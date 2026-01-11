2026. január 11. vasárnap Ágota
-4 °C Budapest
HRCENTRUM

Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?

Pénzcentrum
2026. január 11. 15:25
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?

Pénzcentrum
2026. január 11. 15:25

A CashTag legújabb kísérletében arra vállalkoztunk, hogy egy hét alatt, klasszikus értelemben vett munka nélkül próbáljuk összeszedni a heti minimálbért. Palackok, piacozás, kutyasétáltatás, online kérdőívek és a „nagyvad”, a vérplazmaadás – vajon elég lehet mindez ahhoz, hogy kitermeljünk közel ötvenezer forintot? Tapasztalataink szerint a válasz meglepőbb, mint gondolnád.

A CashTag stábja ezúttal egy merész kísérletbe vágott: utánajártunk, vajon össze lehet‑e szedni egy heti minimálbérnek megfelelő összeget úgy, hogy közben nem végzünk klasszikus értelemben vett munkát. A cél világos volt: legális tevékenységekből, nagyjából 40 óra ráfordítással – vagy még kevesebbel – összegyűjteni körülbelül 48 250 forintot, ami a tavalyi adatok alapján a heti nettó minimálbérnek felel meg. Ez órabérre lebontva nagyjából 1200 forintot jelent. A kérdés már csak az volt: miből lehet ezt kihozni?

A kísérlet első lépéseként a legegyszerűbb pénzkereseti formához nyúltunk: a palackvisszaváltáshoz. Az elmúlt napokban összegyűjtött PET‑palackok – részben saját gyűjtésből, részben barátoktól és ismerősöktől – kétórás, meglehetősen frusztráló sorban állás után végül 4750 forintot hoztak. Ez lett az alaptőke, amiből tovább építkeztünk.

A második fázisban Tapolcára utaztunk, hogy egy helyi piacon próbáljunk olyan ruhadarabokat találni, amelyeket később haszonnal lehet továbbadni. A CashTag tapasztalatai szerint ez a módszer akár meglepően jól is működhet, ha az embernek van szeme a kincsekhez. Két és fél–három óra alatt öt eladható darabot sikerült találni: két overallt, két kabátot és egy Green Bay Packers sálat. A ruhákat kimosva, befotózva és megfelelő árazással feltöltöttük a Vinteden, majd vártuk a vevőket.

A várakozás közben a ChatGPT ajánlására online kérdőívekkel is próbálkoztunk, ám mint kiderült, ezek a platformok meglehetősen bizonytalanul működnek. Rengeteg időt igényelnek, és a kifizetések is csekélyek – több oldal kipróbálása után sem sikerült érdemi bevételt szerezni. A statisztamunkák felkutatása sem hozott eredményt: épp nem volt olyan szerep, amelyre megfeleltünk volna.

Milliókat kaszálnak élelmes magyarok az üvegvisszaváltáson: elég napi párat visszavinni
Milliókat kaszálnak élelmes magyarok az üvegvisszaváltáson: elég napi párat visszavinni
Tízéves időtávon már közel 1,1 millió forinttól bukik el az, akinek nincs kedve az üres üvegek visszaváltásával foglalkozni.

Eközben viszont a ruhák szépen lassan elkezdtek gazdára találni. Az első eladás egy kabát volt 4000 forintért, majd az egyik overallt Vinteden, a másikat pedig egy ismerősnek sikerült eladni, darabonként 5000 forintért. A ruhaflippelés így összesen 13 ezer forintos profitot hozott, ami a palackokkal együtt már 17 750 forintnál járt.

A ChatGPT egy másik ötlete is működőképesnek bizonyult: a kutyasétáltatás. Bár online platformon keresztül hosszadalmas lett volna a regisztráció, egy ismerős segítségével sikerült megbeszélni egy alkalmat, amiért 3000 forintot kaptunk. Ezzel a számláló 20 950 forintra ugrott.

A nagy áttörést azonban a „nagyvad”, a vérplazmaadás hozta. Bár a folyamat hosszabb előkészítést igényel – regisztráció, kivizsgálás, majd egy hét várakozás –, az első alkalommal járó díjazás jelentős: 28 ezer forint. Fontos megjegyezni, hogy ez hosszú távon nem fenntartható és egészségügyi szempontból sem ajánlott rendszeresen, de a kísérlet keretein belül ez számított be.

A hét végére így összesen 48 950 forint gyűlt össze – vagyis sikerült elérni, sőt kicsit meghaladni a heti minimálbért. Tapasztalataink szerint azonban ehhez rengeteg szerencse, jó időzítés és ismerősök segítsége kellett. A palackokból nem lehet minden héten ennyit összeszedni, a ruhaflippelés sem garantált, a kutyasétáltatás alkalmi lehetőség, a vérplazma pedig nem ismételhető heti rendszerességgel. A statisztamunka pedig lutri: ha épp nincs forgatás, nincs bevétel sem.

A CashTag kísérlete tehát sikerrel zárult, de egyértelműen látszik, hogy ezek a módszerek kiszámíthatatlanok, stresszesek és hosszú távon nem jelentenek stabil megélhetést. A videó végén a stáb arra kéri a nézőket, írják meg kommentben, ők milyen „nem munkának nevezhető” tevékenységekkel szoktak pénzt keresni – és szerintük mivel lehetett volna még növelni a heti bevételt.

Címlapfotó: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
