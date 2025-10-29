Zelenszkij szerint az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának.
Videón az évszázad hurrikánja: elképesztő a pusztítás, egy egész ország a víz alá került
A Melissa hurrikán Kuba partjainál csapott le, miután korábban Jamaicát pusztította el, ahol 25 ezer turista rekedt, és teljes városok kerültek víz alá - számolt be a Daily Mail.
A Melissa hurrikán 120 mérföld/órás (193 km/órás) széllel érte el Kubát szerdán, immár 3-as erősségű viharként, miután korábban 5-ös kategóriájú hurrikánként söpört végig Jamaicán.
A CBC videón is rögzítette az esetet:
Andrew Holness jamaicai miniszterelnök kedden katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a szigetet, hogy megakadályozza a kizsákmányolást, miközben a lakosok élelmiszerhez, vízhez és egyéb ellátmányhoz próbálnak jutni.
Mintegy 15 ezer jamaicai lakos menedékhelyeken húzta meg magát, és körülbelül 530 ezer ember maradt áram nélkül a hatóságok jelentése szerint.
A vihar előkészületei során eddig hét halálesetet jelentettek Jamaicán, Haitin és a Dominikai Köztársaságban. A hatóságok közlése szerint azonban a hurrikán jamaicai partot érése óta nem regisztráltak újabb haláleseteket.
A Melissa az egyik legerősebb hurrikán a feljegyzett történelemben, intenzitása meghaladja a Katrina hurrikánét is. Utóbbi 2005-ben 125 milliárd dollár (94 milliárd font) értékű kárt okozott és 1392 ember halálát okozta, amikor New Orleanst sújtotta.
Az ENSZ főtitkára szerint elkerülhetetlen a Párizsi Klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljának túllépése, és azonnali irányváltásra van szükség a klímaválság kezelésében.
Kedden Tokióban a Donald Trump amerikai elnök és a Takaicsi Szanaé új japán miniszterelnök kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá.
A svéd Saab akár 150 Gripen eladására is szerződhet Kijevvel – az üzlet megduplázhatja a svéd gyártó kapacitásait.
Súlyos bejelentést tett az orosz kőolaj-óriás: megölik a szankciók Putyin aranytojást tojó tyúkját, mi lesz a váklasz?
A Lukoil kénytelen eladni külföldi érdekeltségeinek jelentős részét. A kényszerű lépés akár bevételeinek harmadát is elviheti.
Lelőtték Putyin csodafegyverét az ukránok: Moszkva is elismerte, odalett a legmodernebb harci helikopter
Egy orosz katonai pilóta „örök repülést” kívánt elesett társainak – ezzel erősítette meg a veszteséget.
Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Új biztonsági előírás élesedik, sok turista bánja: érzékeny adatokat kell átadnia annak, aki itt lépné át a határt
A CBP közel egy évtizede alkalmaz biometrikus arcfelismerő rendszert, amely összehasonlítja az utazók arcát az útlevelükben szereplő fényképpel.
Trump ide is kinyújthatná a kezét? Egyre messzebb a béke, újra fellángolt a háború - ennek nem lesz jó vége
Újabb fegyveres összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán között a fennálló tűzszünet ellenére.
Keményen üzent Magyarországnak Trump erős embere: itt az orosz olaj vége, nem lehet halogatni a leválást
Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
Boldoggá avatás Veszprém 2025: tudd meg, mik a boldoggá avatás feltételei, illetve hogy mik a szentté avatás feltételei. Kik szerepelnek a magyar szentek és boldogok...
Letartóztatások történtek a Louvre kirablásának ügyében: eddig óriási a blama, nagy a francia kudarc
Két gyanúsítottat letartóztattak a párizsi Louvre múzeumból ellopott, 88 millió euró értékű koronaékszerek ügyében.
Donald Trump "teljes mértékben nyitott" egy találkozóra Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel.
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonaságot.
A venezuelai elnök péntek este elítélte az amerikai csapatok mozgósítását a Karib-tenger térségében.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Az AI-generált megtévesztő tartalmak választási időszakban történő terjesztése sértheti az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvényét.
Elemzők szerint kulcskérdés, hogy Donald Trump amerikai elnök milyen szigorral fogja betartatni a másodlagos szankciókat.
