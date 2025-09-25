2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Landscape sunset view of Leh city in falls, the town is located in the Indian Himalayas at an altitude of 3500 meters, North India
Teljes kijárási tilalmat vezettek be egy városban: többen meghaltak, óriási a pánik

Kijárási tilalmat rendeltek el Leh városában, Ladak fővárosában, miután legalább négy ember életét vesztette a rendőrség és a tüntetők közötti összecsapásokban. A demonstrálók a himalájai régió számára követelnek tagállami státuszt.

A szerdai erőszakos összecsapásokban több tucatnyian megsérültek, és a kormányzó Bharatiya Janata Párt (BJP) helyi irodáját is felgyújtották. Az indiai kormány Sonam Wangchuk aktivistát, a tüntetések vezetőjét vádolja az erőszak szításával, amit ő tagad - számolt be róla a BBC.

Ladak, ez a muszlim-buddhista lakosságú hegyi sivatag 2019-ben vesztette el részleges autonómiáját, amikor a BJP-kormány leválasztotta a korábbi Dzsammu és Kasmír államról, és mindkét területre közvetlen irányítást vezetett be.

A mintegy 300 ezer lakosú, Kínával és Pakisztánnal határos Ladak két fő közössége – a buddhista többségű Leh és a muszlim többségű Kargil – 2019 óta együtt követeli a tagállami státusz visszaállítását, valamint nagyobb autonómiát, amely munkahelyi és földkvótákat biztosítana számukra.

A szerdai erőszak, amely a legsúlyosabb volt több évtizede, akkor robbant ki, amikor a tüntetők megtámadták a BJP helyi irodáját, felgyújtották az épületet és egy rendőrségi járművet. A rendőrség önvédelemből lőfegyvert és könnygázt vetett be, ami több tucat tüntetőt megsebesített, négyen pedig később életüket vesztették.

Az indiai belügyminisztérium közleményben vádolta meg Wangchukot, aki éhségsztrájkot folytatott, hogy "arab tavasz stílusú tüntetésekre" és a nepáli Z-generációs tiltakozásokra utalva provokálta a tömeget.

Wangchuk, aki szeptember 12-én kezdte éhségsztrájkját, a történtek után felfüggesztette azt és nyugalomra szólított fel, hangsúlyozva, hogy az erőszak "csak árt az ügyünknek". Tagadta, hogy bármi köze lenne az erőszakhoz, és azt állította, hogy a fiatalok növekvő frusztrációja, különösen a munkanélküliség hajtotta őket az utcára.

A helyi hatóságok vizsgálatot indítottak az eset kapcsán. Kavinder Gupta, Ladak szövetségi kormány által kinevezett kormányzója szerint "az elmúlt két napban kísérletek történtek az emberek felbujtására", és a tüntetéseket a bangladesi és nepáli eseményekhez hasonlították, ami szerinte "összeesküvésre utal".

A tüntetők és a kormányzati tisztviselők között csütörtökön és pénteken újabb tárgyalási fordulót tartanak, a szövetségi kormány által létrehozott bizottság pedig várhatóan október 6-án találkozik a régió vezetőivel.
Címlapkép: Getty Images
