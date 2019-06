Méghogy a házi olcsóbb mint a bolti: évtizedes tévhit dőlt meg

Sok alapvető élelmiszerre, főtt ételre igaz, hogyha mi magunk készítjük el otthon, az kevésbé terheli a pénztárcánkat, mint ha készen vesszük a boltban. Azonban idén, az aszályos időjárás következtében a gyümölcsök ára jelentősen drágult, ezért már nem feltétlenül igaz, hogy a boltinál olcsóbb, ha piacon vásárolt gyümölcsből magunk főzzük meg a lekvárt. A Pénzcentrum utánajárt, mennyivel olcsóbb az otthoni befőzés, mint megvenni a dzsemet a boltban.

2018 májusához viszonyítva az élelmiszerek ára 5,6 százalékkal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) jelentősen emelkedett: 15,2 százalékkal. A lekvárfőzés árát viszont nem csak a gyümölcs befolyásolja. Szükségünk lesz még cukorral, befőttes üvegekre, illetve dzsemfixre, amennyiben használunk ilyen adalékokat. Mutatjuk mennyibe kerülnek a népszerű "lekvárgyümölcsök" jelenleg a piacon a Piaci Árinformációs Rendszer adatai alapján:

Korai meggy: 500-600 forint

Kajszi barack 600-700 forint

Szamóca 800-900 forint

Málna: 3000 forint

Ezek az árak a budapesti és vidéi piacokon, viszont ha szerencsénk van, kifoghatunk egy-egy akciót a hipermarketekben, és 25-50 százalékkal olcsóbban vehetjük a meggyet, vagy éppen a sárgabarackot. Ugyanez igaz a lekvárokra is, de különösebb akciózás nélkül is találhatunk a Tescóban például már 369 forintért sárgabaracklekvárt (615 forint/kg), a prémium lekvárok kilós árai pedig 850-1400 forint között mozognak. Ebben az esetben nem függ attól a lekvár ára, milyen gyümölcsből készül, hacsak nem különlegesebb gyümölcs, pl. ribizli vagy szeder az alapanyag, míg az otthoni lekvárfőzésnél igenis számít az adott gyümölcs kilós ára.

Ha nem különleges alakú, vagy csatos befőttes üvegbe tesszük el a lekvárt, hanem megelégszünk a legegyszerűbbel, akkor ez egy pár száz forintos tétel. Ha 3 kiló gyümölcsből főzünk lekvárt, akkor 4-5 üvegre szükségünk lesz (szamócánál például kevesebbre, baracknál többre). Az általános 3:1-es szabály alapján 1 kiló gyümölcshöz nagyjából 30 dkg cukrot szoktak adni, de ez természetesen függ attól is, milyen édes a gyümölcs, vagy a saját ízlésünktől. A cukor kilója 150-200 forint.

Mennyi az annyi?

Tehát ha 3 kilónyi gyümölccsel számolunk, abból nagyjából ugyanennyi lekvár jön ki, mivel a pucolás, magozás, hibás darabok eltávolítása, és a főzés során is veszít a tömegéből a gyümölcs, de közben a hozzáadott cukorral növekszik is. (Természetesen ez is függ az adott gyümölcstől, a barackok magozás után sokkal többet veszítenek a tömegükből, mint a szamóca, viszont abból pedig sok folyadék párolog el.)

Ezek alapján 3 kilónyi otthoni meggylekvár ára úgy adódik össze, hogy a gyümölcs maga 1500-1800 forint, a cukor 150-200, az üvegek maximum 1000 forintba kerülnek, és ha még adunk hozzá dzsemfixet, szegfűszeget, citromlevet, bármilyen plusz adalékot, arra számoljunk 200 forintot. Így 2800-3200 forintba kerül az otthoni befőzés. A SPAR meggy extradzsem kilója 1109 forint, így 3300 forint lenne, ha ugyanannyi mennyiségű lekvárt a boltban vennénk meg. Így nem nagy a különbség.

A kajszi barack esetében a gyümölcs 1800-2100 forintra jönne ki, és minden más járulékos költséget hozzászámolva a kész lekvár anyagára 3100-3400 forint. Viszont a hipermárketben már 600-700 forintos kilós áron találunk sárgabaracklekvárt, tehát ez esetben nem éri meg otthon befőzni.

A szamóca 3 kilója 2400-2700 forint között mozog, így belőle a lekvár anyagára akár 4000 forint is lehet, miközben a boltban az olcsóbb sajátmárkás szamócalekvárt ugyanolyan áron adják, mint a meggylekvárt, tehát ez esetben is olcsóbb a bolti verzió.

Mivel a málna jelenleg elég drága a magyar piacon, már megvenni magát a gyümölcsöt annyiba kerül háromszor annyiba kerül, mint lekvárként megvenni a boltban.

De a lekvárfőzés esetében nem szabad eltekinteni a nem anyagi körülményektől sem: azt hogy az otthon főzött lekvár 100 százalékosan válogatott gyümölcsből készül, leggyakrabban adalékmentesen. Ezen kívül nagyban csökkennek a lekvárfőzés költségei, ha saját gyümölcsből készítjük el, illetve ha nem dobjuk el a befőttesüvegeinket, ha kiürültek, hanem megtartjuk, és abba tesszük el a házilekvárt. Ez esetben csak a hozzáadott cukor, ami költségként jelentkezik, így pedig már sokkal olcsóbb a házilag készített lekvár, mint a bolti.