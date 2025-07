Megúszta a new york-i vérengzést egy ott dolgozó magyar: kész tervük volt a túlélésre

Már hazamenni készült egy, az érintett irodaházban dolgozó magyar, Vigh Ádám, de ezt persze elhalasztotta. Azt is elárulta, mit csinált volna, ha a gépkarabélyos ámokfutó betörne hozzájuk.

Amint arról reggel a Pénzcentrum is beszámolt, több halálos áldozata van annak a lövöldözésnek, ami az egyesült államokbeli New York belvárosában történt tegnap éjszaka. A lövöldöző öt emberrel végzett, köztük egy szolgálaton kívüli rendőrtisztet is. Az elkövet ezután öngyilkos lett.

Az RTL Híradójának egy ott dolgozó magyar nyilatkozott, aki elmondta, hogy ha persze konkrétan nem is tegnap este számítottak erre, de kész tervük volt hasonló esetekre. Vigh Ádám elmondása szerint már épp hazamenni készült, mikor a főnöke szólt, hogy ezt egyelőre ne tegye.

Este hat óra negyven perc körül jött be a főnököm, hogy üzenenet kapott, hogy mindenki maradjon a helyén, mert valami történik - akkor még nem tudtuk, hogy mi. Szóval maradtunk, és vártuk a híreket, aztán a médiából megtudtuk, hogy lent lövöldözés van

- mondta az irodaházban dolgozó magyar.

Vigh Ádám azt is mondta, hogy a dolgozók felkészültek arra, hogy elbarikádozzák az irodát, és a szerverszobába meneküljenek, ha a fegyveres náluk is feltűnik.