Rá sem lehet majd ismerni Budapestre a járvány után: hatalmasat változik a közlekedés

A Lime március 19-én tüntette el a rollereket a fővárosból - írja a G7. Erről a felhasználókat nem értesítették, és közleményt sem adtak ki Magyarországon, az angol nyelvű tájékoztatás - miszerint a koronavírus-járvány miatt Dél-Koreát leszámítva világszerte szüneteltetik tevékenységüket - múlt heti keltezésű.

Pedig volt, aki néhány nappal korábban pont azért váltott bérletet, mert a járvány miatt akarta használni a rollereket, ő bukta a pénzét. Ilyen esetekben különösen kellemetlen, hogy egy helyi jelenléttel nem rendelkező, a hazai jogszabályokat nem követő társasággal kell vitatkoznia. Mivel a szolgáltatást egy holland társaság nyújtja, a hazai fogyasztóvédelem segítségében sem lehet bízni.

A két legnagyobb e-rolleres cég 220 városban van jelen az Egyesült Államokban és Európa három tucat országában. Bár pontos számokat nem közölnek, a Lime-nak körülbelül 120 ezer rollere lehet, és a Bird-nek is hasonlóan sok. És ez most mind áll. A negyedmillió leállított roller közül kétséges, hogy mennyi fog valaha újraindulni.

Budapesten a Lime hazai kihívója, a Breezy rollerei is eltűntek az utcákról.

Az összeomlás mérete egészen elképesztő: a Bloomberg információi szerint Párizsban 98 százalékkal estek vissza a bérlések márciusban csupán néhány nap alatt. Érdekes kérdés, hogy miért álltak le teljesen. Hiszen a kerékpárosok számára vagy éppen Budapesten a Mol Bubi bérlésekre még jótékony hatással is volt a járvány, sokan inkább nyeregbe szálltak, hogy ne kelljen másokkal közösen közlekedniük. Ez elvileg az e-rollerek iránt is növelhette volna a keresletet.

Ezeket azonban - különösen Budapesten - alapvetően külföldiek, turisták használták, márpedig a turizmus leállt. A koronavírus-járvány gyorsan megmutatta, hogy bár jól hangzó toposz, hogy a megosztás alapú e-rollereknek is fontos szerepe lehet a mikromobilitásban, ezek alapvetően gyalogolni nem kívánó turisták városnéző eszközei.

Ezzel együtt a cégeknél már eddig se mentek túl jól a dolgok: a Lime éppen januárban vonult ki 12 városból, és minden nagyobb amerikai e-rolleres cég már tavaly leépítésekbe kezdett. A probléma fő oka, hogy egyelőre egyszerűen nem éri meg az üzemeltetés: a The Intelligence számításai szerint a bruttó árrés egy út után 20 dollárcent lehet, ami a teljes bevétel 19 százaléka. Ha nem lenne elégethető tőke, akkor ebből kellene a teljes cég gazdálkodását, növekedését és marketingjét is finanszírozni.

Nem csoda, hogy megszorításokra kényszerültek a cégek. A Lime még januárban elküldött a körülbelül 700 emberéből 100-at, márciusban pedig újabb akár 70-et. A Bird a munkavállalói 30 százalékát bocsátotta el. A cégek már nem a növekedésről, hanem a túlélésről álmodnak. Márpedig a koronavírus-járvány miatti, várhatóan több hónapos közlekedési visszaesés és a turizmus talán még hosszabb ideig várható mélyrepülése nem túl rózsás jövőt fest nekik.

