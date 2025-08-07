Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Jön a nagy találkozó: mire jut Trump és Putyin az ukrajnai háború ügyében?
Akár már a jövő hét elején sor kerülhet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti csúcstalálkozóra – értesült a Sky News amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
A The New York Times úgy tudja, hogy a csúcstalálkozó előfeltételeként Putyinnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalnia kellene. Ez akár a Trump–Putyin egyeztetést követően, Trump részvételével is megtörténhet. Az amerikai kormányzat erről már tájékoztatta is európai szövetségeseit.
Trump a Fehér Házban újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy „nagyon jó esély van” a találkozóra, de a helyszín még nem dőlt el. A diplomáciai egyeztetések kedden új lendületet kaptak, miután Trump különmegbízottja, Steve Witkoff Moszkvában tárgyalt Putyinnal. Az orosz elnök tanácsadója „hasznosnak és konstruktívnak” nevezte a megbeszélést.
Ez lenne az első amerikai-orosz csúcs 2022 februárja, az ukrajnai háború kirobbanása óta. Utoljára 2021 nyarán Genfben találkozott orosz és amerikai elnök: akkor még Joe Biden és Vlagyimir Putyin ült tárgyalóasztalhoz. Donald Trump elnöksége idején, 2018-ban Helsinkiben került sor hasonló csúcsra Putyinnal.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
Döbbenetes, mivel fenyeget Putyin erős embere: "Ez egy új valóság, amellyel minden ellenfelünknek számolnia kell!"
Oroszország felmondta a közép- és rövidtávú nukleáris rakéták telepítésére vonatkozó moratóriumot.
Több mint 7000 szúnyogok által terjesztett vírusos megbetegedést jelentettek Kína Guangdong tartományában július óta.
Putyin állítólagos eltitkolt lánya, Elizaveta Krivonogikh először szólalt meg apjáról és az ukrajnai háborúról a közösségi médiában, miközben Párizsban új életet kezdett.
A bíróság elrendelte egy budapesti rendőr letartóztatását, akit azzal gyanúsítanak, hogy kolléganői sérelmére szexuális erőszakot követett el.
India és a Fülöp-szigetek első alkalommal tartott közös tengeri és haditengerészeti gyakorlatot a Dél-kínai-tengeren, ami várhatóan provokálja Pekinget.
Leó pápa több mint egymillió fiatal előtt celebrált misét Rómában, ahol a hit terjesztésére és a békére buzdította a résztvevőket.
Donald Trump elbocsátotta a Munkaügyi Statisztikai Hivatal vezetőjét, miután a hivatal által közölt gyenge foglalkoztatási adatok ellentmondtak a gazdasági aranykorról szóló elnöki kijelentéseknek.
Vasárnap Portugália északi régiójában a légköri ózonkoncentráció meghaladta a közbiztonsági határértéket, ami veszélyt jelent a sérülékeny csoportok egészségére.
A Smithsonian Intézet bejelentette, hogy hamarosan visszaállítja Donald Trump amerikai elnök két impeachmentjére vonatkozó kiállítási anyagot, de frissített formában.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
