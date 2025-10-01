2025. október 1. szerda Malvin
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2021. június 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyar Honvédség parancsnoksága parancsnoki beosztásának átadás-átvételi ünnepségén az Országház Kupolacsarno
Világ

Keményen üzent Orbán Viktor: ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, lelőjük

Pénzcentrum
2025. október 1. 14:42

Orbán Viktor az informális uniós csúcs előtt Koppenhágában nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország légterébe.

A 444.hu tudósítása szerint a „drónfal-koalícióról” azt mondta, hogy minden katonai együttműködést támogat. Majd így fogalmazott:

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs.

Amikor arról kérdezték, hogy „Abbahagyjuk-e az orosz olaj vásárlását?”, Orbán azt mondta, hogy eddig senki sem kérte ezt — Magyarország szuverén állam, mi döntünk az energiapolitikáról. Szerinte nincs más választásunk, az egyetlen lehetőség az Oroszországgal való együttműködés, tekintettel földrajzi adottságainkra. Hozzátette: Trump is érdeklődött e kérdésről, de szerinte ő nem olyan agresszív, mint az európai vezetők, és tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását.

Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
EZ IS ÉRDEKELHET
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #drón #donald trump #orbán viktor #energiapolitika #külügyminiszter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:45
15:30
15:15
15:01
14:42
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. október 1.
Így ürítik ki sperec alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
2025. október 1.
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
1 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
1 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
1 hete
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozású
Változó kamatozású betétszámla és bankszámla esetén, a számla napi pozitív záró egyenlege után a bank a tárgynapra érvényes közzétett mértékű betéti kamatot fizet, melyet a meghatározott gyakorisággal ír jóvá a számlán. Az elhelyezett összeg az elhelyezés napjától a felvétel napját megelőző napig kamatozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 15:30
Győrben rendezi üzleti csúcstalálkozóját a Portfolio: mutatjuk az előadók névsorát
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 14:37
Súlyos anyagi gondokkal küzd Galla Miklós? A Facebbokon kér segítséget a legendás humorista
Agrárszektor  |  2025. október 1. 15:31
Nagy a baj Magyarországon: itt már a jövő is kérdéses