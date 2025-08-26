A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Élnek és virulnak a tenger kalózai: egyre többet csapnak le a népszerű nyaralóhelyeken is
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén, ahol az idei év első felében közel négyszer annyi incidenst regisztráltak, mint tavaly ugyanebben az időszakban - írta a The Guardian.
A ReCAAP Információmegosztó Központjának (ISC) jelentése szerint 2025 első hat hónapjában 80 kalóztámadást és fegyveres rablást jegyeztek fel a stratégiai fontosságú vízi útvonalakon, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 21 esettel.
Vijay Chafekar, a ReCAAP ISC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az incidensek jelentős része a szingapúri szoros Phillip-csatornájában történt, ahol a hajók kénytelenek lelassítani a szűk vízi út navigálásához. A legtöbb lopás opportunista jellegű és nem konfrontációs volt, a legénység tagjai általában sértetlenek maradtak.
A Malaka-szoros, amely Szingapúr, Malajzia és Indonézia között helyezkedik el, kulcsfontosságú a globális kereskedelem számára. Az Ázsiai Kutatások Nemzeti Irodája szerint évente mintegy 90 000 kereskedelmi hajó és a globális tengeri kereskedelem 60%-a halad át ezen a regionális "szűk keresztmetszeten".
A ReCAAP adatai szerint az idei incidensek egyike sem tartozott a legsúlyosabb, 1-es kategóriába – amelyek lőfegyverek használatával vagy túszejtéssel járnak –, és az esetek 90%-ában nem történt sérülés. Hét összecsapás során késeket vagy utánzat fegyvereket használtak, és csak egy legénységi tag szenvedett kisebb sérülést. A támadások leggyakrabban ömlesztettáru-szállító hajókat (52%), tartályhajókat (24%) és konténerszállítókat (11%) értek.
Az elemzők véleménye megoszlik a növekedés okairól. Egyesek szerint összefüggés lehet a megnövekedett tengeri forgalommal, amelyet a Vörös-tengeri kereskedelmi útvonalat elkerülő hajók okoznak, miután a jemeni húszi lázadók egyre több kereskedelmi hajót támadnak meg ott.
Daniel Ng, az Ázsiai Hajótulajdonosok Szövetségétől (ASA) elmondta, hogy az elkövetők gyakran alacsonyszintű szervezett bűnözői csoportok tagjai, akik távoli indonéz szigetekről, például a Riau- és Cula-szigetekről működnek. "Sampanokkal (lapos fenekű fa csónakokkal) közelítik meg a hajókat, gyakran sötétedés után. Hosszú, kampós rudakkal és kötelekkel másznak a fedélzetre."
Ng szerint az esetek számának növekedése összefügghet azzal, hogy az elkövetők egyre ügyesebben találják meg a "kiskapukat" a hajók biztonsági rendszereiben, és előnyükre használják az Automatikus Azonosító Rendszer (AIS) mobil adatait. "Gyakran anyagi nehézségekkel küzdenek a munkanélküliség és a szegénység miatt, kiegészítő jövedelemre van szükségük, és úgy tűnik, egyre jártasabbak a biztonsági intézkedések kijátszásában."
A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) szóvivője "aggasztónak" nevezte az incidensek számának növekedését, és felszólította a hajókat, hogy kövessék a legjobb biztonsági gyakorlatokat, valamint haladéktalanul jelentsék az eseteket az illetékes hatóságoknak.
Az indiai gyémántipar súlyos válságban van, miután a kínai kereslet gyengülése után most az amerikai vámok emelése fenyegeti a szektor legnagyobb exportpiacát.
Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ukrán hadsereg megerősítése a legfőbb prioritás.
Kedd reggel még felfrissülhetünk a kissé üdébb levegőben, de sokáig nem tart a hűvös: a délelőtti órákban gyorsan emelkedik a hőmérséklet.
Korhatáros szabályozást javasolt a közösségi médiában Hendrik Streeck, a német szövetségi kormány drogügyi megbízottja egy hétfőn megjelent német lapinterjúban.
Zelenszkij bejelentette: a hét második felében újabb amerikai–ukrán találkozó lesz a háború lezárásáról.
Megszólalt a Munkácson működő, amerikai Flex gyár a múlt heti rakétatámadás ügyében. A közleményüket változtatás nélkül idézzük.
A gárdisták többsége M17-es pisztolyt, kisebb részük M4-es puskát fog hordani, de ezeket kizárólag önvédelmi célokra használhatják.
A földi rendszerekkel kapcsolatos probléma miatt elhalasztották a SpaceX Starship űrhajójának vasárnapra tervezett tízedik tesztrepülését.
A sugárzási szint normális maradt, és személyi sérülés nem történt.
Több európai postai szolgáltató felfüggeszti a kereskedelmi csomagok kézbesítését az Egyesült Államokba.
A miniszter szerint a kockázatokról tudott a Salrom, a román vízügyi igazgatóság, az ásványi erőforrások országos ügynöksége (ANRM), valamint a gazdasági tárca is.
Kaja Kallas a BBC-nek adott interjút, ahol kijelentette, Putyin csapdát állított, és azt akarja, hogy ebbe belesétáljanak.
Thaksin Shinawatra volt thaiföldi miniszterelnököt felmentették a királysértés vádja alól, amely akár 15 év börtönbüntetéssel is járhatott volna
Az Auchant legutóbb 2023 novemberében érte hasonló támadás, amikor állítólag félmillió ügyfél adatait lopták el.
A bíróság fenntartotta az elnök ellen a polgári eljárás keretében hozott elmarasztaló ítéletet.
Izrael védelmi minisztere bejelentette, hogy Gáza városát elpusztítják, ha a Hamász nem egyezik bele a leszerelésbe és az összes túsz szabadon bocsátásába.
Putyin új békefeltételeket kínál Ukrajnának: a Donbasz teljes átadását, a NATO-csatlakozás feladását és a nyugati csapatok távoltartását követeli az orosz elnök.
A megállapodás értelmében az EU-nak először jogszabályt kell elfogadnia az amerikai exportra vonatkozó vámok nullára csökkentéséről.
