Megtörni látszik a jég: kereskedelmi tárgyalásokba kezd az USA és Kína

Az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi tárgyalásokat kezd Genfben szombaton, ami az első lépés lehet a világgazdaságot zavaró kereskedelmi háború rendezése felé.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi főtárgyaló Svájcban találkozik He Lifeng kínai gazdasági vezetővel. A tárgyalások hírére emelkedtek az amerikai tőzsdei határidős ügyletek, valamint a kínai és hongkongi részvénypiacok is pozitívan reagáltak - közölte a Reuters.

A megbeszélésekre az eszkalálódó feszültségek hetei után kerül sor, amikor a világ két legnagyobb gazdasága között a vámok már jóval 100% fölé emelkedtek, amit Bessent "kereskedelmi embargóval egyenértékűnek" nevezett.

A tárgyalócsoportok várhatóan megvitatják a szélesebb körű vámok csökkentését, konkrét termékekre vonatkozó vámokat, exportellenőrzéseket és Trump döntését az alacsony értékű importra vonatkozó de minimis mentességek megszüntetéséről.

"Úgy érzem, ez a tárgyalás a feszültség enyhítéséről fog szólni. Először csökkentenünk kell a feszültséget, mielőtt előre tudnánk lépni" – nyilatkozta Bessent a Fox Newsnak a bejelentés után.

A kínai kereskedelmi minisztérium szóvivője megerősítette, hogy Kína beleegyezett az amerikai küldöttekkel való találkozóba. "A globális elvárások, Kína érdekei, valamint az amerikai ipar és fogyasztók kéréseit figyelembe véve Kína úgy döntött, hogy újra kapcsolatba lép az Egyesült Államokkal" – közölte a szóvivő.

Ez az első találkozó magas rangú kínai és amerikai tisztviselők között azóta, hogy Steve Daines amerikai szenátor márciusban találkozott Li Qiang kínai miniszterelnökkel Pekingben.

Kína gazdasága számára magasak a tétek, mivel hatalmas gyáripara már most is a vámok terhét viseli. Számos elemző lefelé módosította Kína 2025-ös gazdasági növekedési előrejelzését, míg a Nomura befektetési bank figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi háború akár 16 millió munkahelyet is veszélyeztethet Kínában.

A kínai központi bank szerdán friss monetáris ösztönzőket jelentett be, kamatcsökkentéseket és likviditási injekciót helyezve kilátásba a bankrendszerbe, hogy ellensúlyozza a vámok gazdasági hatását.

Bár a szombati tárgyalások célja a feszültségek enyhítése, még nem világos, mennyire lehetnek érdemiek. "A átfogóbb geopolitikai tárgyalások lehetőségéhez először a vámokat kellene csökkenteni – a kulcs az, hogy a felek meg tudnak-e egyezni a vámcsökkentések mértékéről és hatóköréről, valamint a további tárgyalásokról" – mondta Bo Zhengyuan, a sanghaji székhelyű Plenum politikai tanácsadó cég partnere.

Trump és kereskedelmi csapata vegyes jelzéseket küldött a főbb kereskedelmi partnerekkel folytatott tárgyalások előrehaladásáról. Bessent korábban közölte a törvényhozókkal, hogy a Trump-adminisztráció 17 jelentős kereskedelmi partnerrel tárgyal, és akár már ezen a héten bejelenthetnek kereskedelmi megállapodásokat néhányukkal.