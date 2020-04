Rövidül a dohányboltok nyitvatartása: változások is vannak az új korlátozásban

A csütörtök késő este megjelent kormányrendelet értelmében más üzletekhez hasonlóan a dohányboltoknak is be kell zárniuk délután három és reggel hat között, ebben az időszakban csak dolgozó tartózkodhat bent. Az önkormányzatok most már a piacok nyitvatartásáról is saját hatáskörben dönthetnek, de ugyanúgy ki kell jelölniük egy idősávot a 65 éven felüliek részére, csak nem feltétlenül a 9-12 órát.

Eddig dohányboltokra nem vonatkozott az a korlátozás, hogy csak 3-ig lehetnének nyitva, azonban az új rendeletben már nincsenek benne a kivételek közti felsorolásban a trafikok. Így már csak az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet és az üzemanyag- töltőállomás lehet nyitva három után is.

A rendelet abban is változást hozott, hogy felhatalmazta a polgármestereket, hogy a kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka alatt a kerületben illetve a településen működő piac nyitva tartásáról önállóan dönthessenek. A rendelet csak annyit ír elő, hogy a piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.



Eddig a piacon is csak 9-12 között lehettek a 65. évnél idősebbek, az új rendelet alapján úgy tűnik, ettől egyedi döntéssel el lehet térni.