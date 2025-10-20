Zárt ajtók mögötti dráma a Fehér Házban: Trump kiabált Zelenszkijjel?

Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn telefonon egyeztetett a tervezett budapesti csúcstalálkozó előkészítéséről.
Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt, miközben álláspontja Ukrajna győzelmi esélyeiről és a konfliktus megoldásáról folyamatosan változik.
A Sky News tudósítása szerint a volt amerikai elnök a sajtónak elmondta: „Oroszországról és Ukrajnáról van szó, és szerintem el fogunk jutni oda, de a helyzet csúnyává vált, mert két olyan vezetővel van dolgunk, akik valóban gyűlölik egymást.”
Arra a kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e a háborút, Trump így válaszolt: „Nem hiszem, hogy meg fogják nyerni, de még mindig megnyerhetik. Soha nem mondtam, hogy győzni fognak, csak azt, hogy képesek lehetnek rá. Bármi megtörténhet. A háború nagyon furcsa dolog, sok rossz történik.”
Néhány héttel ezelőtt Trump álláspontja változott, amikor egy New York-i ENSZ-találkozón azt sugallta, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét – egy olyan álláspontot, amelyet korábban soha nem képviselt. Volodimir Zelenszkij ezt „nagy fordulatnak” nevezte.
Trump az Oroszországgal kapcsolatos retorikáját az alaszkai csúcstalálkozó után keményítette fel, amely nem hozott áttörést a béketárgyalásokban. Ugyanakkor múlt heti telefonbeszélgetése Putyinnal enyhítette az Ukrajnának szánt Tomahawk-rakéták átadásáról szóló korábbi nyilatkozatait. Sajtóértesülések szerint a volt elnök múlt pénteken a Fehér Házban zárt ajtók mögött hevesen tárgyalt Zelenszkijjel, miközben azt javasolta Ukrajnának, hogy a háború befejezése érdekében fogadja el Putyin területi követeléseit.
Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.
Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja...
Sokkoló bejelentést tett Zelenszkij: tényleg minden Budapesten dőlhet el - így lesz vége az orosz-ukrán háborúnak?
"Készen állok" - mondta Volodimir Zelenszkij arra a kérdésre, hogy részt venne-e Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóján.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
