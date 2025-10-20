2025. október 20. hétfő Vendel
8 °C Budapest
Az amerikai zászló, az orosz zászló, az ukrán zászló. USA zászló, Oroszország zászlaja, Ukrajna zászlaja. Az Amerikai Egyesült Államok és az Orosz Föderáció szembenállása. Oroszország inváziója Ukrajna ellen
Világ

Zárt ajtók mögötti dráma a Fehér Házban: Trump kiabált Zelenszkijjel?

Pénzcentrum
2025. október 20. 21:01

Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt, miközben álláspontja Ukrajna győzelmi esélyeiről és a konfliktus megoldásáról folyamatosan változik.

A Sky News tudósítása szerint a volt amerikai elnök a sajtónak elmondta: „Oroszországról és Ukrajnáról van szó, és szerintem el fogunk jutni oda, de a helyzet csúnyává vált, mert két olyan vezetővel van dolgunk, akik valóban gyűlölik egymást.”

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e a háborút, Trump így válaszolt: „Nem hiszem, hogy meg fogják nyerni, de még mindig megnyerhetik. Soha nem mondtam, hogy győzni fognak, csak azt, hogy képesek lehetnek rá. Bármi megtörténhet. A háború nagyon furcsa dolog, sok rossz történik.”

Néhány héttel ezelőtt Trump álláspontja változott, amikor egy New York-i ENSZ-találkozón azt sugallta, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét – egy olyan álláspontot, amelyet korábban soha nem képviselt. Volodimir Zelenszkij ezt „nagy fordulatnak” nevezte.

Trump az Oroszországgal kapcsolatos retorikáját az alaszkai csúcstalálkozó után keményítette fel, amely nem hozott áttörést a béketárgyalásokban. Ugyanakkor múlt heti telefonbeszélgetése Putyinnal enyhítette az Ukrajnának szánt Tomahawk-rakéták átadásáról szóló korábbi nyilatkozatait. Sajtóértesülések szerint a volt elnök múlt pénteken a Fehér Házban zárt ajtók mögött hevesen tárgyalt Zelenszkijjel, miközben azt javasolta Ukrajnának, hogy a háború befejezése érdekében fogadja el Putyin területi követeléseit.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #ensz #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

