Drámai fordulat az EU és Izrael viszonyában – súlyos gazdasági következmények jöhetnek
Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
Kallas a Euronewsnak adott interjújában elmondta, hogy az EU és Izrael közötti kereskedelem értéke 2024-ben 42,6 milliárd eurót tett ki, amelynek 37%-át érinti a preferenciális elbánás - írja az Euronews.
"Ez jelentős összeg, és amikor a preferenciális elbánásról beszélünk, akkor a kereskedelem 37%-a valóban preferenciális elbánásban részesül. Tehát ez a lépés kétségtelenül magas költséggel jár majd Izrael számára" - nyilatkozta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke először a múlt heti, az EU helyzetéről szóló beszédében jelentette be az izraeli kereskedelmet célzó tervet. A Bizottság várhatóan szerdán fogadja el hivatalosan a javaslatot.
A döntéshez a tagállamok minősített többségének jóváhagyása szükséges, ami azt jelenti, hogy legalább egy nagyobb országnak – Németországnak vagy Olaszországnak – támogatnia kell a javaslatot annak sikeréhez. Eddig mindkét ország blokkolt minden olyan uniós szintű javaslatot, amely Izraelre gyakorolt volna nyomást a háború menetének megváltoztatása érdekében.
Kallas szerint ha a blokkoló országok nem értenek egyet az asztalon lévő tervvel, alternatívákat kellene javasolniuk, különösen ha elismerik, hogy a gázai helyzet "tarthatatlan".
"Nagyon intenzív megbeszéléseket folytattunk a Külügyi Tanácsban erről" - mondta Kallas az uniós szintű akadályokról. "Minden partneremnek feltettem a kérdést, mert nem csak Németországról van szó: ha egyetértetek abban, hogy a helyzet rendkívül súlyos, katasztrofális és tarthatatlan, akkor mit teszünk ez ügyben? Ha nem támogatjátok ezeket az intézkedéseket, akkor milyen intézkedéseket tudtok támogatni? Hozzatok alternatívákat."
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart csütörtökön Lengyelország kérésére, miután példátlan orosz drónbehatolás történt a közép-európai ország légterébe.
Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte
