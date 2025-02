Megszólalt a brit kormány a Brexitről: sosem csinálják már vissza, mindig így marad?

A brit kormány szerint vannak előnyei annak, hogy Nagy-Britannia öt éve kilépett az Európai Unióból. A brit EU-tagságról 2016 nyarán tartott népszavazáson a résztvevők 51,89 százalékos többsége a kilépésre voks

Nagy-Britannia öt évvel ezelőtt, 2020. január 31-én távozott az EU-ból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője pénteken, a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ötödik évfordulóján tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a munkáspárti kormány is tudja, hogy "az eddiginél jobb eredménnyel is lehetne hasznosítani a Brexit előnyeit a brit nép javára", ugyanakkor annak is tudatában van, hogy brit nemzeti érdek a jelenleginél szélesebb együttműködés az EU-val.

A Downing Street szóvivője hangsúlyozta, hogy az unió Nagy-Britannia legnagyobb kereskedelmi partnere, legközelebbi szomszédja, és az EU-val folytatott együttműködés létfontosságú segítség a brit nemzetbiztonságot érő folyamatos fenyegetésekkel szembeni fellépéshez. Hozzátette: London éppen ezért dolgozik az EU-val vállvetve a szorosabb kétoldalú partneri viszony kialakításáért.

Arra a kérdésre, hogy a Brexitből milyen előnyök származtak, a kormányszóvivő példaként említette, hogy London szabadon hozzáigazíthatja pénzügyi szolgáltatási szektorának szabályozását a hazai piaci környezethez, és ez javítja a londoni pénzügyi központ versenyképességét.A Brexit gazdasági hátrányai azonban a lakosság többsége és a brit kormányhoz közel álló elemzőműhelyek szerint is meghaladják a kilépésből származó előnyöket.

A kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő elemzőcég, az Office for Budget Responsibility (OBR) előrejelzése szerint a brit hazai össztermék (GDP) a Brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal, a brit export és az import egyaránt 15 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az EU tagjaként ugyanebben az időtávlatban elérhetett volna.

A legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov a Brexit ötödik évfordulója elé időzített reprezentatív felmérésében kimutatta, hogy a választók 55 százaléka ma már hibának tartja Nagy-Britannia kilépését az EU-ból, és szintén 55 százalék azoknak az aránya, akik támogatnák az újbóli csatlakozást az EU-hoz.

A munkáspárti brit kormány nem akarja visszaléptetni Nagy-Britanniát az EU-ba, Keir Starmer miniszterelnök azonban többször is jelezte, hogy sokkal szorosabbra akarja vonni és új alapokra kívánja helyezni az unióhoz fűződő kapcsolatokat.