Orbán Viktor Floridában tárgyalt Trumppal és Eln Muskkal.
Gazdaság

Orbán jövő héten Washingtonban egyeztet Trumppal

Pénzcentrum/MTI
2025. október 27. 14:42

Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarország energiaellátását, ugyanakkor Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban személyesen egyeztet Donald Trump elnökkel a kérdésről, hogy tisztázzák a jogi és gyakorlati következményeket.

"Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára reagálva kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország esetében, a kérdésről pedig Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti egyesült államokbeli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.

"Ami az energiaellátásunkat illeti, nem vagyok híve semmifajta üzengetésnek. Ezt a kérdést én személyesen többször végigbeszéltem Marco Rubióval, a miniszterelnök végigbeszélte az amerikai elnökkel, lesz lehetőség a jövő hét második felében Washingtonban arra, hogy ezt a kérdést a miniszterelnök személyesen beszélje végig az amerikai elnökkel" - mondta.

"Ami az amerikai szankciókat illeti, mivel azok időbeli hatályosulása még odébb van, ezért természetesen semmifajta kiesést vagy nehézséget az Oroszországból származó energiaimport tekintetében ezek az intézkedések nem jelentettek" - tette hozzá.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát.

Az Egyesült Államok szerdán vezetett be szankciókat a két legnagyobb orosz olajipari vállalattal, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben. Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elvárja, hogy azok az országok – köztük Magyarország, Törökország és Szlovákia –, amelyek továbbra is orosz olajat és gázt vásárolnak, olyan stratégiát dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amely fokozatosan függetleníti őket az orosz energiahordozóktól.
#energia #egyesült államok #gazdaság #oroszország #szankció #donald trump #orbán viktor #külügyminiszter #szankciók #energiaellátás

