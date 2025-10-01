Keményen üzent Orbán Viktor: ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, lelőjük

Orbán Viktor az informális uniós csúcs előtt Koppenhágában nyilatkozott, ahol kifejtette az álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mit fog tenni hazánk, ha idegen drónok repülnek be az ország légterébe.

A 444.hu tudósítása szerint a „drónfal-koalícióról” azt mondta, hogy minden katonai együttműködést támogat. Majd így fogalmazott:

Ha valami berepül Magyarországra, és nem hozzánk tartozik, mi lelőjük. Ha van drónfal, ha nincs.

Amikor arról kérdezték, hogy „Abbahagyjuk-e az orosz olaj vásárlását?”, Orbán azt mondta, hogy eddig senki sem kérte ezt — Magyarország szuverén állam, mi döntünk az energiapolitikáról. Szerinte nincs más választásunk, az egyetlen lehetőség az Oroszországgal való együttműködés, tekintettel földrajzi adottságainkra. Hozzátette: Trump is érdeklődött e kérdésről, de szerinte ő nem olyan agresszív, mint az európai vezetők, és tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását.