Ördög Nóra és Nánási Pál bejelentése: kinőttük a kisboltot, új helyet nyitunk a Balatonon

Ördög Nóra és Nánási Pál balatonakarattyai kisboltja már megnyitása előtt hatalmas érdeklődést váltott ki, és azóta is nagy népszerűségnek örvend. Időközben viszont a helyiek kifejezték nemtetszésüket a megnövekedett forgalommal, zajjal és parkoló autó áradattal kapcsolatban - egyelőre még nem jutott dűlőre a két fél. Azonban a felfordulást okozó házaspár most nagy bejelentést tett: tovább terjeszkednek Akarattyán!

Pünkösdkor nyitott meg Ördög Nóra és Nánási Pál kisboltja Balatonakarattyán, Nekem a Balaton néven. A boltban nyitástól zárásig folyamatos a forgalom, Nóra és Pali ismertsége okán naponta több százan tódulnak be egy kávéra, péksütire. Ekkora forgalomra viszont az apró balatoni üdülőfalu nem volt felkészülve, a helyiek hamar ki is fejezték nemtetszésüket.

Ahogy a Pénzcentrum erről korábban beszámolt, Ördög Nóra és férje nem hagyta szó nélkül a helyiek zúgolódását, több fórumon is próbálják buzdítani a vásárlóikat, hogy ha tehetik ne autóval közelítsék meg a boltot, illetve tájékoztatni a vevőket alternatív parkolási lehetőségekről. A helyiek viszont továbbra sem elégedettek, bár a Nánásiék YouTube-csatorna legújabb videójában Nóri elmondja, milyen kedvesek velük és mennyire jól túrik a forgalomnövekedést, Nórinak el kellett ismernie, hogy ezzel nincs mindenki így.

Azóta azért kiderült, hogy nem mindenki viseli ezt olyan jól

- mondta el, és reagálva a kritikákra a megnövekedett forgalom és zaj kapcsán, arról is beszámoltak, hogyan próbálták a helyzet megoldásaként kibővíteni a parkolóterületet - környékbeli ingatlanok kibérlése útján - ez azonban nem jött össze. A videóban azt is megmutatják, hogy hol található a kisbolt közelében egy nagyobb parkoló, illetve kérik a vásárlókat, hogy ha lehet, ne autóval közelítsék meg a Kisboltot a helyiek nyugalma érdekében.

Sőt, aki nem akar gyalogolni, az használhatja a közösségi elektromos rollerflottát, amely már Balatonakarattyát is meghódította - hiába reménykedtek az e-rollerellenzők, hogy a járvány eltörli a föld (Budapest) színéről ezeket a "járműveket", úgy tűnik megint egyre csak terjednek az országban, mint a koronavírus - közvetlenül Nóriék Kisboltja előtt is parkol csaknem egy tucatnyi.

Azonban az Igazi Nagy Hír a videó végére maradt: úgy fest ugyanis, hogy Nánásiék nem adják fel: sőt, a kisbolt után újabb nyitást terveznek Akarattyán. A Strand utca és a Sirály utca sarkán lévő kisüzlet ezek szerint már nem elég.

Érezzük és látjuk, hogy valószínűleg ez a Kisbolt kevés lesz nekünk. Kinőttük. (...) Újabb terveink vannak itt Akarattyán. Egy új hely nyitását kezdtük el előkészíteni, és hamarosan erről is elkezdünk beszámolni

- mondta el Ördög Nóra és Nánási Pál. Bár azt még homály fedi, hogy hol, az biztos, hogy már az idén megnyitják az új helyet. Ha nem is nyáron, de azért még az idén - újságolták. Az, hogy a helyieknek mi erről a véleménye még rejtély.

Idén a Balaton a Riviéra és a munkahely egyben?



Egy friss kutatás szerint minden tizedik fővárosi töltött hosszabb időt (heteket) hétvégi házakban a veszélyhelyzet idején, az országos átlag pedig 6 százalék volt. Szakértők szerint a járvány idején szerzett tapasztalatok miatt egyre többen vennének vagy bérelnének nyaralót. Természetesen a legkeresetebb a Balaton-régió ebből a szempontból. Látható, hogy Nánásiéknak is bejött az elvonulás Akarattyán.

Ingatlanpiaci szakértők szerint a Balatonnál eltolódott a szezon a nyaralópiacon, a szokásos március helyett májusban jelentek meg az érdeklődők. A kereslet is átalakult. A vevők a megelőző években főleg azokat a nyaralókat részesítették előnyben, ahol nem kell a fenntartással bajlódni, mostanra viszont felértékelődtek az önálló hétvégi házak, amelyekben vissza lehet húzódni. Ezzel párhuzamosan megjelent egy új vásárlói réteg is.

Egyre több fiatal pár gondolkodik azon, hogy otthagyja Budapestet és leköltözik a Balaton mellé, főleg, ha távmunkában is tud dolgozni. A tótól 10-15 kilométerre, az autópálya közelében olcsóbban meg tudnak venni egy vidéki házat vagy használt nyaralót, mint egy újépítésű lakást a fővárosban. Budapest környékén 30-40 milliót is elkérnek egy telekért, a Balaton vonzáskörzetében 20-30 millióért már lakóingatlant is lehet venni

- mondja Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. Bár sok érdeklődő arra számított, hogy a járvány leszorítja az árakat a Balaton partján, ez nem következett be. Az újépítésű projektekben 7-800 ezer forinttól indulnak és 1 millió fölé is felkúsznak a négyzetméterárak. Használt nyaralóknál pedig meglehetősen szegényes a kínálat az 50 millió forint alatti kategóriában.

A telekárakban viszont nincs változás.