2025. augusztus 26. kedd Izsó
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy tanker a tengeren.
Világ

Élnek és virulnak a tenger kalózai: egyre többet csapnak le a népszerű nyaralóhelyeken is

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 12:17

Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén, ahol az idei év első felében közel négyszer annyi incidenst regisztráltak, mint tavaly ugyanebben az időszakban - írta a The Guardian.

A ReCAAP Információmegosztó Központjának (ISC) jelentése szerint 2025 első hat hónapjában 80 kalóztámadást és fegyveres rablást jegyeztek fel a stratégiai fontosságú vízi útvonalakon, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 21 esettel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Vijay Chafekar, a ReCAAP ISC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az incidensek jelentős része a szingapúri szoros Phillip-csatornájában történt, ahol a hajók kénytelenek lelassítani a szűk vízi út navigálásához. A legtöbb lopás opportunista jellegű és nem konfrontációs volt, a legénység tagjai általában sértetlenek maradtak.

A Malaka-szoros, amely Szingapúr, Malajzia és Indonézia között helyezkedik el, kulcsfontosságú a globális kereskedelem számára. Az Ázsiai Kutatások Nemzeti Irodája szerint évente mintegy 90 000 kereskedelmi hajó és a globális tengeri kereskedelem 60%-a halad át ezen a regionális "szűk keresztmetszeten".

A ReCAAP adatai szerint az idei incidensek egyike sem tartozott a legsúlyosabb, 1-es kategóriába – amelyek lőfegyverek használatával vagy túszejtéssel járnak –, és az esetek 90%-ában nem történt sérülés. Hét összecsapás során késeket vagy utánzat fegyvereket használtak, és csak egy legénységi tag szenvedett kisebb sérülést. A támadások leggyakrabban ömlesztettáru-szállító hajókat (52%), tartályhajókat (24%) és konténerszállítókat (11%) értek.

Az elemzők véleménye megoszlik a növekedés okairól. Egyesek szerint összefüggés lehet a megnövekedett tengeri forgalommal, amelyet a Vörös-tengeri kereskedelmi útvonalat elkerülő hajók okoznak, miután a jemeni húszi lázadók egyre több kereskedelmi hajót támadnak meg ott.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Daniel Ng, az Ázsiai Hajótulajdonosok Szövetségétől (ASA) elmondta, hogy az elkövetők gyakran alacsonyszintű szervezett bűnözői csoportok tagjai, akik távoli indonéz szigetekről, például a Riau- és Cula-szigetekről működnek. "Sampanokkal (lapos fenekű fa csónakokkal) közelítik meg a hajókat, gyakran sötétedés után. Hosszú, kampós rudakkal és kötelekkel másznak a fedélzetre."

Ng szerint az esetek számának növekedése összefügghet azzal, hogy az elkövetők egyre ügyesebben találják meg a "kiskapukat" a hajók biztonsági rendszereiben, és előnyükre használják az Automatikus Azonosító Rendszer (AIS) mobil adatait. "Gyakran anyagi nehézségekkel küzdenek a munkanélküliség és a szegénység miatt, kiegészítő jövedelemre van szükségük, és úgy tűnik, egyre jártasabbak a biztonsági intézkedések kijátszásában."

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szóvivője "aggasztónak" nevezte az incidensek számának növekedését, és felszólította a hajókat, hogy kövessék a legjobb biztonsági gyakorlatokat, valamint haladéktalanul jelentsék az eseteket az illetékes hatóságoknak.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #kereskedelem #terror #terrortámadás #kalóz #támadás #szingapúr #hajózás #hajóbaleset #hajókatasztrófa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:14
16:05
15:52
15:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 26.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 26.
Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
2025. augusztus 26.
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina
2025. augusztus 26.
Áldás vagy átok az Otthon Start hitel? Indul a felfordulás, megbolondul a magyar lakáspiac
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 26. kedd
Izsó
35. hét
Augusztus 26.
Kutyák világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
2
2 hete
Donald Trump bejelentette, Oroszországban találkozik Putyinnal, de aztán jött a meglepetés
3
6 napja
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
4
5 napja
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
5
2 hete
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, mennyit keres a magánoktatója
PÉNZÜGYI KISOKOS
Előszereteti értéken
egyes személyek meghatározott tárgyakhoz kötődő egyedi értékítéletét értjük. Az előszereteti értéknek nincs valóságos értéke, ezért a biztosítók előszereteti értékre biztosítást általában nem vállalnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:32
Megszólalt Varga Mihály az alapkamatról: egyre gyűlnek a felhők, nagyon nincs meg az összhang
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 26. 16:14
Nagyon fontos jelentés jön a befektetők számára: ez rengeteg pénzről dönt majd, téged is érinthet
Agrárszektor  |  2025. augusztus 26. 15:27
Ilyen dinnyével van tele rengeteg piac: durva, honnan érkezik