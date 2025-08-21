2025. augusztus 21. csütörtök Sámuel, Hajna
NATO OTAN felirat az épület ablakán. 3D Render
Világ

Bejelentkezett a NATO egyik legerősebb hatalma: készek katonákat küldeni Ukrajnába

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 14:43

Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború lezárását célzó béketárgyalások keretében, ami akár katonai jelenlétet is magában foglalhat - írja a Middle East Eye.

Az orosz-ukrán háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések jelentősen felgyorsultak 2025 augusztusában, miután Donald Trump amerikai elnök külön-külön találkozott Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán államfőkkel. Bár a kommunikációban egyértelmű előrelépés történt, továbbra is nyitott kérdés, hogy pontosan mely országok fognak biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának.

Washington jelezte, hogy támogatja Kijev védelmét, de nem kíván amerikai katonákat küldeni az országba. A békefolyamat következő állomása egy háromoldalú találkozó lehet az összes érintett fél részvételével, bár a részletek még tisztázásra várnak.

Törökország, amely a NATO egyik meghatározó tagállama, kezdettől fogva határozottan támogatja Trump béketörekvéseit. Ankara már évek óta próbálkozik közvetíteni a konfliktusban álló felek között, eddig mérsékelt sikerrel. A Middle East Eye forrásai szerint a török vezetés kész lenne katonákat küldeni Ukrajnába a békefenntartás érdekében, amennyiben ehhez Moszkva is hozzájárul.

Törökországként továbbra is teljes mértékben támogatni fogjuk a diplomáciai erőfeszítéseket az igazságos és tartós béke érdekében

– nyilatkozta Çevdet Yilmaz török alelnök. Az "Tettre készek koalíciója" néven ismert, Ukrajnát támogató nemzetközi csoport egyes források szerint mintegy 50 ezer katona telepítését tervezi a béke fenntartására. Törökország különösen a Fekete-tengeren játszhat kulcsszerepet, ahol segíthet az aknamentesítésben és az ukrán haditengerészet újjáépítésében.

Információk szerint Oroszország hajlandó elfogadni a török katonai jelenlétet Ukrajnában, amennyiben az nem a NATO keretein belül valósul meg. Ankara és Moszkva között szoros kapcsolat áll fenn, a két ország korábban is együttműködött több konfliktusban, például Szíriában és az azeri-örmény szembenállás során. A török hivatalos kommunikáció ugyanakkor óvatosságra inti a koalíciót, elkerülendő az elhamarkodott lépéseket és kijelentéseket a békefolyamat során.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
