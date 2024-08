Hivatalos, januártól jön a kötelező sorkatonaság: itt a miniszter bejelentése a részletekkel

A horvát kormány bejelentette, hogy 2025. január 1-jétől újra bevezetik a kéthónapos kötelező katonai szolgálatot.

A horvát kormány bejelentette, hogy 2025. január 1-jétől újra bevezetik a kéthónapos kötelező katonai szolgálatot. A döntést Ivan Anusic védelmi miniszter hozta nyilvánosságra csütörtök este - írja az AP.

A lépés hátterében az Ukrajna elleni orosz agresszió, valamint a balkáni térségben tapasztalható fegyverkezési verseny és hadseregfejlesztés áll. Horvátország 2008-ban függesztette fel a sorkatonaságot, és tért át az önkéntes alapú rendszerre.

Anusic az RTL horvát televíziónak adott interjújában kiemelte: "Megemeltük a katonák, altisztek és tisztek fizetését, az anyagi jogokat, nemcsak a személyi jövedelemmel, hanem a napibérrel és mindennel, ami megilleti őket." A miniszter hangsúlyozta, hogy a fegyveres erők korszerűsítése és felszerelése a terveknek megfelelően halad, összhangban a NATO-val és a szövetségesekkel kötött megállapodásokkal.

A regionális feszültségek növekedése miatt más európai országok is hasonló intézkedéseket fontolgatnak vagy már be is vezettek. Lettország tavaly állította vissza a sorkötelezettséget, reagálva az orosz-ukrán konfliktusra. Horvátország legnagyobb balkáni riválisa, Szerbia szintén mérlegeli a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését.