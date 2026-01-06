Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna

Lengyelország még idén bevezetné a közösségi média platformok kötelező életkor-ellenőrzését, hogy megvédje a fiatalokat a platformok veszélyeitől.

A lengyel kormány tervei szerint kötelezővé tennék a közösségimédia-vállalatoknak, hogy ellenőrizzék a felhasználók életkorát, és megakadályozzák a kiskorúak hozzáférését platformjaikhoz. A Notes from Poland információi alapján az intézkedéseket már 2024-ben szeretnék bevezetni.

Dariusz Standerski digitális ügyekért felelős helyettes államtitkár a Polsat News műsorában kijelentette, hogy az elmúlt 15 évben mind Lengyelország, mind az Európai Unió elhanyagolta a közösségi média szabályozását, ami ellenőrizhetetlen platformok kialakulásához vezetett. Az új szabályozás elsődleges célja a fiatalok védelme.

A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna, amely megállapítaná, hogy a felhasználó 13 vagy 15 év feletti-e, és erről biztonságos digitális igazolást állítana ki. Hasonló megoldásokat más uniós országok is tesztelnek.

Az Európai Parlament 2023 novemberében elfogadott egy jelentést, amely 16 évben határozná meg a közösségi média használatának alsó korhatárát, míg a 13-15 évesek számára szülői engedélyhez kötné a hozzáférést. Ausztrália már bevezette az alsó korhatárt, és több uniós ország – köztük Olaszország és Görögország – is jelezte, hogy követi ezt a példát. Dánia és Franciaország szintén hasonló szabályozás bevezetését tervezi.