Ragályos kór támadja a magyarokat: van természetes védelem, de méregdrága

Folyamatosan fertőz az influenza, és aki nem oltatta még be magát, joggal tart a fertőzéstől: a gyógyulási idő gyakran több mint egy hét, és a tünetek súlyosabbak, mint egy náthánál. Az immunrendszerünk megerősítése érdekében a szakemberek a gyümölcsök, zöldségek fogyasztását ajánlják, viszont ezeknek az ára éppen a téli időszakban ugrik meg jelentősen. Mutatjuk, mennyibe kerülnek a fontos vitaminokat tartalmazó gyümölcsök, zöldségek.

Az influenza figyelőszolgálat jelentése szerint bár jelenleg a vírus nem mutat hatalmas aktivitást, ettől függetlenül jelen van és fertőz. Bár két ünnep között is sokan fertőződhettek meg, valószínűleg kevesebben fordultak orvoshoz, mint egy olyan időszakban, amikor nem az ügyeletes orvoshoz kell menniük. Akik pedig megfertőződtek az ünnepek alatt, azokon is mostanában jöhet ki a vírus: a lappangási idő átlagosan 1-4 nap, de akár egy hét is lehet.

Most hogy a gyerekek ismét óvodába, iskolába járnak, és elkezdődött az első teljes munkahét, valószínűleg a fertőzések száma is emelkedésnek indul. Az orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2019. december 30. és 2020. január 05. között az országban 5 250 fő fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. A betegek 19,6%-a 0-14 éves gyermek, 38,5%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 28,6%-a, 13,3%-a 60 éven felüliek közül került ki.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ szerint sem késő még beoltatni magunkat influenza ellen, illetve a Pénzcentrumnak nemrég nyilatkozó Dr. Marjai Tamás szerint még akkor is megéri, amikor már tetőzik a vírus.

Az általános higiéniai szabályok betartásán kívül nem lehet sokat tenni a fertőzés megelőzése érdekében. Járványos időszakban alapvetően kerülni kell a tömeget, az emberekkel zsúfolt helyeket. Fontos az alapos és rendszeres kézmosás, valamint meg lehet fontolni a szájmaszk használatát is

- mondta el a szakértő. Viszont a megfelelő táplálkozással, immunrendszerünk erősítésével van rá esély, hogyha el is kapjuk a vírust, az nem fog minket ledönteni a lábunkról. A szakemberek azt javasolják, hogy a téli időszakban se feledkezzünk el a zöldségek, gyümölcsök rendszeres fogyasztásáról, lehetőleg többet is érdemes ezekből enni az influenza szezonban, mint máskor. A télen kapható gyümölcsöknek, zöldségeknek ugyanis kevesebb a vitamintartalma, mert ezek a tárolás, hűtés során veszítenek ebből, illetve a fólia alatt nevelt növények eleve nem is tartalmaz akkora mennyiséget, mint a nyáron, szabadföldben termesztett, frissen a boltba kerülő áru.

Milyen gyümölcsöt, zöldséget fogyasszunk?

Érdemes antioxidánsokban és C-vitaminban gazdag citrusféléket fogyasztani, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez. C-vitamin bevitelhez javasolt még paprikát, brokkolit, kelbimbót, édesburgonyát és a paradicsomot is előnyben részesíteni.

A hagymafélék, mint a vöröshagyma, lila hagyma, metélőhagyma, póréhagyma és a fokhagyma is, jó antivirális szerek, tehát vírusölő hatásuk van.

A gyömbért gyulladáscsökkentő hatása miatt érdemes elsősorban fogyasztani, míg a leveles zöldségeket gazdag E-vitamin tartalmuk miatt. Az E-vitamin nagyon erős antioxidáns, és a rendszeres fogyasztása jelentősen csökkenti az alsó és felső légúti fertőzések kialakulását.

A kifejezetten influenza ellen ajánlott zöldségeken és gyümölcsökön túl szokták még javasolni az alma, sárgarépa, sütőtök fogyasztását téli időszakban, hogy szinten tartsuk a szervezet vitaminkészleteit. A banán is általánosságban lehet nagyon hasznos gyümölcs, mert magas kalóriatartalma rengeteg energiát ad, amire egy legyengült, vagy akár már fertőzött szervezetnek nagy szüksége lehet. A gyümölcs fruktooligoszacharid tartalma miatt hatékony probiotikum, és javítja a tápanyagfelszínódást, emellett a kedélyállapotra is jó hatással van.

Viszont hiába van nagy szükségünk pont ilyenkor a szervezet védelmére, támogatására, éppen a téli időszak az, amikor a zöldségek, gyümölcsök ára felkúszik: akár többszöröse is lehet, mint a nyári ár. Miközben a boltokban párszáz forintért hajítják az ember után a C-vitamint.

Mennyibe kerül az egészség?

A gyümölcsök árának alakulásából inkább az látszik, hogy januártól novemberig végig növekedést mutattak az árak a KSH adatai szerint: a citrom januárban még csak 636 forint volt átlagosan, novemberre 757 forintra nőtt (bár volt szeptemberben 786 forint is a kilós ár), a narancs átlagára 394 forint/kgról emelkedett 573 forintra. A magyarok kedvenc gyümölcsének, az almának az ára is folyamatosan emelkedett: 264 forintról 309 forintra nőtt. Az Idared alma jelenleg akcióban pl. 279 forint/kg a Sparban, a Jonagold pedig 269 forint a Tescóban.

A banán ára emelkedett a legkevesebbet, a viszont lineárisan nőtt: 422 forintról 481-re nőtt a kilóár.

A zöldségek esetében nem volt ilyen egyértelmű emelkedés, sokkal inkább a szezonalitás befolyásolta az árakat a Piaci Árinformációs Rendszer és a KSH adatai szerint: a tölteni való paprika (30-70 mm) ára januártól áprilisig volt a legmagasabb, 765-820 forint volt kilója. Májusban már 600 forint alá ment az ára, és novemberben is csak 330 forint környékén mozgott az átlag. Így a paprika ára csökkenést mutatott a nagybani piacokon. Viszont hogyha megnézzük: ezen a hétvégén még akcióban is 799 forint/kg a TV-paprika ára a Lidlben.

A paradicsom kilós ára ugyanúgy a téli, tavaszi időszakban volt a legmagasabb, 800-850 forint/kg, aztán évközben 500 forint alá is lement az átlagár. Jelenleg az Aldiban akciósan kerül 479 forintba a fürtös paradicsom kilója. A paradicsom ára ilyenkor télen 100-200 forinttal is több lehet ennél. A sárgarépa ára változó volt, de 2019 januárban még 250 forint/kgról indult, novemberre az átlagár lement 150 forintra. Jelenleg akciósan a Sparban 179 forint, tehát itt a téli időszakban számíthatunk magasabb árakra a répát illetően is.

A vöröshagyma átlagára nyáron volt a legdrágább: júniusban 431 forint volt kilója, míg januárban még csak 291 forint. Az Auchanban az online áruházban jelenleg is 299 forint/kg a vöröshagyma, nem sokkal több a tavalyi átlagos árnál.

Az árak alakulását nem csak az évszakok változása, a szezon befolyásolja, hanem a világpiaci helyzet alakulása, hogy milyen éve volt a mezőgazdaságnak, vagy még sok egyéb tényező. Például nem gondoltunk volna, hogy a narancs egyike azoknak az árucikkeknek, amelyek a legnagyobb mértékben drágultak az elmúlt évtizedben. Viszont általánosságban tapasztalható, hogy nyáron, amikor a szervezetnek kevésbé van szüksége plusz bevitelre, a zöldségek és gyümölcsök is olcsóbbak.

