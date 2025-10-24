Az eset nyomán a NATO Balti Légirendőrségének spanyol Eurofighter Typhoon vadászgépeit riasztották.
Hetven éve nem volt ilyen válság Európa egyik legerősebb államában: ez okozta a hirelen zuhanást
A brit autóipar termelése 73 éves mélypontra zuhant szeptemberben, elsősorban a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás miatt, amely a hónap egészére megbénította a legnagyobb brit autógyártó működését.
A brit autógyártók és autókereskedők szövetsége (SMMT) pénteken közzétett adatai szerint szeptemberben mindössze 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, ami 27,1 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez 1952 óta a leggyengébb szeptemberi termelési adat.
A drasztikus csökkenés fő oka az indiai Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover elleni kibertámadás volt. A vállalat szeptember 2-án jelentette be az incidenst, amely miatt leállította gyártásirányító informatikai rendszereit. A termelés csak október elején indulhatott újra, akkor is csak fokozatosan.
A Cyber Monitoring Centre (CMC) szakértői szervezet számításai szerint a kibertámadás 1,9 milliárd font (852 milliárd forint) veszteséget okozott a JLR-nek, ami a brit gazdaságtörténet eddigi legköltségesebb kiberincidense. Az esemény a cég ötezer beszállítóját is érintette, és a termelés várhatóan csak 2026 januárja után állhat helyre teljesen.
A teljes brit járműipari termelés – beleértve a kereskedelmi haszonjárműveket is – még súlyosabb, 35,9 százalékos visszaesést mutatott szeptemberben. A tavalyi 84 682 járművel szemben idén csak 54 319 készült el. A hazai értékesítés 41 százalékkal, az export pedig 33,8 százalékkal csökkent éves összehasonlításban.
Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.
A feketepiacon értékük jelentősen csökken, mindössze 10-30 százalékát érhetnék el eredeti értéküknek a magas kockázat miatt.
Éleződik a feszültség az USA és Oroszország között: Moszkva szerint, amit Trump művel, háborús provokáció
Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szankciókat azért vezették be, mert Putyin elutasítja az "értelmetlen háború" befejezését Ukrajnában.
Az EU is becsatlakozott Trump mellé: satuba fogták az oroszokat, most tényleg lefőtt a kávé Putyinnak?
Az Európai Unió elfogadta 19. szankciós csomagját Oroszország ellen.
Donald Trump egyben megerősítette, hogy jövő héten Dél-Koreában tárgyalóasztalhoz ül Hszi Csi-ping kínai elnökkel.
Leváltották a vízzel elárasztott parajdi sóbányát is működtető román Országos Sóipari Társaság (Salrom) vezetőségét.
Zelenszkij szerint Trump javaslata a jelenlegi frontvonalak befagyasztására jó kompromisszum lenne.
Az euróövezet második legnagyobb gazdaságának instabilitása nyugtalanítja a befektetőket
Az amerikai elnök szerint nincs értelme olyan találkozónak, amely nem hoz kézzelfogható eredményt.
A klímamodellek szerint a jégesők ritkábbak de olykor hevesebbek, a zivatarok pedig gyakoribbak lehetnek
A NASA vezetője jelezte, hogy a SpaceX helyett más céget választhatnak a holdra szálláshoz, mivel az Elon Musk cége által fejlesztett Starship űrhajó késésben van.
A Fehér Ház közölte, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójára nincs tervben a közeljövőben.
Szijjártó Péter szerint azért is van értelme folytatni a magyar űrprogramot, mert az orszég már rendelkezik egy kiképzett űrhajóssal Kapu Tiboron kívül is.
Moszkva kedden láthatóan igyekezett tompítani a várakozásokat egy küszöbön álló csúcstalálkozóval kapcsolatban.
Donald Trump amerikai elnök meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a közelgő budapesti békecsúcsra.
Országos munkaszüneti nap lesz a jövő évtől Szent Ferenc október 4-i ünnepe.
Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását.
A királyi udvar csak a nyilvános felháborodás hatására lépett András herceg ügyében, ami felveti a kérdést: miért nem reagáltak korábban az évekkel ezelőtti eseményekre?
Donald Trump azt közölte, hogy "a Hamász megsemmisül, ha nem tartja tiszteletben" a Gázai övezetben kötött tűzszüneti megállapodást.
