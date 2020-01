Kőkemény drágulás jött el 2020-ra: ez kerül 270 százalékkal többe a boltokban

Egyes termékek ára brutálisan kilőtt az elmúlt évtized során. Úgyhogy itt volt az ideje, hogy ezeket a csúcsdrágulásokat most mind lajstromba szedjük. A csúcsdrágulás elsőszámú nyertese a frottírtörülköző volt, ezért 2,7-szer kell manapság több pénzt kiadni, mint 2010-ben. A törcsi mellett azonban a cigaretta ára is brutálisan megszaladt, és akkor a ponty kilós áráról vagy a mozijegyekről nem is beszéltünk. Mutatjuk a listát, mely 21 magyar termék/szolgáltatás ára nőtt a legtöbbet 10 év leforgása alatt.

Pontosan egy hete léptünk a 21. század új évtizedébe, ami tökéletes alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk, mit is hagytunk magunk mögött. A Pénzcentrumon többek között például vizsgáltuk azt, milyen gazdasági folyamatok befolyásolták például döntően a magyarok életét az elmúlt tíz évben, de vizsgáltuk azt is, hogy a közelmúlt eseményeiből milyen mintázatokat figyelhettünk meg, melyek segítségével tudatosabb pénzügyi döntéseket hozhatunk a jövőben.

Mindezek után most arra voltunk kíváncsiak, hogy az elmúlt tíz évben mely, bárki által megvásárolható termékek ára növekedett a leginkább Magyarországon. Nevezetesen, mik azok a használati cikkek vagy élelmiszerek, amik a leginkább drágultak az elmúlt évtizedben. Ennek megfigyelésére a KSH idevágó statisztikáit használtunk, a hivatalnak 2010-2018-ig vannak pontos adatai az egyes termékek, szolgáltatások éves átlagárát illetően, a 2019-es számokat pedig a legfrissebb azaz, a tavaly novemberi közzététel alapján használtuk fel. Ez utóbbiak tehát nem az éves átlagárat mutatják, de mégis sokatmondó adatnak minősülnek.

Lesz itt ne mulass!

A KSH majdnem 100 - jobbára - termék, és szolgáltatás éves fogyasztói átlagárát kíséri figyelemmel évtizedeken átívelően. Ezek között rengeteg alapélelmiszer található, de a listán szerepelnek dohányáruk, alkoholok, de még az LCD-tévék is. Ebből a listából gyűjtöttük ki úgy az adatokat, hogy megtudjuk, vajon mely termékekért kell az előttünk álló évtized elején jóval többet fizetnünk, mint az előző évtizedben.

A legdurvábbak

Ahogy a statisztikákból látszik, egy évtized leforgása alatt nem csalás, nem ámítás a frottírtörülköző (70x140 cm-es) drágult a legbrutálisabban hazánkban. Ami a törcsi esetében majdnem háromszoros drágulást jelent. 2019 novemberében egészen pontosan 2,7-szer többet kellett fizetni ezért a termékért, mint 2010-ben. Ugyancsak brutálisan drágult, és ezzel a második helyen végzett a pontyszelet vagy filé kilója, aminek az ára egy évtized alatt 2,3-szorosára nőtt. A rangsor bronzérmese pedig a Symphonia cigaretta lett, a maga 2,2-szeres drágulásával.

Ezt nem sokkal követte a negyedik helyen a multiples mozijegyár, szombat este, itt szintén 2,2-szeres volt a drágulás. Az 5-6. helyre is egy-egy cigarettamárka jutott be egyaránt 1,6-szoros árdrágulással. A 10-es listára azonban felfért még egy zöldség és egy gyümölcs is, egy kiló burgonya ára átlagosan 1,7-szerese volt tavaly novemberben, mint 2010-ben, míg a narancs kilójának ára átlagosan 1,6-szorosára nőtt. A törcsin kívül még egy használati tárgy fért föl a top 10-es drágulási listára, ami nevezetesen a Magyar Nők Lapja volt, ennek darabjáért majd 1,7-szer annyit kellett fizetni néhány hónapja, mint 2010-ben.

Az összes árat tartalmazó listán látni, hogy bár arányaiban a burgonya kilós ára például jócskán megnőtt, értékben ez a növekedés azért jóval elmarad például a törülköző vagy éppen a multiplex mozijegy áráétól. Az összesített listáról az is kiderül, hogy a KSH statisztikáiban szereplő mintegy száz termék és szolgáltatása közül 6 terméknek nőtt az ára a kétszeresénél is többer, de további 72 olyan termék is van, aminek az ára legalább egyszer annyival többe kerül most, mint 2010-ben.

A futottak még is sok

A gigászi változások okán megnéztük azt is, hogy hány olyan termék volt, aminek 150 vagy annál több százalékkal növekedett az ára 10 év leforgása alatt. A listán összesen a top 10-et leszámítva még 11 versenyzőt találtunk:

A listán látszik, nemcsak a mozijegyek drágultak brutálisan, hanem a múzeumi belépőjegyek is, utóbbiak átlagosan 1,6-szor kerültek többe tavaly novemberben, mint 2010-ben. A fűtési szezon kellős közepén érdemes szót ejteni arról is, hogy az összesített listán 12. helyen volt a legnagyobbat dráguló termékek listáján az egységes fűrészelt tűzifa 100 kilója is, ezért ugyanis 1,6-szor kell most többet fizetni, mint az előző évtized elején.

A Magyar Nők Lapján túl, egy darab Nemzeti Sport jócskán többe kerül mostanság, mint 2010-ben, a növekedés egészen pontosan egy évtized alatt több mint 60 százalékos volt. Hogy az ételekről se feledkezzünk meg, simán top 20-as a drágulási listán a párizsi felvágott kilója, ennek az átlagára ugyanis több mint másfélszer akkora, mint 2010-ben volt. Ugyancsak sokat drágult az olaszfelvágott is, ennek a kilós ára 65 százalékkal magasabb manapság, mint 10 éve.

A top 21 legjobban dráguló, a KSH által gyűjtött termékek és szolgáltatások listájára egyetlen szolgáltatás fért fel csupán, ez pedig nem más, mint a férfi hajvágás. Aminek következtében a magyar férfiaknak bizony több mint másfélszer annyit kell otthagyni a fodrászuknál, mint a boldog békeévnek számító 2010-ben. És hogy a pontos árváltozásokat is lássuk:

Mire jött rá a pénztárcánk 10 év alatt?

A frottírtörülköző brutálisan megdrágult

Rossz világ jött a cigarettázókra, a legtöbb termék ára ugyanis az égbe lőtt

Drágább lett a kultúra, nevezetesen moziba és múzeumba is sokkal drágább elmenni manapság, mint 10 éve

Az zöldségek ára közül toronymagasan a burgonyáé lőtt ki a leginkább, míg a gyümölcsök közül a narancs és az alma drágult nagyot

Az amúgy sem túl halas magyar nemzet - a hal áfájának csökkentése után ráadásul - pokoli pontyárakkal találta szembe magát

A felvágottak kedvelői is megszívták, a párizsi és az olaszfelvágott ára is több mint másfélszeresére nőtt

Aki még olvas újságot, az is ráfázott, már ha a Nők Lapjáról vagy éppen a Nemzeti Sportról van szó

A fával és brikettel fűtők is megérezték az elmúlt évtizedet, jóval drágább lett nekik mára a fűtőanyag beszerzése

Na, és a férfiak is pórul jártak, jóval mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, ha azt akarják, hogy frissen vágott hajuk legyen

Címlapkép: Getty Images