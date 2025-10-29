2025. október 29. szerda Nárcisz
2005. július 7. 15:50 (UTC) - A Dennis hurrikán Jamaica és Haiti között halad, egyenesen Kuba felé. Ezen a képen a Dennis épphogy a 3-as kategóriájú hurrikán alatt van, 175 kilométer/órás (110 mérföld/óra) széllel és ennél erősebb sz
Világ

Videón az évszázad hurrikánja: elképesztő a pusztítás, egy egész ország a víz alá került

Pénzcentrum
2025. október 29. 11:45

A Melissa hurrikán Kuba partjainál csapott le, miután korábban Jamaicát pusztította el, ahol 25 ezer turista rekedt, és teljes városok kerültek víz alá - számolt be a Daily Mail.

A Melissa hurrikán 120 mérföld/órás (193 km/órás) széllel érte el Kubát szerdán, immár 3-as erősségű viharként, miután korábban 5-ös kategóriájú hurrikánként söpört végig Jamaicán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A CBC videón is rögzítette az esetet:

Andrew Holness jamaicai miniszterelnök kedden katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a szigetet, hogy megakadályozza a kizsákmányolást, miközben a lakosok élelmiszerhez, vízhez és egyéb ellátmányhoz próbálnak jutni.

Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát, és körülbelül 530 ezer ember maradt áram nélkül a hatóságok jelentése szerint.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vihar előkészületei során eddig hét halálesetet jelentettek Jamaicán, Haitin és a Dominikai Köztársaságban. A hatóságok közlése szerint azonban a hurrikán jamaicai partot érése óta nem regisztráltak újabb haláleseteket.

A Melissa az egyik legerősebb hurrikán a feljegyzett történelemben, intenzitása meghaladja a Katrina hurrikánét is. Utóbbi 2005-ben 125 milliárd dollár (94 milliárd font) értékű kárt okozott és 1392 ember halálát okozta, amikor New Orleanst sújtotta.
Címlapkép: Getty Images
