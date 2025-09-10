Kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyen, súlyos gazdasági következmények jöhetnek

Az Európai Bizottság elnöke szankciókat javasol a szélsőséges izraeli miniszterek ellen és az EU-Izrael kereskedelmi megállapodás részleges felfüggesztését tervezi a gázai háború miatt, írta meg a Reuters.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen, valamint részlegesen felfüggesztenék az Izraellel kötött társulási megállapodás kereskedelmi vonatkozású részeit.

"Ami Gázában történik, megrázta a világ lelkiismeretét" - fogalmazott von der Leyen az unió helyzetéről szóló éves beszédében. Bár elismerte, hogy Európán belül megosztottság van a gázai kérdésben, ígéretet tett arra, hogy a Bizottság megteszi, amit saját hatáskörében tud. Az elnök nem nevezte meg konkrétan, mely minisztereket érintenék a szankciók, és nem részletezte, pontosan mely kereskedelmi intézkedéseket függesztenék fel.

Gideon Saar izraeli külügyminiszter "sajnálatosnak" nevezte von der Leyen kijelentéseit, és azzal vádolta az elnököt, hogy enged olyan elemek nyomásának, amelyek aláásni igyekeznek az izraeli-európai kapcsolatokat.

Az Európai Unió Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere, a két fél közötti áruforgalom tavaly 42,6 milliárd eurót tett ki. A társulási megállapodás kereskedelmi fejezetének teljes felfüggesztése visszavonná az uniós piacra belépő izraeli termékek kereskedelmi kedvezményeit.

Az EU tagállamai megosztottak az Izraellel szembeni politikát illetően. Írország, Spanyolország, Dánia, Svédország és Hollandia az EU-Izrael szabadkereskedelmi megállapodás felfüggesztését szorgalmazza, míg Németország, Magyarország és Csehország ellenzi az ilyen lépéseket. Az egyénekkel szembeni uniós szankciókhoz a tagállamok egyhangú támogatása szükséges.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Von der Leyen bejelentette azt is, hogy a Bizottság felfüggeszti kétoldalú támogatását Izraelnek, ami nem érinti az izraeli civil társadalommal és a Jad Vasem holokauszt-emlékközponttal folytatott munkát.

Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA