Jön a nagy találkozó: mire jut Trump és Putyin az ukrajnai háború ügyében?

Akár már a jövő hét elején sor kerülhet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti csúcstalálkozóra – értesült a Sky News amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.

A The New York Times úgy tudja, hogy a csúcstalálkozó előfeltételeként Putyinnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalnia kellene. Ez akár a Trump–Putyin egyeztetést követően, Trump részvételével is megtörténhet. Az amerikai kormányzat erről már tájékoztatta is európai szövetségeseit.

Trump a Fehér Házban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy „nagyon jó esély van” a találkozóra, de a helyszín még nem dőlt el. A diplomáciai egyeztetések kedden új lendületet kaptak, miután Trump különmegbízottja, Steve Witkoff Moszkvában tárgyalt Putyinnal. Az orosz elnök tanácsadója „hasznosnak és konstruktívnak” nevezte a megbeszélést.

Ez lenne az első amerikai-orosz csúcs 2022 februárja, az ukrajnai háború kirobbanása óta. Utoljára 2021 nyarán Genfben találkozott orosz és amerikai elnök: akkor még Joe Biden és Vlagyimir Putyin ült tárgyalóasztalhoz. Donald Trump elnöksége idején, 2018-ban Helsinkiben került sor hasonló csúcsra Putyinnal.