Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Botrány gyanúja a moldovai választások előtt: orosz pénzek befolyásolhatják a szavazást
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét – állította Maia Sandu moldovai államfő a német ZDF csatornának adott interjúban.
Sandu szerint Oroszország politikai pártok finanszírozásával, szavazók megvesztegetésével és destabilizáló csoportok szervezésével próbálja irányítani a választást. Úgy fogalmazott: az ország függetlensége és területi integritása forog kockán.
A közvélemény-kutatások szerint Sandu pártja, az EU által is támogatott Cselekvés és Szolidaritás Párt (PAS) maradhat a legerősebb politikai erő, de egyedül valószínűleg nem tud kormányt alakítani.
Sandu azt is hangsúlyozta: Moldova jelentős előrelépést tett az uniós csatlakozás felé, és akár az évtized végére taggá válhat. Az államfő az X-en úgy fogalmazott: soha nem volt ekkora tétje a választásoknak – most dől el, hogy az ország az EU felé fordul, vagy „Oroszország visszahúzza egy szürke zónába”, kockázati tényezővé téve Moldovát a régióban.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
Az ukrán miniszter közlése szerint ez válaszlépés arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot.
Trump aláírta a TikTok amerikai működését szabályozó rendeletet.
Európai miniszterek sürgős tervet dolgoznak ki egy kontinens-szintű 'drónfal' létrehozására Moszkva légi behatolásainak elhárítására.
Ennek a fele se tréfa: orosz katonai repülő miatt riasztották a magyar Gripeneket, mire készül Moszkva?
Az azonosított orosz légijárművek között három MiG-31-es, egy Szu-30-as és egy Szu-35-ös vadászrepülőgép volt.
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Donald Trump újra keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben, miközben Kínára is nyomást gyakorolna az orosz olajimport korlátozásán keresztül.
Dél-Korea haditengerészete figyelmeztető lövéseket adott le egy észak-koreai kereskedelmi hajóra.
Donald Trump amerikai elnök októbertől jelentős importvámokat vezet be az Egyesült Államokban.
A román Legfelsőbb Védelmi Tanács mai ülésén kiegészítette a szabályozást az engedély nélkül a román légtérbe behatoló katonai drónok és repülőgépek lelövésére vonatkozóan.
Több mint ezer gyermek betegedett meg Indonéziában az ingyenes iskolai étkeztetési program miatt.
Újabb orosz–NATO légügyi incidens borzolta a kedélyeket: öt orosz vadászgép közelítette meg Dánia légterét, ami miatt a siauliai légibázisról két magyar Gripen szállt fel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban.
