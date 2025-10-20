Trump beleszólt az orosz–ukrán háborúba: itt állhat meg a front az amerikai elnök szerint

Donald Trump azt javasolja, hogy az orosz-ukrán háborút a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasszák be, ahol Oroszország a Donbasz régió 78 százalékát már elfoglalta.

Az amerikai elnök vasárnap este újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy a harcoló feleknek a jelenlegi frontvonalaknál kellene megállniuk. Trump cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint a Volodimir Zelenszkijjel folytatott washingtoni találkozóján a Donbasz régió teljes átengedéséről tárgyaltak volna - írta a Politico.

"Úgy gondoljuk, hogy meg kellene állniuk a jelenlegi frontvonalaknál" - mondta Trump. Hozzátette: "Maradjon úgy, ahogy most fel van osztva. Azt hiszem, a terület 78 százalékát már elfoglalta Oroszország. Hagyják úgy, ahogy most van, később pedig tárgyalhatnak valamilyen megoldásról."

A POLITICO információi szerint a washingtoni találkozón Trump először azt javasolta, hogy Kijev adjon át területeket Moszkvának a háború befejezése érdekében, megjegyezve, hogy "Putyin folytatni akarja a harcot, és erős hadigépezettel rendelkezik". A beszélgetés végén azonban az amerikai elnök azt mondta: "Rendben, próbáljuk meg a jelenlegi vonalaknál lezárni ezt."

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó egy nappal azután zajlott, hogy az amerikai elnök bejelentette: telefonon beszélt Putyinnal, és megállapodtak a béketárgyalások újraindításáról egy budapesti találkozóval. Ez aggodalmat keltett az ukrán és európai tisztviselők körében, attól tartva, hogy Trumpot ismét befolyásolják a Kreml álláspontjai.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Financial Times beszámolója szerint Trump a találkozón közölte az ukrán elnökkel, hogy vagy elfogadja Putyin békefeltételeit, vagy Oroszország "elpusztítja" Ukrajnát - a beszélgetés állítólag kiabálásba torkollott.