indult, de most úgy tűnik, a holland választók új irányt keresnek. Wilders azonban kijelentette: „Nem szabadultok meg tőlem, amíg 80 éves nem leszek.” Megerősítette, hogy pártja második legjobb eredménye így is siker: „Természetesen szerettem volna több helyet… de ez is figyelemre méltó.”

Matthijs Rooduijn, az Amszterdami Egyetem politológusa szerint a Szabadságpárt sok mérsékelt és radikális szavazót is elveszített, de a veszteségek akár nagyobbak is lehettek volna, tekintve, hogy Wilders kevesebbet kampányolt, mint riválisai.

A D66 szimpatizánsai hatalmas lelkesedéssel követték az eredményeket Leidenben, egy zenei rendezvényhelyszínen. Amikor világossá váltak az exit pollok, a „yes, we can” felkiáltás szinte jelszóként hangzott a teremben. A színpadra lépő Rob Jetten, aki a modern holland történelem legfiatalabb miniszterelnöke lehet, így szólt: „Megcsináltuk – ez a D66 történetének legjobb eredménye.”

„Tudjuk, hogy milliók más pártokra szavaztak, és óriási felelősséget érzek értük is” – tette hozzá. „Mindent megteszünk azért, hogy bebizonyítsuk: a politika és a kormányzás újra az emberekért lehet, hogy Hollandia ismét nagyot álmodhasson és előre léphessen.”

A kampány fő témái a migráció és a túlzsúfolt menekültközpontok voltak, de a választókat leginkább az országot sújtó, mintegy 400 000 lakásos hiány aggasztotta. Jetten pártja 10 új város építését tervezi a válság enyhítésére.

„Ez egy optimista kampány volt – megmutatta, hogy a hollandok belefáradtak a két évnyi tétlenségbe. Felismerjük a kihívásokat, és előrelépést akarunk” – mondta Eline, a D66 egyik támogatója. „Az emberek olyan miniszterelnökre vágynak, aki képes egyesíteni az országot és megküzdeni a legnagyobb kihívásokkal.”

Egy másik lehetséges koalíciós partner, a Kereszténydemokraták két éve még a teljes összeomlás szélén álltak, most viszont 18 mandátumot szerezhetnek. „Micsoda fantasztikus eredmény – két éve még álmodni sem mertünk erről!” – mondta Henri Bontenbal, a CDA vezetője, miközben támogatói a nevét skandálták.