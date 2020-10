Őrület a magyar boltokban: ennek a 10 terméknek nagyot zuhant az ára 2020-ban

Az a drasztikus áremelkedés, amely tavasszal és nyáron jellemző volt, mostanra visszafogottá vált és sok termék ára csökkent is, vagy legalább stagnált a múlt hónapban. Lehetséges, hogy a járvány okozta sokkot végre kiheverik a boltok, és az infláció sem fog úgy vágtázni most már év végéig - bár nem tudni, hogyan alakul még a második hullám. A legfrissebb adatok szerint 2020. szeptemberben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,4 százalék volt, amelyen belül az élelmiszerek ára 7,3 százalékkal nőtt. Egy hónap alatt pedig a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal csökkentek, meghatározóan az idényáras élelmiszerek 3,8 százalékos árcsökkenésének következtében. Persze egyes termékek azért ennek ellenére megdrágultak, és az alma pedig árcsökkenésben és árdrágulásban is egyszerre volt rekorder a múlt hónapban. Hogy hogyan? Mutatjuk a Pénzcentrum éves és havi szintű drágulási toplistáin.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint mérséklődni látszik az a horrorinfláció, amelyet a nyár folyamán lehetett tapasztalni. Az elemzőket is jócskán meglepte, hogy 2020. júliusban a fogyasztói árak átlagos emelkedése elérte a 3,8 százalékot éves szinten. Ez azért kiugró érték, mert a júniusi infláció még csak 2,9 százalék volt, és bár várható volt az emelkedés, inkább csak 3,2-3,3 százalékról szóltak a becslések. A 3,8 százalék után augusztusban 3,9 százalékot mértek.

Tehát nem hogy megállt volna, még nőtt is a drágulás üteme a nyár utolsó hónapjában. Szerencsére szeptemberben már nem emelkedett tovább az infláció: a fogyasztói árak éves növekedési üteme 3,4 százalék volt. Így múlt hónaphoz képest fél százalékponttal mérséklődött. Ez viszont nem azt jelenti, hogy augusztusról szeptemberre csökkentek volna az árak. Az alacsonyabb árdinamikában főként az élelmiszerek, a szeszes italok, dohányáruk és a szolgáltatások mérsékeltebb éves áremelkedése játszotta a legnagyobb szerepet.

Éves szinten, 2019. szeptemberhez viszonyítva az élelmiszerek ára 7,3 százalék kal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 18,5, a párizsi, kolbászé 17,0, a cukoré 11,7, a liszté 11,0, a szalámi, szárazkolbász és sonkáé 10,1, a tojásé 9,1 százalékkal lett magasabb. A szeszes italok, dohányáruk átlagosan 6,3, ezen belül a dohányáruk 9,6 százalékkal drágultak. A szolgáltatásokért 2,4 százalékkal többet, a járműüzemanyagokért 3,4 százalékkal kevesebbet kellett fizetni.

Az éves szintű drágulás toplistáját - már hónapok óta változatlanul - az alma vezeti.

Senkinek sem kell magyarázni, hogy az alma idénre jelentősen megdrágult - részben a vírus, részben mezőgazdasági okokból -, csaknem minden hónapban másfél-kétszer akkora volt az árkülönbség éves szinten, és nem volt másként szeptemberben sem. Nem is csoda, hogy fixen az első helyet szerzi meg az alma az éves szintű drágulási toplistáinkban:

Második helyen az öblítőszer koncentrátum áll, azonban ez becsapós lehet, hiszen a KSH változtatott atermék átlagár vizsgálatának módszertanán: 2020-tól a 1600-2000 ml-es kiszerelésű öblítő árakat vesz figyelembe, míg 2019-ben még a 700-1000 ml-es kiszerelést vizsgálták. Így nem csoda, hogy ennyivel "drágább", mert a vizsgált kiszerelés közel a duplája.

Ha az öblítőt nem vesszük figyelembe, azt láthatjuk, hogy a TOP20 legnagyobb éves szintű drágulást mutató termék közül 18 élelmiszer - ha a napi menü ára is annak számítható. Vagyis a legnagyobb árnövekedést mutató termékek a KSH listájából nagyrészt élelmiszerek, ami azt eredményezi, hogy sokkal jobban megérezheti a lakosság az áremelkedést, mint az átlagos 3,4 százalék. Hiszen mosógépet nem vesznek minden héten, de tejet és kerenyeret igen.

Néhány termék ára egy év alatt sem változott, ilyen például a szénsavas ásványvíz, a vonaljegy, vagy a PB-gázpalack átlagára.

Csökkenés szintén mutatkozott éves szinten néhány termék árában, azonban közel sem olyan mértékben, mint ahogy más termékek ára emelkedett. A benzin, a margarin, az LCD-tévé, vagy a paradicsom olcsóbb lett a 2019. szeptemberi árához képest. Azonban a legnagyobb árcsökkenést mutató fejes káposzta kilós árában is 295 forintról 269 forintra történt a változás. A paradicsom ára is 511 forint/kg-ról 467 forint/kg-ra esett. Hiába a zölségek 7-10 százalékos mérséklődése, ha közben a gyümölcsárak 30-80 százalékban nőnek.

Az éves szintű drágulás sokszor szívenüti az embert egy átlagos évben is, nemhogy amikor a koronavírus járvány még bőven szolgáltatott okot a drágulásra. Hónapról hónapra nőtten drasztikus mértékben az árak, viszont szeptemberre végre ténylegesen megállt a drágulás, és sok termék ára jelentős csökkenést mutat. Bár főként idényáras élelmiszerekről van szó, azért ennek is lehet örülni a korábbi horrorisztikus árak után.

Több maradt a pénztárcánkban, mint augusztusban?

Egy hónap alatt a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal mérséklődtek. Az élelmiszerek ára ugyancsak 0,4 százalékkal lett kisebb, meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs összesen) 3,8 százalékos árcsökkenésének következményeként a KSH szerint. A nem idényáras élelmiszerek ára összességében nem változott, mivel a liszt 2,7, a száraztészta 1,8 százalékkal drágább, a csokoládé és kakaó 1,6, a tej 0,9, a baromfihús 0,5 százalékkal olcsóbb lett. A szeszes italoké 0,5 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatásokért 0,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, főként az üdülési szolgáltatások 6,9 és a telefon, internet 1,5 százalékos árcsökkenése következtében. A ruházkodási cikkek 0,7 százalék al drágultak. A járműüzemanyagok ára 0,5 százalékkal nőtt.

Szóval az idényáras élelmiszerek logikusan olcsóbbak, a nem idényárasak pedig stagnálnak, ha a havi szintű árkülönbözetet nézzük. Nade ennek ellenére mégis voltak olyan temékek, amelyeknek 1,5-6 százalékot nőtt az áruk egyetlen hónap alatt. Ez nem kevés. A TOP15 legnagyobb havi drágulást mutató termék dobogóján a narancs, a női pulóver és a liszt állnak:

Ami kitűnik a toplistából, hogy ruházkodási cikkek szerepelnek rajta, amelyben az évszakváltásnak és iskolakezdésnek van szerepe, ahogy például a tűzifa, vagy az iskolai ebédár növekedésében is. Úgy tűnik, hogy a felvágottak, szárazkolbász áremelkedése nem torpant meg, és a liszt és rizs drágulása sem állt meg.

Szerencsés, hogy nem változott a rövidkaraj, sertéscomb kilós átlagára, és például a pontyszelet ára is stagnál - ismertettük is már korábbi cikkünkben, hogy mennyit spórolhat az, aki karácsony előtt jóelőre megveszi a menühöz a húst és lefagyasztja. A zsemle, sajt és sör árak szintén változatlanok.

Amire pedig mindenki kiváncsi, hogy mely termékek ára csökkent jelentős mértékben augusztusról szeptemberre: nem is hinnék, mi lett az aranyérmes. Bizony, az alma! Tehát egyrészt végre valahára elkezdett visszacsökkenni az alma horrorára, másrészt szeptemberben a sokat emlegett gyümölcs egyszerre lett az éves szinten leginkább drágult, és havi szinten legnagyobb árcsökkenést mutató terméktoplista első helyezettje!

A 10-ből 6 termék idényáras élelmiszer, és kettő alkoholos ital. Ami biztos, hogy most jobban megéri feltölteni az éléskamrát őszre krumplival, hagymával, almával, paradicsommal, mint múlt hónapban. Azonban lehet, hogy a téli készletek felhalmozásával még érdemes várni, hátha a havi árcsökkenési tendencia októberben is folytatódik.

Kutatást végez Olvasói körében a Pénzcentrum!

Ahogy a világon, Magyarországon is nagy probléma az élelmiszerpazarlás. A hazai élelmiszerhulladékok felét a magyar háztartások termelik, ezt pedig jelentősen le lehetne csökkenteni. Lapunk most arra kíváncsi, hogy milyen változásokat idézett elő a koronavírus-járvány a magyarok vásárlási, főzési, ételtárolási, és hulladékkezelési szokásaiban. Az élelmiszerpazarláson rontott-e a járvány, vagy éppenhogy kevesebb étel landolt a szemétben? Kérjük, hogy válaszaiddal segítsd Te is a munkánkat!

