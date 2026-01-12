2026. január 12. hétfő Ernő
Elképesztően gyönyörű felvételen: így változott jégvilággá a téli Balaton + Videó
Elképesztően gyönyörű felvételen: így változott jégvilággá a téli Balaton + Videó

2026. január 12. 10:45

Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja. A különleges pillanatokat Vidovics Ádám örökítette meg egy lenyűgöző drónvideón Siófokon.

A siófoki Aranypart hóval borított sávja és a jégbe fagyó partszakasz szinte festményszerű látványt nyújt, nem véletlen, hogy a Siófok Guide Facebook-oldalán közzétett videó gyorsan felkeltette a természetkedvelők figyelmét. Bár a képsorok könnyed téli sétára csábítanak, fontos a figyelmeztetés: a jég jelenleg még nem elég vastag, így semmiképpen sem biztonságos rálépni.

Ahogy a Siófok Guide is hangsúlyozza, a befagyott Balatont egyelőre csak a partról érdemes csodálni, biztonságos távolságból: 
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #videó #tél #hó #szabadidő #figyelmeztetés #jég #siófok #drón #természet #hellovidék

