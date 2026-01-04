Tízezrek maradtak áram nélkül a főváros térségében: ez okozta a kimaradást

Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon. A hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják, és arra figyelmeztetnek, hogy az áramellátás teljes helyreállítása csak napok múlva várható.

Az incidens a lichterfeldei erőmű közelében történt. A tűzben több nagyfeszültségű kábel is megsérült. A Stromnetz Berlin tájékoztatása szerint mintegy 45 400 lakás és 2 200 cég maradt áram nélkül Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben. A szolgáltató közölte: a helyreállítás rendkívüli összetettsége miatt a normál ellátás legkorábban csütörtök délutánra állhat helyre. Reményeik szerint ugyanakkor körülbelül 10 ezer otthont már korábban sikerül ideiglenes, alternatív hálózati útvonalakról ellátni.

Az energiaellátás kiesése számos területen okozott fennakadásokat. Sok helyen leálltak a fűtési rendszerek, nem működnek a közlekedési lámpák, és kereskedelmi egységek, illetve szolgáltatók kényszerültek bezárni. A mobilszolgáltatás is akadozik. Zavar keletkezett a távhőellátásban is, mivel áram híján a keringtető szivattyúk nem tudják továbbítani a forró vizet.

A Steglitz–Zehlendorf kerületi önkormányzat válsághelyzetben ideiglenes szálláshelyeket nyitott, ezek kihasználtsága azonban egyelőre alacsony. Az áramkimaradás által sújtott lakosok jelentős része ismerősöknél, családtagoknál vagy szállodákban talált átmeneti menedéket. A rendvédelmi szervek fokozott jelenléttel és mobil világítóberendezések telepítésével igyekeznek fenntartani a közrendet és a közbiztonságot. Hangszórós tájékoztatást tartanak, és online felületeken is arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan használják mobileszközeiket, és figyeljenek a segítségre szoruló emberekre.

Az áramszünet különösen kritikus helyzetet teremtett az érintett területen működő gondozási intézményekben és egészségügyi létesítményekben. Több bentlakót és pácienst már más épületekbe költöztettek, a kórházak pedig tartalék áramforrásokra álltak át. A hatóságok figyelmeztettek, hogy a téli időjárási körülmények tovább súlyosbíthatják a helyzetet, ezért a következő napokban is rendkívüli viszonyokra kell készülni.