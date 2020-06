Lerántottuk a leplet a bolti bevásárlásról: 9700 forint pluszt jelentett az egyszerű trükk

Magyar és európai statisztikákból látszik az, hogy a hazai háztartások összes kiadásából kirívóan nagy részt ragadnak el az élelmezéssel kapcsolatos költségek. Éppen ezért a legtöbb családnak a bolti akciókkal ott kell megfognia a pénzt, ahol csak tudja. Az egyszerű akcióknál pedig már csak az a jobb, hogyha a tartós, nem könnyen romló, gyakran és folyamatosan használt termékeket meglehetősen nagy tételben szerezzük be akkor, amikor amúgy is kedvezményes áron kaphatóak. A Pénzcentrum számításai szerint, egy 12 termékből álló listán, ésszerű mennyiségű vásárlás mellett, nagyobb tételben 9 700 forintot is lehet spórolni krumpliva, UHT tejjel, mirelit zöldségekkel, virslivel, étolajjal és liszttel. Mutatjuk a teljes listát, és azt is, hogy a 24. héten milyen kirívó akciókkal várják a vásárlókat a legnagyobb, hazai kiskereskedelmi láncok.

A KSH idevágó, legfrissebb statisztikái szerint a háztartások egy főre jutó havi kiadásainak megoszlása szerint egy átlagos magyar az élelmiszerekre és alkoholmentes italokra költ legtöbbet egy hónapban. 2018 első félévében például, az egy főre jutó összes havi kiadásból 24 600 forint jutott élelmiszerekre, amiken belül hús és húskészítményekre valamint cereáliákra költöttek legtöbbet honfitársaink. De ugyancsak sok pénz ment el zöldségekre, gyümölcsökre, tejtermékekre, zsiradékra és tojásra is.

A KSH statisztikáiból jól látszik, hogy egy átlagos magyar bizony élelmiszerekre költ leginkább, ami azt jelenti, hogy megfelelő odafigyeléssel és tervezéssel itt is lehet a legtöbb pénzt megfogni. Ami már csak azért is kiemelten fontos, mert ha kicsit túltekintünk Magyarország határain, az látszik,

hogy európai összevetésben a magyaroknak kifejezetten sokat kell költeniük azért, hogy egyáltalán enni, inni tudjanak.

Az Eurostat 2018-as, EU-s országokat összehasonlító adataiból pedig jól kiolvasható, hogy az Unióban a magyar háztartások kénytelenek az 6. legtöbb pénzt fordítani - összes kiadásukból - étkezésre. A teljes listán ráadásul óriási szakadék figyelhető meg a nyugati, illetve keleti országok között, és nem nagy meglepetésre, a keleti országokban élők kénytelen bevételeik legnagyobb részét ételre és alkoholmentes italra költeni.

És ahogy írtuk, a különbségek hajmeresztőek, nekünk magyaroknak például - arányaiban - az összes kiadásunkból majd kétszer annyi megy ételre és nem alkoholos italokra mint az osztrákoknak. De például a lista alján szereplő brit háztartások teljes havi kiadásából csupán 7,8 százaléknyi megy ételre és nem alkohol tartalmú italokra, ami 2,3-ad része a magyar adatnak.

Mindebből az látszik, hogy európai szinten is kiemelkedően sokat költünk élelmezésre, ami leginkább abból ered, hogy

messze nem keresünk annyit, mint a nyugati országokban élők, az ételek, italok viszont nem olcsóbbak annyival, hogy szignifikánsabban kevesebbet is költsünk rájuk, sőt!

Éppen ezért kiemelten fontos, és a magyarok többsége tudja is ezt, hogy egy-egy bevásárláskor az ember ott fogja meg a pénzt ahol csak tudja. Ennek egyik módja az elérhető akciók állandó böngészése, amiben a Pénzcentrum "Akciók" rovata is igen nagy segítséget nyújt. Emellett azonban nem árt előre tervezni, és a tartós, nem könnyen romló, gyakran és folyamatosan használt termékekre érdemes nagytételben akkor lecsapni, amikor olcsóbbak, így sok pénzt takaríthatunk meg. De hogy pontosan mennyit, azt most a 24. heti akciós héten ki is számoltuk neked.

Csak hozza el valaki!

Azt már tudjuk, hogy a magyaroknak EU-s szinten is rendkívül magasak az élelmiszer költségeik. Éppen ezért érdemes úgy tervezni a vásárlást, hogy a lehető legjobban kijöjjön a matek. Ezt a szervezést rengetegféleképp el lehet kezdeni, de mi most annak jártunk utána, hogy olyan - hűtve - tartós, ám mindennapi fogyasztási cikkek, mint többek között a száraztészta, üdítők, tojás, burgonya, UHT tej, mirelit zöldségkeverékek, étolaj, margarin, liszt akciós, nagytételbeli vásárlásakor mennyi pénzt spórolhatunk.

Vágjunk is bele!

A Lidl 24. heti akciós újságjából négy terméket gyűjtöttünk ki, ezek a következők: friss magyar tojás, M-es, 10 darab; 1 literes, 100%-os almalé; 500 grammos száraztészta; illetve bár nem az emberi élelmezéshez tartozik, de sokaknak van otthon kutyája, úgyhogy ha már nagytételbeli vásárlás, bedobtunk a kosárba egy 1,5 kilós száraztápot is.

A szokásos akciós árak listázásán túl annyi csavart élesítettünk, hogy minden termékből 5-öt vásároltunk képzeletbeli bevásárolásunkkor. Az akciók a négy termék esetében 15-32 százalék közé estek, és a nagyobb mennyiség hatására a következő pénzeket spóroltuk egyenként:

friss magyar tojás, 50 darab - megtakarítás: 700 forint

5 liter 100%-os almalé - megtakarítás: 400 forint

2,5 kg száraztészta - megtakarítás: 150 forint

7,5 kg száraztáp kutyának - megtakarítás: 1100 forint

Képzeletbeli bevásárlásunkat a Tesco aktuális akciós kiadványával folytattuk, innen 3 terméket választottunk ki, amik éppen megfeleltek a fenn bemutatott kritériumoknak. Ezek alapján raktunk a kosarunkban újburgonyát, 5 literes Vénusz napraforgóolajat, és Mizo UHT tejet is. Ez utóbbi rengeteg hónapig eláll, és a burgonya is az egyik legjobban tűri az otthonlétet, ha száraz hűvös helyen tartják. Az akció ez esetben 11-50 százalék közé este, és a nagyobb mennyiség hatására a következő pénzeket spóroltuk egyenként:

5kg piros újburgonya - megtakarítás: 1250 forint

5 liter étolaj - megtakarítás: 300 forint

5 liter UHT tej - megtakarítás: 500 forint

Innen egy másik diszkont, az Aldi 24. heti akciós újságját lapoztuk át. Innen két termék illeszkedett bele tökéletesen képzeletbeli kosarunkba, az egyik az 1 kilós gyorsfagyasztott franciasaláta vagy mexikói zöldségmix volt, a másik pedig egy fél kilós margarin. Nagytételben, azaz jelen esetben az ésszerűség határain belül maradva, 5 darab vásárlása esetén a következő összeget spóroltuk meg:

5kg mirelit zöldségmix - megtakarítás: 800 forint

2,5kg margarin - megtakarítás: 400 forint

A diszkont után a Spar szupermarketekbe nyargaltunk át, itt is választottunk Iglo mirelitzöldségeket, ezek ugyanis nem mixek, hanem önálló termékek volta, és több min 20 százalékkal olcsóbbak most. Ezen felül pedig sokak gyorsan elkészíthető, rengeteg ideig elálló kedvencét 350 grammos kiszerelésű Füstlit választottunk, 5 vásárolt csomag esetén pedig a következő összeget spóroltuk:

3,75 kg gyorsfagyasztott zöldség - megtakarítás: 1000 forint

1,75kg Füstli - megtakarítás: 800 forint

A szuper után egy másik hiper, az Auchan aktuális akciós kiadványában merültünk el, itt első termékünkkel az édesszájúaknak és vagy gyerekekkel rendelkezőkre is gondoltunk, a Ledo tölcséres jégkrém ugyanis 41 százalékkal olcsóbb most, úgyhogy ebből 10 darabot is simán megéri bedobni a kosarunkba, lévén kis helyet foglal. A másik választott termékünk pedig a Gyermelyi búzafinomliszt volt, ami liszt lévén az egyik alapélelmiszer a konyhában. Nagy mennyiségben a következő összeget spóroltuk:

10 darab tölcséres jégkrém - megtakarítás: 1000 forint

5 kg búzafinomliszt - megtakarítás: 700 forint

Szép kis summa

Az már ennyiből is látszik, hogy ha nagy akcióban vannak tartós élelmiszerek bőven megéri azokból nagytételben, előre gondolkodni, főleg most hónap elején. Elfogyni ugyanis úgyis elfognak, és most rengeteg pénzt is lehet rajtuk fogni. És ahogy látszik, már úgyis tetemes összegről van szó, hogy a fent bemutatott 13 termék legtöbbjéből csupán 5 darabot tettünk képzeletbeli kosarunkba. De akkor lássuk, mennyi az annyi:

Az látszik, hogy csak néhány élelmiszer nagytételben való megvásárlásával szinte már egy könnyedebb nagybevásárlást is megspórolhatunk. Mi most egészen pontosan, képzeletbeli 5 boltos, kevés termékes, ám nagy mennyiségben történő vásárlásunkkor

összesen 9 700 forintot takarítottunk meg.

Nem beszélve arról, hogy minél kevesebbszer csinálunk nagybevásárlásokat, annál kevesebbet kell például üzletekbe utaznunk, amivel a benzinköltségen is sokat megtakaríthatunk.

Ahogy az adatainkból látszik, bőven megéri a nagybevásárlás akkor, ha kevéssé romló, hűtőben jól tartható élelmiszerekről van szó, ezekkel ugyanis könnyedén 10 ezer forintot is spórolhatunk úgy is, hogy egy-egy adott termékben csupán ötöt vásárolunk. És akkor még a kosarunkba nem is került fogkrém, tusfürdő, papírzsepi, vécépapír sem, amikkel tovább összegeket lehet megtakarítani akkor, ha az ember akciósan szerzi be azokat.

Azért csak óvatosan!

Arra persze figyelnünk kell, hogy milyen termékeket vásárolunk nagytételben. A Pénzcentrumnak ugyanis korábban Dr. Hoyer Mária, klinikai addiktológiai szakpszichológus a vásárlásfüggőség kapcsán elmondta, hogy annak egyik fajtája a túlvásárlás. Ami azt jelenti, hogy a fogyasztó a kelleténél jóval többet vásárol bizonyos dolgokból, pusztán a vásárlás élménye miatt, aztán rengeteg mindent végül kidob, ha például élelmiszerről van szó.

Fontos tehát, hogy megkülönböztessük az értelmetlen felhalmozást a racionálisan eltervezett nagyobb mennyiségű bevásárlástól. Ugyanis még előbbi károsan hat a fogyasztóra, addig utóbbi pénzt takarít meg neki, nem is keveset. Ha pedig megfelelően hosszú időn keresztül tudjuk alkalmazni ezt a bevásárlási technikát, akkor egy idő után csak arra leszünk figyelmesek, hogy az otthoni éléskamránk mindig fel lesz töltve, és nem ám értelmetlen cuccokkal, hanem mindig fontos, tápláló, nehezen romló alapanyagokkal.

Ezzel a vásárlási stratégiával pedig rengeteg pénzt spórolhatunk, persze azzal számolni kell, hogy az első időszak nehéz lehet, hiszen egyszerre nagyobb összeget kell kiadnunk, mintha mindenből csak egyet vennénk, sőt saját fogyasztási szokásainkat is fel kell térképeznünk, hogy pontosan tudjuk, miből mekkora mennyiségre lehet szükségünk egységnyi időn belül.

Címlapkép: Getty Images