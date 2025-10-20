2025. október 20. hétfő Vendel
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A szobor az Ukrajna második világháborús történelmének nemzeti múzeumában található. Tavaszi szezon ( április ). A dombon zöld fák nőnek.
Világ

Trump beleszólt az orosz–ukrán háborúba: itt állhat meg a front az amerikai elnök szerint

Pénzcentrum
2025. október 20. 13:16

Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.

Az amerikai elnök vasárnap este újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a harcoló feleknek a jelenlegi frontvonalaknál kellene megállniuk. Trump cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint a Volodimir Zelenszkijjel folytatott washingtoni találkozóján a Donbasz régió teljes átengedéséről tárgyaltak volna - írta a Politico.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Úgy gondoljuk, hogy meg kellene állniuk a jelenlegi frontvonalaknál" - mondta Trump. Hozzátette: "Maradjon úgy, ahogy most fel van osztva. Azt hiszem, a terület 78 százalékát már elfoglalta Oroszország. Hagyják úgy, ahogy most van, később pedig tárgyalhatnak valamilyen megoldásról."

A POLITICO információi szerint a washingtoni találkozón Trump először azt javasolta, hogy Kijev adjon át területeket Moszkvának a háború befejezése érdekében, megjegyezve, hogy "Putyin folytatni akarja a harcot, és erős hadigépezettel rendelkezik". A beszélgetés végén azonban az amerikai elnök azt mondta: "Rendben, próbáljuk meg a jelenlegi vonalaknál lezárni ezt."

Kapcsolódó cikkeink:

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó egy nappal azután zajlott, hogy az amerikai elnök bejelentette: telefonon beszélt Putyinnal, és megállapodtak a béketárgyalások újraindításáról egy budapesti találkozóval. Ez aggodalmat keltett az ukrán és európai tisztviselők körében, attól tartva, hogy Trumpot ismét befolyásolják a Kreml álláspontjai.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Financial Times beszámolója szerint Trump a találkozón közölte az ukrán elnökkel, hogy vagy elfogadja Putyin békefeltételeit, vagy Oroszország "elpusztítja" Ukrajnát - a beszélgetés állítólag kiabálásba torkollott.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #csúcstalálkozó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:11
14:00
13:52
13:43
13:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
3 napja
Megvan a Trump-Putyin találkozó időpontja, Budapesten érhet véget a háború
4
2 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
5
3 napja
Riadót fújtak Moszkvában: ez veszélybe sodorhatja a budapesti Putyin-Trump találkozót?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 13:11
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 12:45
Ennyi volt, komoly szigorításról döntött a főváros: betiltják az e-rollereket, ekkortól él a szabály
Agrárszektor  |  2025. október 20. 13:34
Óriási a félelem: drasztikus lépéseket tettek a franciák a rettegett kór miatt