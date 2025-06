Újabb brutális éjszaka Kijevben: lakóházakat ért találat, gyerekek is megsérültek

Orosz drón- és rakétatámadások nyolc halálos áldozatot követeltek Kijevben, miközben lakóépületek és egy metróállomás óvóhelye is megsérült.

Az ukrán hatóságok hétfőn közölték, hogy az éjszakai orosz támadások során nyolc ember vesztette életét Kijevben és környékén. A támadások tüzeket okoztak lakóövezetekben és megrongálták egy metróállomás óvóhelyként használt bejáratát is.

Mentőcsapatok holttesteket emeltek ki egy lakóépület romjai alól Kijev forgalmas Sevcsenkivszkij kerületében, kevesebb mint egy kilométerre az amerikai nagykövetségtől. A belügyminisztérium közlése szerint legalább hét ember halt meg ebben a kerületben - jelentette a Reuters.

Valerij Mankuta 33 éves építőmunkás elmondta, hogy az ablakán keresztül kellett lemenekülnie a harmadik emeletre, miután épületét rakétatalálat érte. "Téglák voltak rajtam, valami volt a számban. Teljes pokol volt. A romok között ébredtem fel" - nyilatkozta.

Az ukrán katasztrófavédelem szerint a kijevi támadásokban legalább 34 ember, köztük négy gyermek sebesült meg. Az ukrán légierő közlése szerint 352 drónból 339-et és 16 rakétából 15-öt sikerült megsemmisíteniük a négy ukrán régiót érintő támadás során.

Moszkva az elmúlt hetekben fokozta a Kijev és más ukrán városok elleni drón- és rakétatámadásokat, miközben a háború befejezésére irányuló tárgyalások kevés eredményt hoztak. A hétfői csapás egy nappal a NATO hágai csúcstalálkozója előtt történt, és éppen akkor, amikor Volodimir Zelenszkij elnök védelmi kérdésekről tárgyalt Nagy-Britanniában.

A tűzoltók a Kijevi Műszaki Egyetem (más néven Kijevi Politechnikai Intézet) uszodájában keletkezett tüzet is oltották. A nagy kiterjedésű kampusz űrtechnológiával foglalkozó részleggel is rendelkezik. Az egyetem közlése szerint több oktatási épület és négy kollégium is találatot kapott.

Ihor Klimenko belügyminiszter szerint még lehetnek emberek a romok alatt, mivel az éjszakai támadások a város tíz kerületéből hatban okoztak károkat. A Kijevet körülvevő régióban egy 68 éves nő életét vesztette, és legalább nyolcan megsérültek.

Oroszország a múlt héten hajtotta végre egyik leghalálosabb támadását Kijev ellen, amikor több száz drón 28 ember halálát és több mint 150 sérülését okozta.