Putyin új ajánlata szerint Ukrajna átadná a keleti Donbasz régió még ukrán ellenőrzés alatt álló részeit, cserébe néhány kisebb területért a déli Herszon és Zaporizzsja...
Trump beleszólt az orosz–ukrán háborúba: itt állhat meg a front az amerikai elnök szerint
Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.
Az amerikai elnök vasárnap este újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a harcoló feleknek a jelenlegi frontvonalaknál kellene megállniuk. Trump cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint a Volodimir Zelenszkijjel folytatott washingtoni találkozóján a Donbasz régió teljes átengedéséről tárgyaltak volna - írta a Politico.
"Úgy gondoljuk, hogy meg kellene állniuk a jelenlegi frontvonalaknál" - mondta Trump. Hozzátette: "Maradjon úgy, ahogy most fel van osztva. Azt hiszem, a terület 78 százalékát már elfoglalta Oroszország. Hagyják úgy, ahogy most van, később pedig tárgyalhatnak valamilyen megoldásról."
A POLITICO információi szerint a washingtoni találkozón Trump először azt javasolta, hogy Kijev adjon át területeket Moszkvának a háború befejezése érdekében, megjegyezve, hogy "Putyin folytatni akarja a harcot, és erős hadigépezettel rendelkezik". A beszélgetés végén azonban az amerikai elnök azt mondta: "Rendben, próbáljuk meg a jelenlegi vonalaknál lezárni ezt."
A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó egy nappal azután zajlott, hogy az amerikai elnök bejelentette: telefonon beszélt Putyinnal, és megállapodtak a béketárgyalások újraindításáról egy budapesti találkozóval. Ez aggodalmat keltett az ukrán és európai tisztviselők körében, attól tartva, hogy Trumpot ismét befolyásolják a Kreml álláspontjai.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Financial Times beszámolója szerint Trump a találkozón közölte az ukrán elnökkel, hogy vagy elfogadja Putyin békefeltételeit, vagy Oroszország "elpusztítja" Ukrajnát - a beszélgetés állítólag kiabálásba torkollott.
Minden, amit eddig tudni lehet a Louvre kirablásáról: így törtek be a világ leghíresebb múzeumába a bűnözők
Fényes nappal rabolták ki a Louvre-t: francia koronaékszereket vittek el a tolvajok.
A májusban megválasztott pápa most második alkalommal vezetett szentté avatást a több mint hetvenezer hívővel teli Szent Péter téren.
Nem csitul a helyzet Gázában: hiába a tűzszünet, a Hamász átlépett egy határt - Izraeli erőkre támadtak
A hadsereg közlése szerint a Hamász fegyveresei többször is megtámadták az izraeli erőket.
Az elkövetők motorkerékpárral menekültek el a helyszínről.
Hajózási biztonsági források szerint nem észleltek rakétákat vagy drónokat a térségben.
Újabb szankciókat vethet ki az EU Oroszországra: elgördülni látszik egy nagy akadály - Ausztria meggondolta magát
Korábban patthelyzet alakult ki a szankciók elfogadása kérdésében Ausztria követelése miatt.
Ezen múlt a parajdi sóbánya sorsa: elkerülhető lett volna a tragédia - Súlyos múlasztásokról szóló jelentés látott napvilágot
Megállapították, hogy előrelátható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.
Mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen, az elnök nem tudna Budapestre jutni anélkül, hogy átrepülne NATO-légtereken vagy ICC-tagországok fölött.
Ilyen lezárásokat hoz a Putyin-Trump találkozó Budapesten: alig lehet majd moccanni a békecsúcs alatt a városban?
Vadászgépek, zavaróberendezések és kiberbiztonsági rendszerek bevetésére is sor kerülhet a Trump-Putyin találkozó alatt.
Ilyet még nem látott a Buckingham-palota: szexuális vádak miatt minden címéről lemond András herceg, a brit uralkodó öccse
Minden királyi titulusáról lemond András herceg, a brit uralkodó testvére, akivel szemben újabban ismét felmerült vádként, hogy szoros baráti kapcsolatokat ápolt Jeffrey Epsteinnel.
A korábbi hírek szerint a találkozóra két héten belül sor kerülhet.
Senki nem tudja elkerülni a klímaváltozás hatásait, de ezek a problémák a legszegényebbeket érintik a legsúlyosabban.
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél
A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.
Magyarország is teljesíti a NATO védelmi kiadási elvárását – de ez elég? Nézd meg, hová jutott Európa a katonai kiadásokban és az orosz energiafüggésben!
Egyelőre nem világos, Putyin hogyan utazik majd Magyarországra, hiszen a környező országok mind NATO- vagy EU-tagok, illetve az ICC-nek is tagjai.
A nagy erőkkel helyszínre érkező tűzoltók drónokkal és kutyákkal keresik az esetleges további áldozatokat a romok között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan további nagy hatótávolságú fegyvereket kér Trumptól a pénteki washingtoni találkozójukon.
A fehérorosz tisztviselők többnyire nemkívánatos személynek számítottak az EU-ban, miután Európa szankciókat vezetett be a 2020-as vitatott választások után.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.