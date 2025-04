Ha csak egy cikket olvasnál Trump vámháborújáról a hétvégén: szemünk előtt alakul át a világ

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Donald Trump januárban bejelentett vámintézkedései rövid idő alatt komoly kereskedelmi konfliktusokat eredményeztek. Az amerikai elnök először Kínát fenyegette új vámokkal, majd visszakozott, de február elsejétől 25%-os vámokat vezetett be Mexikóval és Kanadával szemben, kivéve a kanadai energiahordozókat, amelyekre 10%-os vámot szabott ki. Az érintett országok gyorsan reagáltak: Kanada és Mexikó hasonló mértékű ellenintézkedéseket jelentett be, miközben Trump az Európai Unió elleni vámokat is belengette. Az intézkedések jelentős hatással lehetnek a nemzetközi kereskedelemre és az amerikai gazdaságra egyaránt.

Címlapkép: Getty Images

