Strasbourg, 2024. december 18.Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2024. december 18-án.MTI/Bodnár Boglárka
Világ

Kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyen, súlyos gazdasági következmények jöhetnek

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 19:18

Az Európai Bizottság elnöke szankciókat javasol a szélsőséges izraeli miniszterek ellen és az EU-Izrael kereskedelmi megállapodás részleges felfüggesztését tervezi a gázai háború miatt, írta meg a Reuters.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen, valamint részlegesen felfüggesztenék az Izraellel kötött társulási megállapodás kereskedelmi vonatkozású részeit.

"Ami Gázában történik, megrázta a világ lelkiismeretét" - fogalmazott von der Leyen az unió helyzetéről szóló éves beszédében. Bár elismerte, hogy Európán belül megosztottság van a gázai kérdésben, ígéretet tett arra, hogy a Bizottság megteszi, amit saját hatáskörében tud. Az elnök nem nevezte meg konkrétan, mely minisztereket érintenék a szankciók, és nem részletezte, pontosan mely kereskedelmi intézkedéseket függesztenék fel.

Gideon Saar izraeli külügyminiszter "sajnálatosnak" nevezte von der Leyen kijelentéseit, és azzal vádolta az elnököt, hogy enged olyan elemek nyomásának, amelyek aláásni igyekeznek az izraeli-európai kapcsolatokat.

Az Európai Unió Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere, a két fél közötti áruforgalom tavaly 42,6 milliárd eurót tett ki. A társulási megállapodás kereskedelmi fejezetének teljes felfüggesztése visszavonná az uniós piacra belépő izraeli termékek kereskedelmi kedvezményeit.

Az EU tagállamai megosztottak az Izraellel szembeni politikát illetően. Írország, Spanyolország, Dánia, Svédország és Hollandia az EU-Izrael szabadkereskedelmi megállapodás felfüggesztését szorgalmazza, míg Németország, Magyarország és Csehország ellenzi az ilyen lépéseket. Az egyénekkel szembeni uniós szankciókhoz a tagállamok egyhangú támogatása szükséges.

Von der Leyen bejelentette azt is, hogy a Bizottság felfüggeszti kétoldalú támogatását Izraelnek, ami nem érinti az izraeli civil társadalommal és a Jad Vasem holokauszt-emlékközponttal folytatott munkát.

Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
