Megszólalt Donald Trump: a piacok reggel óta sokkban, ám az elnök rendkívül optimista

Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok gazdasági helyzete javulóban van, és eljött az ideje, hogy a Federal Reserve kamatcsökkentést hajtson végre - jelentette a Portfolio.

Miközben a piacok a reggeli sokkból próbálnak magukhoz térni, Donald Trump amerikai elnök optimista nyilatkozatot tett az USA gazdasági helyzetéről.

Az elnök szerint az Egyesült Államok gazdasága erősödik, amit több tényezővel is alátámasztott: csökkennek az olaj- és élelmiszerárak, alacsonyak a kamatok – bár véleménye szerint a jegybanknak még tovább kellene csökkentenie azokat –, és nincs infláció.

Trump hangsúlyozta, hogy az USA, amelyet hosszú időn át kihasználtak más országok, most heti dollármilliárdokat szed be a korábban bevezetett vámok révén. Kiemelte, hogy ennek ellenére Kína, amelyet a legnagyobb visszaélőnek tart, éppen gazdasági válsággal küzd, mégis 34%-kal emelte meg a vámokat – a már így is rendkívül magas szintre.

Az elnök szerint ez figyelmen kívül hagyja korábbi figyelmeztetését, miszerint az érintett országoknak tartózkodniuk kellene a megtorló intézkedésektől.

Trump úgy véli, ezek az országok évtizedeken át élősködtek az Egyesült Államokon, és ezért a múlt vezetőit okolja. Véleménye szerint itt az idő, hogy Amerika újra nagy legyen.