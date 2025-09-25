2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Fehér Ház, Washington DC
Világ

Brutális kormányzati leállás fenyeget: ezt nem lesz egyszerű elkerülni, egyre nagyobb a baj

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 14:44

A Fehér Ház utasította a szövetségi ügynökségeket, hogy készüljenek fel tömeges elbocsátásokra, amennyiben a Kongresszus nem hárítja el a kormányzati leállást a jövő héten.  

A Költségvetési és Menedzsment Hivatal (OMB) memorandumában arra utasítja a szövetségi ügynökségeket, hogy kezdjék el kidolgozni a "létszámcsökkentési" terveket azon programok számára, amelyek finanszírozása megszűnhet, ha a Kongresszus nem teljesíti a szeptember 30-i költségvetési határidőt - írja a BBC.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A figyelmeztetés azután érkezett, hogy Trump kedden elutasította a találkozót a demokratákkal, akik az egészségügyi finanszírozás biztosítását szeretnék elérni a költségvetési tárgyalások részeként.

"Továbbra is reménykedünk abban, hogy a Kongresszusban lévő demokraták nem idéznek elő leállást, és a fent vázolt lépésekre nem lesz szükség" - áll a memorandumban.

Kapcsolódó cikkeink:

A költségvetési hivatal figyelmeztetése kifejezetten olyan szövetségi programok, projektek és tevékenységek végleges megszüntetéséről szól, amelyek nem rendelkeznek alternatív finanszírozási forrásokkal, és "nem állnak összhangban az elnök prioritásaival".

A múlt héten a Képviselőház republikánusai - egy demokratával együtt - elfogadtak egy rövid távú intézkedést, amely november 20-ig biztosítaná a kormány finanszírozását, de a szenátusi demokraták blokkolták a törvényjavaslatot.

Ehelyett saját tervüket javasolták, amely visszaállítaná az egészségügyi finanszírozást, miután Trump júliusi átfogó törvénycsomagja - más néven az "Egy, Nagy és Gyönyörű Törvény" - jelentős csökkentéseket hajtott végre a Medicaid programban, amelyre fogyatékkal élők és alacsony jövedelmű amerikaiak milliói támaszkodnak.

Trump kedden bejelentette, hogy lemondja a Chuck Schumerrel és Hakeem Jeffries-szel, a Demokrata Párt vezetőivel tervezett találkozót, mondván, hogy követeléseik "komolytalanok és nevetségesek".

Úgy döntöttem, hogy a kongresszusi vezetőikkel való találkozó nem lehet produktív

- írta Trump a közösségi médiában.

Az elbocsátásokról szóló memorandum szerdai nyilvánosságra kerülése után a demokraták azzal vádolták a Fehér Házat, hogy megfélemlítési taktikát alkalmaz.

"Donald Trump hivatalba lépése óta bocsát el szövetségi dolgozókat - nem a kormányzás, hanem a megfélemlítés érdekében" - mondta Schumer, a demokrata szenátusi kisebbségi vezető. "Ez nem újdonság, és nincs köze a kormány finanszírozásához."
Címlapkép: Getty Images
