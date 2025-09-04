A Cell Metabolism folyóiratban megjelent tanulmány szerint a teljes kalóriabevitel nem az egyetlen meghatározó tényezője a testsúlygyarapodásnak.
Óriási szigor jön a dohánytermékeknél Magyarországon: brutál büntetéseket helyeztek kilátásba
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) közös akciójuk keretében ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását e veszélyeztetett korcsoport védelmében.
Az országszerte lefolytatott ellenőrzések célja a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelmének biztosítása. Ez kiemelt állami feladat, ezért a hatóságok minden jogsértés esetén határozottan fellépnek a fiatalkorúakat érintő szabályszegésekkel szemben. Az NKFH a kormányhivatalok munkatársaival és az SZTFH ellenőreivel közösen végzi ellenőrzéseit, összehangoltan együttműködve a hatáskörükbe tartozó területeken.
A most lezárult akció során az ellenőrzést végző szervek 114 forgalmas dohányboltban végeztek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket, amelyek eredményeként megállapítást nyert, hogy 7 üzletben szolgáltak ki fiatalkorút. Ez közel 6%-os jogsértési arányt jelent, azonban megjegyzendő, hogy ez előrelépés az előző év 10%-os arányához viszonyítva.
A dohánytermékek 18 év alattiak részére történő értékesítése jogellenes. Az NKFH és az SZTFH nem csupán azt kívánja elérni, hogy teljes mértékben érvényesítsék a dohánytermékek kiszolgálására vonatkozó tilalmat a védett korosztály számára, hanem azt is, hogy a vállalkozások minden esetben kérjék igazolni a vevők életkorát, ha bizonytalanok a kiszolgálhatóságukat illetően. A részt vevő hatóságok értékelik az közös fellépés eredményeit, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak.
Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye
Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt
Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni.
Országosan az érdeklődések 57 százaléka az 50 millió forint alatti, további 34 százaléka az 50–100 millió forintos lakásokra irányult az Otthon Start Program szeptemberi indulását...
Egy otthonfelújítási támogatás jogosulatlan felvételére szakosodott bűnbanda tagjaival szemben indult eljárás.
Az iskolakezdés sok családban nemcsak a füzetek és tolltartók beszerzését jelenti, hanem az első saját okoseszköz – telefon, tablet vagy laptop – megvásárlását is a...
Augusztusban 133 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter döntött a 13 nemzetiségi és a magyar utónevekre vonatkozó jegyzékről.
Szerdán, késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácin településen, az Arany János utcában.
Az elmúlt hónapban megduplázódott az érdeklődők száma.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
