Elképesztően gyönyörű felvételen: így változott jégvilággá a téli Balaton + Videó

Elsőre furcsának tűnhetett, amit az égen láttunk: rengetegen észlelték Budapesttől Mosonmagyaróváron át, és számos webkameránkon is feltűnt ez a különleges, ritka jelenség.
Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja. A különleges pillanatokat Vidovics Ádám örökítette meg egy lenyűgöző drónvideón Siófokon.
A siófoki Aranypart hóval borított sávja és a jégbe fagyó partszakasz szinte festményszerű látványt nyújt, nem véletlen, hogy a Siófok Guide Facebook-oldalán közzétett videó gyorsan felkeltette a természetkedvelők figyelmét. Bár a képsorok könnyed téli sétára csábítanak, fontos a figyelmeztetés: a jég jelenleg még nem elég vastag, így semmiképpen sem biztonságos rálépni.
Ahogy a Siófok Guide is hangsúlyozza, a befagyott Balatont egyelőre csak a partról érdemes csodálni, biztonságos távolságból:
A dunaföldvári vásár 202-ban is minden hónap 3. vasárnapján lesz márciustól novemberig.
A rózsaszín színben tündöklő Aurora Borealis körülbelül fél órán keresztül volt látható az északi horizont felett.
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.
Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát.
Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon...
Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak.
Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget.
Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat...
Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza.
Legalább egy évtizede nem látott havazás hozta össze gyerekeket és felnőtteket Pápán: a városban először rendeztek közös hóemberépítést az Esterházy-kastély parkjában.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.