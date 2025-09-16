Drámai fordulat az EU és Izrael viszonyában – súlyos gazdasági következmények jöhetnek

Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.

Kallas a Euronewsnak adott interjújában elmondta, hogy az EU és Izrael közötti kereskedelem értéke 2024-ben 42,6 milliárd eurót tett ki, amelynek 37%-át érinti a preferenciális elbánás - írja az Euronews.

"Ez jelentős összeg, és amikor a preferenciális elbánásról beszélünk, akkor a kereskedelem 37%-a valóban preferenciális elbánásban részesül. Tehát ez a lépés kétségtelenül magas költséggel jár majd Izrael számára" - nyilatkozta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke először a múlt heti, az EU helyzetéről szóló beszédében jelentette be az izraeli kereskedelmet célzó tervet. A Bizottság várhatóan szerdán fogadja el hivatalosan a javaslatot.

A döntéshez a tagállamok minősített többségének jóváhagyása szükséges, ami azt jelenti, hogy legalább egy nagyobb országnak – Németországnak vagy Olaszországnak – támogatnia kell a javaslatot annak sikeréhez. Eddig mindkét ország blokkolt minden olyan uniós szintű javaslatot, amely Izraelre gyakorolt volna nyomást a háború menetének megváltoztatása érdekében.

Kallas szerint ha a blokkoló országok nem értenek egyet az asztalon lévő tervvel, alternatívákat kellene javasolniuk, különösen ha elismerik, hogy a gázai helyzet "tarthatatlan".

"Nagyon intenzív megbeszéléseket folytattunk a Külügyi Tanácsban erről" - mondta Kallas az uniós szintű akadályokról. "Minden partneremnek feltettem a kérdést, mert nem csak Németországról van szó: ha egyetértetek abban, hogy a helyzet rendkívül súlyos, katasztrofális és tarthatatlan, akkor mit teszünk ez ügyben? Ha nem támogatjátok ezeket az intézkedéseket, akkor milyen intézkedéseket tudtok támogatni? Hozzatok alternatívákat."