Kimondták: romba döntheti Amerikát Trump vámháborúja, súlyos lehet a recesszió

Fenyegetéssel nem fogja keresztülverni a vámpolitikáját Donald Trump, mert több mindent is kifelejtett a tervezéskor - írja Zsiday Viktor.

Minél tovább tart majd Donald Trump vámháborúja az EU, Kanada, Mexikó vagy Kína ellen, annál jobban meg fogja érezni maga az amerikai gazdaság is - ezt írja a befektetési szakértő Zsiday Viktor új blogbejegyzésében. Rávilágít, hogy a gazdaságban a várakozások sok esetben fontosabbak, mint maguk a számok, de ez a tény elkerülhette az amerikai elnök figyelmét, amikor kihirdette az egészet.

Zsiday azt is írja, hogy egy vállalatvezető jelen pillanatban nem láthatja azt, hogy egyáltalán lesz-e kereslet a termékeire, ez pedig hatalmas probléma - és ez bármelyikükre vonatkozhat szerte a világban. Leszögezi azt is, hogy zsarolással Trump semmit nem fog elérni, viszont az amerikai gazdaságban is jelentős recesszió következhet, ha nem hagy fel idejében az újabb és újabb vámszabályokkal.

