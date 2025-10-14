Lassan visszatér az élet ebben a lesajnált országrészbe: egyre jobb itt élni

Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra.
Olaszország déli régiói gazdasági fellendülést élnek át, ami a hazatérő munkavállalók számának növekedését eredményezi. A korábban szegénynek tartott déli területek GDP-növekedése és munkahelyteremtése immár felülmúlja az északi országrészt.
Évtizedekig Dél-Olaszország története a kivándorlásról szólt, ahogy generációk hagyták el Calabria dombjait és Szicília partjait, hogy az iparilag fejlett északon vagy külföldön keressenek lehetőségeket. Napjainkban azonban egyre többen térnek vissza a javuló munkalehetőségek és infrastrukturális fejlesztések hatására, ami reményt ad arra, hogy az olasz régiók közötti krónikus vagyoni szakadék végre szűkülni kezdhet.
Bár Olaszország az euróövezet harmadik legnagyobb gazdasága, olyan régiói, mint Szicília, a Nápoly környéki Campania és a félsziget lábujjában található Calabria a valutablokk legszegényebb területei közé tartoznak az Eurostat adatai szerint - írta a Reuters.
A déli gazdasági fellendülés 2024-ben már harmadik éve felülmúlta az ország többi részét. A "Mezzogiorno"-ként ismert déli régió GDP-je 8,6%-kal nőtt 2022 és 2024 között, jelentősen meghaladva az ország többi részében regisztrált 5,6%-os növekedést a SVIMEZ kutatóintézet adatai szerint, amely a déli gazdaság elemzésére specializálódott.
"Ilyen tartós felülteljesítés évtizedek óta nem fordult elő" - nyilatkozta Luca Bianchi, a SVIMEZ igazgatója. A fellendülés jelentős részben az Európai Unió COVID-19 utáni helyreállítási tervének (NRRP) köszönhető, amelyből Olaszország összesen mintegy 194 milliárd eurót kap 2021 és 2026 között. Az összeg legalább 40%-át a déli régiókra fordítják, amelyek az ország 59 milliós lakosságának körülbelül egyharmadát, de a kibocsátásának csak 22%-át adják.
A foglalkoztatás a régióban 2,2%-kal nőtt tavaly, jóval meghaladva az országos 1,6%-os átlagot, miközben az építőiparban a munkahelyek száma 6,9%-kal ugrott meg az ISTAT nemzeti statisztikai hivatal adatai szerint. Eközben az északi régiókban dolgozó déliek száma 3,6%-kal csökkent 2023-ban a SVIMEZ szerint, ami a migrációs minták változását jelzi.
A legambiciózusabb és legismertebb tervezett projekt a világ leghosszabb egynyílású hídjának megépítése a Messinai-szoroson keresztül, amely 13,5 milliárd euróba kerül és Szicíliát köti össze a szárazfölddel. A Webuild vezette konzorcium által kivitelezett híd támogatói szerint a hétéves építési időszak alatt több mint 100 000 munkahelyet teremthet.
Cristian Imprescia, egy 52 éves geológus, aki 2019-ben tért vissza szülőföldjére, Szicíliába, miután évekig dolgozott északi városokban, elmondta: "Annyi munkát kapok, hogy alig győzöm." Andrea Falzone, egy 61 éves szicíliai építész, aki 2023-ban hagyta el Bolognát, hogy visszatérjen a mediterrán szigetre, most közlekedési építési projekteken dolgozik: "Több tízmilliárd eurós beruházásokról beszélünk a következő évtizedben. Ekkora pénzösszeg mellett a dolgoknak változniuk kell."
A javuló munkalehetőségek mellett a hazatérők a déli régió egyéb előnyeit is élvezhetik, mint a napos éghajlat, a lassabb életritmus és az alacsonyabb megélhetési költségek. Falzone például azután költözött vissza Szicíliába, hogy bolognai főbérlője havi 1000 euróra emelte kétszobás lakásának bérleti díját.
