Áramszünet sújtja a londoni metrót: a vonalakat felfüggesztették, érkeznek az információk

Áramkimaradás okozott jelentős fennakadásokat a londoni metróhálózaton, több vonal teljesen leállt, és számos állomást be kellett zárni- írja a Sky News.

A Transport for London (TfL) honlapja szerint a Bakerloo, Waterloo and City, Weaver és Suffragette vonalak teljesen leálltak. Emellett súlyos késések és részleges felfüggesztések tapasztalhatók az Elizabeth, Jubilee, Mildmay és Piccadilly vonalakon is.

A Northern vonalon kisebb késések vannak, míg a többi vonal a TfL szerint zavartalanul közlekedik. A délután 2:30 körül történt incidens miatt több állomást is be kellett zárni, köztük a Marble Arch, Holborn és Tottenham Court Road megállókat.

A TfL szóvivője elmondta, hogy Délnyugat-Londonban "néhány percig" tartó áramkimaradás volt, és "minden leállt" egy "National Grid probléma" miatt. Hozzátette, hogy "valószínűleg néhányan rövid ideig egy alagútban rekedtek".

A közlekedési vállalat közölte, hogy dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán, de nem tudják megmondani, mikor oldódik meg a probléma. A Waterloo metróállomás bejáratánál délután 4 óra körül lehúzták a redőnyöket – az állomás a Bakerloo, Northern és Waterloo & City vonalakat szolgálja ki.

A Paddington állomáson a személyzet az Elizabeth Line helyett buszok használatát javasolta az utasoknak, a Bakerloo Line bejáratát pedig teljesen lezárták. Alison Hendry (33) és Joseph Richardson (37), akik a Heathrow Expresszel érkeztek Paddingtonba Glasgow-ból, csalódottságuknak adtak hangot, hogy csak az állomásra érkezéskor tájékoztatták őket a problémáról. A TfL közlése szerint az Embankment és a Putney Bridge állomások már újra megnyitottak, miután korábban kénytelenek voltak bezárni.