Óriási szigor jön a dohánytermékeknél Magyarországon: brutál büntetéseket helyeztek kilátásba

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) közös akciójuk keretében ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását e veszélyeztetett korcsoport védelmében.

Az országszerte lefolytatott ellenőrzések célja a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelmének biztosítása. Ez kiemelt állami feladat, ezért a hatóságok minden jogsértés esetén határozottan fellépnek a fiatalkorúakat érintő szabályszegésekkel szemben. Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival és az SZTFH ellenőreivel közösen végzi ellenőrzéseit, összehangoltan együttműködve a hatáskörükbe tartozó területeken.

A most lezárult akció során az ellenőrzést végző szervek 114 forgalmas dohányboltban végeztek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, amelyek eredményeként megállapítást nyert, hogy 7 üzletben szolgáltak ki fiatalkorút. Ez közel 6%-os jogsértési arányt jelent, azonban megjegyzendő, hogy ez előrelépés az előző év 10%-os arányához viszonyítva.

A dohánytermékek 18 év alattiak részére történő értékesítése jogellenes. Az NKFH és az SZTFH nem csupán azt kívánja elérni, hogy teljes mértékben érvényesítsék a dohánytermékek kiszolgálására vonatkozó tilalmat a védett korosztály számára, hanem azt is, hogy a vállalkozások minden esetben kérjék igazolni a vevők életkorát, ha bizonytalanok a kiszolgálhatóságukat illetően. A részt vevő hatóságok értékelik az közös fellépés eredményeit, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak.