Így áll most a vörös-tengeri konfliktus: húszi rakétát semmisített meg egy amerikai hadihajó

Az amerikai haditengerészet Mason rombolója hétfőn megsemmisítette a jemeni húszi lázadók egy rakétáját a Vörös-tenger felett - jelentette szerdán az Egyesült Államok térségbeli műveleteiért felelős Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai erők két drónt is lelőttek - fűzték hozzá a közleményben. Jahja Szarea húszi katonai szóvivő szerdai televíziós beszédében elmondta, hogy több rakétával vették célba a Vörös-tengeren a Masont. Azt is állította, hogy a Destiny nevű kereskedelmi hajót is megtámadták, mert az izraeli kikötőbe, Eilatba tartott. Amerikai illetékesek azonban csütörtökön azt közölték, hogy nem tudnak a Destiny elleni támadásról, és értesüléseik szerint a hajó és legénysége is sértetlen és biztonságban van.

A húszi lázadók hónapok óta zavarják a hajózást a Vörös-tengeren, ezért a kereskedelmi hajók nagy része arra kényszerült, hogy biztonsági okokból inkább az Afrikát délről megkerülő, hosszabb úton hajózzon. Az amerikai és brit erők a hajók ellen indított támadásokra válaszolva csapásokat mértek a húszi lázadók bázisaira Jemenben.