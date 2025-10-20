Zárt ajtók mögötti dráma a Fehér Házban: Trump kiabált Zelenszkijjel?

Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása komoly nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt, miközben álláspontja Ukrajna győzelmi esélyeiről és a konfliktus megoldásáról folyamatosan változik.

A Sky News tudósítása szerint a volt amerikai elnök a sajtónak elmondta: „Oroszországról és Ukrajnáról van szó, és szerintem el fogunk jutni oda, de a helyzet csúnyává vált, mert két olyan vezetővel van dolgunk, akik valóban gyűlölik egymást.”

Arra a kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e a háborút, Trump így válaszolt: „Nem hiszem, hogy meg fogják nyerni, de még mindig megnyerhetik. Soha nem mondtam, hogy győzni fognak, csak azt, hogy képesek lehetnek rá. Bármi megtörténhet. A háború nagyon furcsa dolog, sok rossz történik.”

Néhány héttel ezelőtt Trump álláspontja változott, amikor egy New York-i ENSZ-találkozón azt sugallta, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét – egy olyan álláspontot, amelyet korábban soha nem képviselt. Volodimir Zelenszkij ezt „nagy fordulatnak” nevezte.

Trump az Oroszországgal kapcsolatos retorikáját az alaszkai csúcstalálkozó után keményítette fel, amely nem hozott áttörést a béketárgyalásokban. Ugyanakkor múlt heti telefonbeszélgetése Putyinnal enyhítette az Ukrajnának szánt Tomahawk-rakéták átadásáról szóló korábbi nyilatkozatait. Sajtóértesülések szerint a volt elnök múlt pénteken a Fehér Házban zárt ajtók mögött hevesen tárgyalt Zelenszkijjel, miközben azt javasolta Ukrajnának, hogy a háború befejezése érdekében fogadja el Putyin területi követeléseit.