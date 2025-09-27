2025. szeptember 27. szombat Adalbert
A Moldovai Köztársaság parlamentjének külső épülete a Nagy István körúton, korábbi nevén Lenin körúton, Chisinau városában, más néven Kisinyovban, a Moldovai Köztársaság fővárosában.
Világ

Botrány gyanúja a moldovai választások előtt: orosz pénzek befolyásolhatják a szavazást

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 14:16

Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét – állította Maia Sandu moldovai államfő a német ZDF csatornának adott interjúban.

Sandu szerint Oroszország politikai pártok finanszírozásával, szavazók megvesztegetésével és destabilizáló csoportok szervezésével próbálja irányítani a választást. Úgy fogalmazott: az ország függetlensége és területi integritása forog kockán.

A közvélemény-kutatások szerint Sandu pártja, az EU által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Párt (PAS) maradhat a legerősebb politikai erő, de egyedül valószínűleg nem tud kormányt alakítani.

Kapcsolódó cikkeink:

Sandu azt is hangsúlyozta: Moldova jelentős előrelépést tett az uniós csatlakozás felé, és akár az évtized végére taggá válhat. Az államfő az X-en úgy fogalmazott: soha nem volt ekkora tétje a választásoknak – most dől el, hogy az ország az EU felé fordul, vagy „Oroszország visszahúzza egy szürke zónába”, kockázati tényezővé téve Moldovát a régióban.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #oroszország #eu #világ #választás #politika #vlagyimir putyin #moszkva #moldova #maia sandu #befolyásolás

