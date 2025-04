Itt a kemény kínai válasz Donald Trump vámjaira: odacsapnak, ezt senki nem köszöni meg

Kína bejelentette, hogy április 10-től 34%-os vámot vet ki minden amerikai importtermékre, válaszul az Egyesült Államok által korábban bevezetett védővámokra. A kereskedelmi háború újabb fordulata jelentős piaci turbulenciát okozott - írta meg a CNBC.

A kínai pénzügyminisztérium pénteki közleménye szerint az ázsiai nagyhatalom azonnali hatállyal felszólítja az Egyesült Államokat az egyoldalú vámemelések visszavonására, és egyenlő, tiszteletteljes, valamint kölcsönösen előnyös konzultációt sürget a kereskedelmi nézeteltérések rendezésére.

A Xinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Peking élesen bírálta Washington döntését a 34%-os többletvám bevezetéséről, amely így összesen 54%-ra emelte az amerikai vámterheket. A kínai álláspont szerint ez sérti a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, súlyosan aláássa a kínai érdekeket, és veszélyezteti a globális gazdasági fejlődést, valamint az ellátási láncok stabilitását.

A vámintézkedések mellett Kína további szankciókat is bevezetett: 11 amerikai vállalatot helyezett fel a megbízhatatlan entitások listájára, 16 amerikai szervezetet vett fel az exportellenőrzési listára, valamint hét ritkaföldfém-kapcsolatos termék, köztük a szamárium, gadolínium és terbium exportját is korlátozás alá vonta. A kölcsönös vámemelések egy 582,4 milliárd dolláros kereskedelmi kapcsolatot érintenek 2024-ben az amerikai kereskedelmi képviselő hivatalának adatai szerint.

Elemzők szerint az amerikai protekcionista kereskedelempolitika arra ösztönözheti Kínát, hogy más kereskedelmi partnerek felé forduljon, és további gazdaságélénkítő intézkedéseket vezessen be. Kína már most is küzd az ingatlanpiaci válsággal és a gyenge fogyasztói, illetve üzleti bizalommal a Covid-19 járvány vége óta.

A pénteki kínai bejelentés jelentős piaci zuhanást okozott: az amerikai Dow Jones futures 900 ponttal (2,2%) esett, az S&P 500 és a Nasdaq-100 futures pedig 2,3%, illetve 2,6%-kal csökkent. Az európai piacokon is komoly visszaesés következett be, a Stoxx 600 index 4,5%-ot zuhant, míg az európai bankszektor több mint 9,5%-os veszteséget szenvedett el.

