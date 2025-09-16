2025. szeptember 16. kedd Edit
Budapest
PETAKH TIKVA, ISRAEL - ÁPRILIS 4.: Izraeli katonák várják Kobi Zaga holttestének temetésre történő elszállítását 2004. április 4-én, a temetésén a Segula sírkertben, az izraeli Petakh Tikva város közelében. Zaga két nappal ezelőtt halt
Világ

Drámai fordulat az EU és Izrael viszonyában – súlyos gazdasági következmények jöhetnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 14:13

Az EU külügyi főképviselője, Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.

Kallas a Euronewsnak adott interjújában elmondta, hogy az EU és Izrael közötti kereskedelem értéke 2024-ben 42,6 milliárd eurót tett ki, amelynek 37%-át érinti a preferenciális elbánás - írja az Euronews.

"Ez jelentős összeg, és amikor a preferenciális elbánásról beszélünk, akkor a kereskedelem 37%-a valóban preferenciális elbánásban részesül. Tehát ez a lépés kétségtelenül magas költséggel jár majd Izrael számára" - nyilatkozta az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke először a múlt heti, az EU helyzetéről szóló beszédében jelentette be az izraeli kereskedelmet célzó tervet. A Bizottság várhatóan szerdán fogadja el hivatalosan a javaslatot.

A döntéshez a tagállamok minősített többségének jóváhagyása szükséges, ami azt jelenti, hogy legalább egy nagyobb országnak – Németországnak vagy Olaszországnak – támogatnia kell a javaslatot annak sikeréhez. Eddig mindkét ország blokkolt minden olyan uniós szintű javaslatot, amely Izraelre gyakorolt volna nyomást a háború menetének megváltoztatása érdekében.

Kallas szerint ha a blokkoló országok nem értenek egyet az asztalon lévő tervvel, alternatívákat kellene javasolniuk, különösen ha elismerik, hogy a gázai helyzet "tarthatatlan".

"Nagyon intenzív megbeszéléseket folytattunk a Külügyi Tanácsban erről" - mondta Kallas az uniós szintű akadályokról. "Minden partneremnek feltettem a kérdést, mert nem csak Németországról van szó: ha egyetértetek abban, hogy a helyzet rendkívül súlyos, katasztrofális és tarthatatlan, akkor mit teszünk ez ügyben? Ha nem támogatjátok ezeket az intézkedéseket, akkor milyen intézkedéseket tudtok támogatni? Hozzatok alternatívákat."
Címlapkép: Getty Images
