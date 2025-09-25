A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
Teljes kijárási tilalmat vezettek be egy városban: többen meghaltak, óriási a pánik
Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban. A demonstrálók a himalájai régió számára követelnek tagállami státuszt.
A szerdai erőszakos összecsapásokban több tucatnyian megsérültek, és a kormányzó Bharatiya Janata Párt (BJP) helyi irodáját is felgyújtották. Az indiai kormány Sonam Wangchuk aktivistát, a tüntetések vezetőjét vádolja az erőszak szításával, amit ő tagad - számolt be róla a BBC.
Ladak, ez a muszlim-buddhista lakosságú hegyi sivatag 2019-ben vesztette el részleges autonómiáját, amikor a BJP-kormány leválasztotta a korábbi Dzsammu és Kasmír államról, és mindkét területre közvetlen irányítást vezetett be.
A mintegy 300 ezer lakosú, Kínával és Pakisztánnal határos Ladak két fő közössége – a buddhista többségű Leh és a muszlim többségű Kargil – 2019 óta együtt követeli a tagállami státusz visszaállítását, valamint nagyobb autonómiát, amely munkahelyi és földkvótákat biztosítana számukra.
A szerdai erőszak, amely a legsúlyosabb volt több évtizede, akkor robbant ki, amikor a tüntetők megtámadták a BJP helyi irodáját, felgyújtották az épületet és egy rendőrségi járművet. A rendőrség önvédelemből lőfegyvert és könnygázt vetett be, ami több tucat tüntetőt megsebesített, négyen pedig később életüket vesztették.
Az indiai belügyminisztérium közleményben vádolta meg Wangchukot, aki éhségsztrájkot folytatott, hogy "arab tavasz stílusú tüntetésekre" és a nepáli Z-generációs tiltakozásokra utalva provokálta a tömeget.
Wangchuk, aki szeptember 12-én kezdte éhségsztrájkját, a történtek után felfüggesztette azt és nyugalomra szólított fel, hangsúlyozva, hogy az erőszak "csak árt az ügyünknek". Tagadta, hogy bármi köze lenne az erőszakhoz, és azt állította, hogy a fiatalok növekvő frusztrációja, különösen a munkanélküliség hajtotta őket az utcára.
A helyi hatóságok vizsgálatot indítottak az eset kapcsán. Kavinder Gupta, Ladak szövetségi kormány által kinevezett kormányzója szerint "az elmúlt két napban kísérletek történtek az emberek felbujtására", és a tüntetéseket a bangladesi és nepáli eseményekhez hasonlították, ami szerinte "összeesküvésre utal".
A tüntetők és a kormányzati tisztviselők között csütörtökön és pénteken újabb tárgyalási fordulót tartanak, a szövetségi kormány által létrehozott bizottság pedig várhatóan október 6-án találkozik a régió vezetőivel.
Párizsi bíróság bűnösnek találta Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
