Magyarország egy évvel ezelőtt, 2025 januárjában 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki 10 és 15 éves eurókötvényeket.
Brutális rekorddöntés volt Magyarországon: ilyen még sosem volt az ünnepi időszakban
Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban: karácsony és újév között közel 30 százalékkal nőtt a forgalom az egy évvel korábbi időszakhoz képest az egyik hazai mobilszolgáltató adatai szerint. Az 5G-hálózat térnyerése is látványos, decemberben már minden harmadik adatforgalom ezen a technológián bonyolódott le. Az ünnepi időszak kommunikációs szokásai közben jelentősen átalakultak: a videóhívások és a közös online filmezések egyre inkább áthidalják a földrajzi távolságokat, miközben a hagyományos telefonhívások és SMS-ek továbbra is fontos szerepet játszanak az újévi jókívánságok átadásában.
A Yettel közlése szerint december 24. és január 1. között az ügyfelek összesen csaknem 30 millió gigabájt adatot használtak fel. Ez 6,5 millió gigabájttal haladja meg a 2023-as év azonos időszakának forgalmát, ami 28 százalékos emelkedésnek felel meg. A mostani adat minden korábbi ünnepi rekordot felülmúl, a növekedéshez pedig jelentős mértékben hozzájárult a szolgáltató 5G-alapú, vezeték nélküli otthoni internetszolgáltatásának terjedése is.
A felhasznált adatmennyiség nagyságát jól érzékelteti, hogy ha a közel 30 millió gigabájtnyi forgalmat kizárólag videótartalomra fordították volna, akkor nagyjából 9 millió filmet lehetett volna végignézni nagy felbontásban. Ugyanez az adatmennyiség elegendő lenne ahhoz is, hogy több mint ötezer éven keresztül folyamatosan online zene szóljon.
Az ünnepi időszakban a televíziózási szokások is módosultak. December 23. és 29. között a háztartások átlagosan mintegy 10 százalékkal több időt töltöttek a televízió előtt, mint az azt megelőző héten. Karácsony két napján a tévénézésre fordított idő ennél is jobban megugrott, körülbelül 16 százalékkal haladta meg az év végi átlagot.
A legnagyobb kiugrás újév napjához kötődik: január 1-jén a tévénézéssel töltött átlagos idő 27 százalékkal volt magasabb, mint egy átlagos, december közepi hétköznapon. A szolgáltató erre az időszakra külön tematikus csatornakínálattal is készült: december 17. és 28. között több mint hetven karácsonyi film közül választhattak az ügyfelek 17 különböző csatornán.
A hagyományos kommunikációs csatornák az ünnepek alatt továbbra is népszerűek maradtak, annak ellenére, hogy az internetalapú megoldások már dominálnak. December 24-én délelőtt 9 és 12 óra között a telefonhívások száma a nap többi időszakához képest két-háromszorosára ugrott. Ugyanezen a napon az SMS-forgalom 19 és 20 óra között tetőzött, ekkor az óránkénti üzenetszám másfél-kétszerese volt az átlagos értéknek.
Szilveszter éjjel az éjfél utáni első órában a hívásforgalom a szokásos mennyiség hat-nyolcszorosára nőtt, miközben az SMS-ek száma is körülbelül a háromszorosára emelkedett. Érdekesség, hogy január 1-jén reggel 8 és 11 óra között ismét kiugró, a normál szinthez hasonló mértékű SMS-forgalmat mértek, ami arra utal, hogy sokan csak az ébredést követően küldték el újévi jókívánságaikat.
A Yettel adatai arra mutatnak rá, hogy miközben a digitális kommunikációs formák egyre nagyobb teret nyernek és forgalmi rekordokat döntenek, a hagyományos kapcsolattartási módok – különösen az ünnepek érzelmileg hangsúlyos pillanataiban – továbbra is megőrzik szerepüket.
