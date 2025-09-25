Kína bejelentette első kibocsátáscsökkentési tervét, miszerint 2035-ig 7-10 százalékkal mérsékli szén-dioxid-kibocsátását, ami jelentős lépés a klímaváltozás elleni globális küzdelemben.
Brutális kormányzati leállás fenyeget: ezt nem lesz egyszerű elkerülni, egyre nagyobb a baj
A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.
A Költségvetési és Menedzsment Hivatal (OMB) memorandumában arra utasítja a szövetségi ügynökségeket, hogy kezdjék el kidolgozni a "létszámcsökkentési" terveket azon programok számára, amelyek finanszírozása megszűnhet, ha a Kongresszus nem teljesíti a szeptember 30-i költségvetési határidőt - írja a BBC.
A figyelmeztetés azután érkezett, hogy Trump kedden elutasította a találkozót a demokratákkal, akik az egészségügyi finanszírozás biztosítását szeretnék elérni a költségvetési tárgyalások részeként.
"Továbbra is reménykedünk abban, hogy a Kongresszusban lévő demokraták nem idéznek elő leállást, és a fent vázolt lépésekre nem lesz szükség" - áll a memorandumban.
A költségvetési hivatal figyelmeztetése kifejezetten olyan szövetségi programok, projektek és tevékenységek végleges megszüntetéséről szól, amelyek nem rendelkeznek alternatív finanszírozási forrásokkal, és "nem állnak összhangban az elnök prioritásaival".
A múlt héten a Képviselőház republikánusai - egy demokratával együtt - elfogadtak egy rövid távú intézkedést, amely november 20-ig biztosítaná a kormány finanszírozását, de a szenátusi demokraták blokkolták a törvényjavaslatot.
Ehelyett saját tervüket javasolták, amely visszaállítaná az egészségügyi finanszírozást, miután Trump júliusi átfogó törvénycsomagja - más néven az "Egy, Nagy és Gyönyörű Törvény" - jelentős csökkentéseket hajtott végre a Medicaid programban, amelyre fogyatékkal élők és alacsony jövedelmű amerikaiak milliói támaszkodnak.
Trump kedden bejelentette, hogy lemondja a Chuck Schumerrel és Hakeem Jeffries-szel, a Demokrata Párt vezetőivel tervezett találkozót, mondván, hogy követeléseik "komolytalanok és nevetségesek".
Úgy döntöttem, hogy a kongresszusi vezetőikkel való találkozó nem lehet produktív
- írta Trump a közösségi médiában.
Az elbocsátásokról szóló memorandum szerdai nyilvánosságra kerülése után a demokraták azzal vádolták a Fehér Házat, hogy megfélemlítési taktikát alkalmaz.
"Donald Trump hivatalba lépése óta bocsát el szövetségi dolgozókat - nem a kormányzás, hanem a megfélemlítés érdekében" - mondta Schumer, a demokrata szenátusi kisebbségi vezető. "Ez nem újdonság, és nincs köze a kormány finanszírozásához."
A Föld működését szabályozó kilenc létfontosságú környezeti folyamat közül hét már átlépte a biztonságos működés határát - derül ki a Potsdami Klímakutató Intézet friss jelentéséből.
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest.
Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Az olasz nyugdíjrendszer súlyos válságban van: a következő 10 évben 6,1 millió ember vonul nyugdíjba, miközben nincs elegendő forrás a fenntartásukra.
A Ragasa tájfun miatt leállt a világ egyik legforgalmasabb repülőtere, a hongkongi légitársaságok legtöbb repülőjét átírányítják.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nagyon nem fog örülni Putyin
A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.
