Hamarosan landolhat a Nemzetközi Űrállomáson Kapu Tibor: de van egy kis probléma

Kapu Tibor, Magyarország második űrhajósa ma reggel 8:31-kor indult el a Nemzetközi Űrállomásra az Axiom Mission 4 keretében, miután több halasztást követően végre zöld utat kapott a küldetés. A Portfolio cikke azt vizsgálta, milyen körülmények közé érkezik meg a magyar űrhajós.

A SpaceX Falcon-9 rakétájának oxigénszivárgási problémái és az ISS orosz Zvezda moduljának szivárgása miatt többször is el kellett halasztani az indítást. Úgy tűnik, hogy a technikai problémákat sikerült olyan mértékben orvosolni, hogy az űrállomás fogadni tudja a négy űrhajóst.

A 32 éves Kapu Tibor a Hungarian to Orbit (HUNOR) program keretében 240 jelentkező közül került kiválasztásra. A küldetés során kutatóűrhajósként, misszió specialistaként vesz részt, mellette az amerikai Peggy Whitson parancsnokként, az indiai Shubanshu Shukla pilótaként, a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski pedig szintén küldetésspecialistaként utazik az űrállomásra.

Az Axiom Space negyedik privát űrmisszióját eredetileg 2024 végére vagy 2025 elejére tervezték, majd június 8-ra, később 10-re, végül 11-ére módosították. A rakétateszten észlelt oxigénszivárgás miatt azonban ismét halasztani kellett az indulást.

A Nemzetközi Űrállomás szivárgási problémája nem újkeletű, a NASA már 2019 szeptembere óta nyilvántartja. A Zvezda szervizmodulon észlelt hiba miatt naponta elszivárgó levegő mennyisége 0,54 kilogrammról 1,68 kilogrammra emelkedett tavaly áprilisra. Az orosz űrügynökség szerint a repedések legvalószínűbb oka a mikrorezgések okozta anyagfáradás.

A 2000-ben pályára állított Zvezda modul problémái ellenére az ISS a tervek szerint 2030-ig üzemben marad. Az állomás leszerelésére a SpaceX nyert el 843 millió dolláros megbízást, amely egy speciális USDV járművel fogja ellenőrzött keretek között visszavezetni az űrállomást a Föld légkörébe.

Az ISS nyugdíjazása után az Egyesült Államok új, magánvállalatok által létesített űrállomást tervez üzembe állítani 2030-ig. A jelenlegi esélyesek között szerepel az Axiom Space, amely már most is tervezi Orbital Platform nevű állomását, valamint a Jeff Bezos vezette Blue Origin is.