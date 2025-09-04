2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close up on man Man kioltja a cigarettát a hamutálba leszokás nem dohányzás tüdő egészségügyi problémák
Otthon

Óriási szigor jön a dohánytermékeknél Magyarországon: brutál büntetéseket helyeztek kilátásba

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 17:33

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) közös akciójuk keretében ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását e veszélyeztetett korcsoport védelmében.

Az országszerte lefolytatott ellenőrzések célja a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelmének biztosítása. Ez kiemelt állami feladat, ezért a hatóságok minden jogsértés esetén határozottan fellépnek a fiatalkorúakat érintő szabályszegésekkel szemben. Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival és az SZTFH ellenőreivel közösen végzi ellenőrzéseit, összehangoltan együttműködve a hatáskörükbe tartozó területeken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A most lezárult akció során az ellenőrzést végző szervek 114 forgalmas dohányboltban végeztek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, amelyek eredményeként megállapítást nyert, hogy 7 üzletben szolgáltak ki fiatalkorút. Ez közel 6%-os jogsértési arányt jelent, azonban megjegyzendő, hogy ez előrelépés az előző év 10%-os arányához viszonyítva.

Kapcsolódó cikkeink:

A dohánytermékek 18 év alattiak részére történő értékesítése jogellenes. Az NKFH és az SZTFH nem csupán azt kívánja elérni, hogy teljes mértékben érvényesítsék a dohánytermékek kiszolgálására vonatkozó tilalmat a védett korosztály számára, hanem azt is, hogy a vállalkozások minden esetben kérjék igazolni a vevők életkorát, ha bizonytalanok a kiszolgálhatóságukat illetően. A részt vevő hatóságok értékelik az közös fellépés eredményeit, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #dohányzás #fiatal #fogyasztóvédelem #fiatalok #káros #dohánytermék #fogyasztóvédelmi hatóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:15
18:04
17:45
17:33
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Indul a roham, le ne maradj: ezek a legjobb őszi belföldi úti célok 2025-ben
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
22 órája
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
2 napja
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
6 napja
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
2 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
3 hete
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
PÉNZÜGYI KISOKOS
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 18:04
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 16:20
Fordulópont előtt a hazai cégek: a változás minden egyes munkavállalót érint
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 17:27
Gigaberuházás Dubajban: elképesztő, milyen farmot építenének