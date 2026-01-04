2026. január 4. vasárnap Titusz, Leona
Egy fiatal nő áramszünetet okozó áramszünet idején a meggyújtott gyertyák alatt laptopot használva dolgozik. blackout
Világ

Tízezrek maradtak áram nélkül a főváros térségében: ez okozta a kimaradást

MTI
2026. január 4. 10:00

Jelentős áramkimaradás bénította le Berlin délnyugati kerületeit szombat hajnalban, miután tűz ütött ki a Teltow-csatornánál lévő kábelhídon. A hatóságok a szándékos gyújtogatás lehetőségét is vizsgálják, és arra figyelmeztetnek, hogy az áramellátás teljes helyreállítása csak napok múlva várható.

Az incidens a lichterfeldei erőmű közelében történt. A tűzben több nagyfeszültségű kábel is megsérült. A Stromnetz Berlin tájékoztatása szerint mintegy 45 400 lakás és 2 200 cég maradt áram nélkül Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee és Lichterfelde városrészekben. A szolgáltató közölte: a helyreállítás rendkívüli összetettsége miatt a normál ellátás legkorábban csütörtök délutánra állhat helyre. Reményeik szerint ugyanakkor körülbelül 10 ezer otthont már korábban sikerül ideiglenes, alternatív hálózati útvonalakról ellátni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az energiaellátás kiesése számos területen okozott fennakadásokat. Sok helyen leálltak a fűtési rendszerek, nem működnek a közlekedési lámpák, és kereskedelmi egységek, illetve szolgáltatók kényszerültek bezárni. A mobilszolgáltatás is akadozik. Zavar keletkezett a távhőellátásban is, mivel áram híján a keringtető szivattyúk nem tudják továbbítani a forró vizet.

A Steglitz–Zehlendorf kerületi önkormányzat válsághelyzetben ideiglenes szálláshelyeket nyitott, ezek kihasználtsága azonban egyelőre alacsony. Az áramkimaradás által sújtott lakosok jelentős része ismerősöknél, családtagoknál vagy szállodákban talált átmeneti menedéket. A rendvédelmi szervek fokozott jelenléttel és mobil világítóberendezések telepítésével igyekeznek fenntartani a közrendet és a közbiztonságot. Hangszórós tájékoztatást tartanak, és online felületeken is arra kérik a lakosságot, hogy takarékosan használják mobileszközeiket, és figyeljenek a segítségre szoruló emberekre.

Az áramszünet különösen kritikus helyzetet teremtett az érintett területen működő gondozási intézményekben és egészségügyi létesítményekben. Több bentlakót és pácienst már más épületekbe költöztettek, a kórházak pedig tartalék áramforrásokra álltak át. A hatóságok figyelmeztettek, hogy a téli időjárási körülmények tovább súlyosbíthatják a helyzetet, ezért a következő napokban is rendkívüli viszonyokra kell készülni.
