Hetven éve nem volt ilyen válság Európa egyik legerősebb államában: ez okozta a hirelen zuhanást

A brit autóipar termelése 73 éves mélypontra zuhant szeptemberben, elsősorban a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás miatt, amely a hónap egészére megbénította a legnagyobb brit autógyártó működését.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetsége (SMMT) pénteken közzétett adatai szerint szeptemberben mindössze 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, ami 27,1 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ez 1952 óta a leggyengébb szeptemberi termelési adat.

A drasztikus csökkenés fő oka az indiai Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover elleni kibertámadás volt. A vállalat szeptember 2-án jelentette be az incidenst, amely miatt leállította gyártásirányító informatikai rendszereit. A termelés csak október elején indulhatott újra, akkor is csak fokozatosan.

A Cyber Monitoring Centre (CMC) szakértői szervezet számításai szerint a kibertámadás 1,9 milliárd font (852 milliárd forint) veszteséget okozott a JLR-nek, ami a brit gazdaságtörténet eddigi legköltségesebb kiberincidense. Az esemény a cég ötezer beszállítóját is érintette, és a termelés várhatóan csak 2026 januárja után állhat helyre teljesen.

A teljes brit járműipari termelés – beleértve a kereskedelmi haszonjárműveket is – még súlyosabb, 35,9 százalékos visszaesést mutatott szeptemberben. A tavalyi 84 682 járművel szemben idén csak 54 319 készült el. A hazai értékesítés 41 százalékkal, az export pedig 33,8 százalékkal csökkent éves összehasonlításban.

Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.