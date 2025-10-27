Az amerikai elnök hétfőn a légierő egyik repülőgépén újságíróknak nyilatkozva elvetette azt az ötletet, hogy a 2028-as választásokon alelnökjelöltként induljon.
Orbán jövő héten Washingtonban egyeztet Trumppal
Az Oroszországgal szembeni amerikai szankciók egyelőre nem érintik Magyarország energiaellátását, ugyanakkor Orbán Viktor a jövő héten Washingtonban személyesen egyeztet Donald Trump elnökkel a kérdésről, hogy tisztázzák a jogi és gyakorlati következményeket.
"Az Oroszországgal szembeni friss amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így egyelőre semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország energiaellátásában, de a kormány vizsgálja a helyzetet" - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára reagálva kiemelte, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország esetében, a kérdésről pedig Orbán Viktor miniszterelnök a jövő heti egyesült államokbeli látogatásán személyesen is konzultálhat majd Donald Trump elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.
"Ami az energiaellátásunkat illeti, nem vagyok híve semmifajta üzengetésnek. Ezt a kérdést én személyesen többször végigbeszéltem Marco Rubióval, a miniszterelnök végigbeszélte az amerikai elnökkel, lesz lehetőség a jövő hét második felében Washingtonban arra, hogy ezt a kérdést a miniszterelnök személyesen beszélje végig az amerikai elnökkel" - mondta.
"Ami az amerikai szankciókat illeti, mivel azok időbeli hatályosulása még odébb van, ezért természetesen semmifajta kiesést vagy nehézséget az Oroszországból származó energiaimport tekintetében ezek az intézkedések nem jelentettek" - tette hozzá.
Az Egyesült Államok szerdán vezetett be szankciókat a két legnagyobb orosz olajipari vállalattal, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben. Matt Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete a Fox Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok elvárja, hogy azok az országok – köztük Magyarország, Törökország és Szlovákia –, amelyek továbbra is orosz olajat és gázt vásárolnak, olyan stratégiát dolgozzanak ki és hajtsanak végre, amely fokozatosan függetleníti őket az orosz energiahordozóktól.
