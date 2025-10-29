Videón az évszázad hurrikánja: elképesztő a pusztítás, egy egész ország a víz alá került

A Melissa hurrikán Kuba partjainál csapott le, miután korábban Jamaicát pusztította el, ahol 25 ezer turista rekedt, és teljes városok kerültek víz alá - számolt be a Daily Mail.

A Melissa hurrikán 120 mérföld/órás (193 km/órás) széllel érte el Kubát szerdán, immár 3-as erősségű viharként, miután korábban 5-ös kategóriájú hurrikánként söpört végig Jamaicán.

A CBC videón is rögzítette az esetet:

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök kedden katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a szigetet, hogy megakadályozza a kizsákmányolást, miközben a lakosok élelmiszerhez, vízhez és egyéb ellátmányhoz próbálnak jutni.

Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát, és körülbelül 530 ezer ember maradt áram nélkül a hatóságok jelentése szerint.

A vihar előkészületei során eddig hét halálesetet jelentettek Jamaicán, Haitin és a Dominikai Köztársaságban. A hatóságok közlése szerint azonban a hurrikán jamaicai partot érése óta nem regisztráltak újabb haláleseteket.

A Melissa az egyik legerősebb hurrikán a feljegyzett történelemben, intenzitása meghaladja a Katrina hurrikánét is. Utóbbi 2005-ben 125 milliárd dollár (94 milliárd font) értékű kárt okozott és 1392 ember halálát okozta, amikor New Orleanst sújtotta.