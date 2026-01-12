2026. január 12. hétfő Ernő
-4 °C Budapest
Tech
Tech

Brutális rekorddöntés volt Magyarországon: ilyen még sosem volt az ünnepi időszakban

Pénzcentrum
2026. január 12. 11:04

Rekordot döntött az internetforgalom az idei ünnepi szezonban: karácsony és újév között közel 30 százalékkal nőtt a forgalom az egy évvel korábbi időszakhoz képest az egyik hazai mobilszolgáltató adatai szerint. Az 5G-hálózat térnyerése is látványos, decemberben már minden harmadik adatforgalom ezen a technológián bonyolódott le. Az ünnepi időszak kommunikációs szokásai közben jelentősen átalakultak: a videóhívások és a közös online filmezések egyre inkább áthidalják a földrajzi távolságokat, miközben a hagyományos telefonhívások és SMS-ek továbbra is fontos szerepet játszanak az újévi jókívánságok átadásában.

A Yettel közlése szerint december 24. és január 1. között az ügyfelek összesen csaknem 30 millió gigabájt adatot használtak fel. Ez 6,5 millió gigabájttal haladja meg a 2023-as év azonos időszakának forgalmát, ami 28 százalékos emelkedésnek felel meg. A mostani adat minden korábbi ünnepi rekordot felülmúl, a növekedéshez pedig jelentős mértékben hozzájárult a szolgáltató 5G-alapú, vezeték nélküli otthoni internetszolgáltatásának terjedése is.

A felhasznált adatmennyiség nagyságát jól érzékelteti, hogy ha a közel 30 millió gigabájtnyi forgalmat kizárólag videótartalomra fordították volna, akkor nagyjából 9 millió filmet lehetett volna végignézni nagy felbontásban. Ugyanez az adatmennyiség elegendő lenne ahhoz is, hogy több mint ötezer éven keresztül folyamatosan online zene szóljon.

Az ünnepi időszakban a televíziózási szokások is módosultak. December 23. és 29. között a háztartások átlagosan mintegy 10 százalékkal több időt töltöttek a televízió előtt, mint az azt megelőző héten. Karácsony két napján a tévénézésre fordított idő ennél is jobban megugrott, körülbelül 16 százalékkal haladta meg az év végi átlagot.

A legnagyobb kiugrás újév napjához kötődik: január 1-jén a tévénézéssel töltött átlagos idő 27 százalékkal volt magasabb, mint egy átlagos, december közepi hétköznapon. A szolgáltató erre az időszakra külön tematikus csatornakínálattal is készült: december 17. és 28. között több mint hetven karácsonyi film közül választhattak az ügyfelek 17 különböző csatornán.

A hagyományos kommunikációs csatornák az ünnepek alatt továbbra is népszerűek maradtak, annak ellenére, hogy az internetalapú megoldások már dominálnak. December 24-én délelőtt 9 és 12 óra között a telefonhívások száma a nap többi időszakához képest két-háromszorosára ugrott. Ugyanezen a napon az SMS-forgalom 19 és 20 óra között tetőzött, ekkor az óránkénti üzenetszám másfél-kétszerese volt az átlagos értéknek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

Szilveszter éjjel az éjfél utáni első órában a hívásforgalom a szokásos mennyiség hat-nyolcszorosára nőtt, miközben az SMS-ek száma is körülbelül a háromszorosára emelkedett. Érdekesség, hogy január 1-jén reggel 8 és 11 óra között ismét kiugró, a normál szinthez hasonló mértékű SMS-forgalmat mértek, ami arra utal, hogy sokan csak az ébredést követően küldték el újévi jókívánságaikat.

A Yettel adatai arra mutatnak rá, hogy miközben a digitális kommunikációs formák egyre nagyobb teret nyernek és forgalmi rekordokat döntenek, a hagyományos kapcsolattartási módok – különösen az ünnepek érzelmileg hangsúlyos pillanataiban – továbbra is megőrzik szerepüket.
Címlapkép: Getty Images
12:00
11:32
11:08
11:04
10:45
2026. január 12.
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
2026. január 11.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
2026. január 12.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
2026. január 12.
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
2026. január 11.
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
1
1 hónapja
Ezt nehéz lesz kivédeni: 50 százalékos drágulás csaphat le Magyarországra 2026-ban
2
2 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
3
2 hete
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
1 hónapja
Rengetegen kapnak SMS-t erről az ismeretlen számról, ezt kell tenned, ha köztük vagy
5
4 hete
Itt a Yettel, Telekom, One karácsonyi ajándéka: minden ügyfél megkaphatja, rengeteget spórolhatnak
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 11:08
Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 10:01
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Agrárszektor  |  2026. január 12. 11:29
Nincs vége a dermesztő fagynak: ilyen mínuszok rég voltak itthon