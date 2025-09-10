A 400 leggazdagabb amerikai vagyona elérte a rekordot jelentő 6600 milliárd dollárt, Elon Musk továbbra is a lista élén áll.
Kemény üzenetet küldött Ursula von der Leyen, súlyos gazdasági következmények jöhetnek
Az Európai Bizottság elnöke szankciókat javasol a szélsőséges izraeli miniszterek ellen és az EU-Izrael kereskedelmi megállapodás részleges felfüggesztését tervezi a gázai háború miatt, írta meg a Reuters.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen, valamint részlegesen felfüggesztenék az Izraellel kötött társulási megállapodás kereskedelmi vonatkozású részeit.
"Ami Gázában történik, megrázta a világ lelkiismeretét" - fogalmazott von der Leyen az unió helyzetéről szóló éves beszédében. Bár elismerte, hogy Európán belül megosztottság van a gázai kérdésben, ígéretet tett arra, hogy a Bizottság megteszi, amit saját hatáskörében tud. Az elnök nem nevezte meg konkrétan, mely minisztereket érintenék a szankciók, és nem részletezte, pontosan mely kereskedelmi intézkedéseket függesztenék fel.
Gideon Saar izraeli külügyminiszter "sajnálatosnak" nevezte von der Leyen kijelentéseit, és azzal vádolta az elnököt, hogy enged olyan elemek nyomásának, amelyek aláásni igyekeznek az izraeli-európai kapcsolatokat.
Az Európai Unió Izrael legnagyobb kereskedelmi partnere, a két fél közötti áruforgalom tavaly 42,6 milliárd eurót tett ki. A társulási megállapodás kereskedelmi fejezetének teljes felfüggesztése visszavonná az uniós piacra belépő izraeli termékek kereskedelmi kedvezményeit.
Az EU tagállamai megosztottak az Izraellel szembeni politikát illetően. Írország, Spanyolország, Dánia, Svédország és Hollandia az EU-Izrael szabadkereskedelmi megállapodás felfüggesztését szorgalmazza, míg Németország, Magyarország és Csehország ellenzi az ilyen lépéseket. Az egyénekkel szembeni uniós szankciókhoz a tagállamok egyhangú támogatása szükséges.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Von der Leyen bejelentette azt is, hogy a Bizottság felfüggeszti kétoldalú támogatását Izraelnek, ami nem érinti az izraeli civil társadalommal és a Jad Vasem holokauszt-emlékközponttal folytatott munkát.
Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Az ukrán figyelmeztetést követően Lengyelország saját és NATO-repülőgépeket indított és légvédelmi készültséget rendelt el.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.