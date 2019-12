Itt a bankgyilkos csodafegyver: magyarok százezrei csaptak le rá 3 hónap alatt

Ezek voltak 2019/49. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Itt az új, bankgyilkos csodafegyver: több százezer magyar csapott le rá 3 hónap alatt



Elképesztő ütemben nő a magyar Revolut-ügyfelek száma, mostanra már elérte a 250 ezret. A kártya gyakorlatilag díjmentesen kínál banki szolgáltatásokat: ingyen utalhatunk, ingyen vehetünk fel készpénzt, és középárfolyamon válthatunk valutát. De ennek ellenére alkalmas a Revolut arra, hogy kiváltsa a hagyományos bankkártyákat? És ha tényleg minden ingyenes, ki fizeti meg az árát? Ezeket mutatjuk be bővebben az alábbi cikkben.

Kegyetlen drágulás a boltokban: 139 százalékkal kerül többe a karácsony slágere

Alig 3 hét is itt a karácsony, ami azt jelenti, hogy hamarosan itt a nagy, ünnepi bevásárlások időszaka. A magyar vásárlóknak azonban minden bizonnyal keresztbe áll majd a szeme, ha meglátják az idén tapasztalt árak, főleg akkor, ha azt is tudják, hogy 10 évbe mi, mennyibe került. A ponty átlagos kilós ára 10 év leforgása alatt például rekorddurván, 139 százalékkal nőtt, de például a bejglibe való mákért is 79 százalékkal kell magasabb árat fizetni, mint 3 évvel korábban. És akkor más karácsonyi kedvencekről, mint például a narancs, dió vagy akár a sörök, borok, még nem is beszéltünk.

Magyarok ezrei rettegnek ettől a műtéttől: pedig sokaknak lenne rá szüksége

Csaknem ötmillió szürkehályog műtétet hajtottak végre az EU-ban 2017-ben. Magyarországon ezer lakosra 9 műtét esett, amivel a középmezőnyben vagyunk. A várólisták viszont hosszúak, a magánútón végzett műtetétet pedig kevesen engedhetik meg maguknak.

Nem lehetetlen az álomfizetés: így harcolhatod ki a főnöködnél

Az ünnepek mellett a bértárgyalások időszaka is elérkezett: ilyenkor érdemes leülni a vezetőséggel megbeszélni a továbbiakat, és esetleg némi emelést is kérni. Egyeseknek ez könnyen megy, de másoknak rengeteg stresszel, kellemetlenséggel jár leülni, és több pénzt kérni a főnöktől. Az alábbi cikkben szakértők tanácsait szedtük össze, hogy minél sikeresebben letudd a bértárgyalást - illetve arra is van ötlet, mit kell tenned, ha esetleg elutasítanak.

Itt a bizonyíték: ennyire elavult lakásokban fognak élni a magyarok még évekig

A lakáshitelek iránti kereslet kitart, ami azt jelenti, hogy a babaváró elindulása ellenére nem zuhant össze a lakáscélú hitelek kihelyezése. Az is tisztán látszik, hogy ezek nagy részét használt lakás vásárlására fordítjuk - ebben nincs előrelépés az elmúlt egy év során.

Erre szórják a pénzt a magyarok: többet mint a szlovákok, de a románok rajtunk is túltesznek

2018-ban az Európai Unió országaiban az összes GDP 1,3 százalékát fordították kommunikációra - ide véve minden formáját a postától kezdve, a telefonon át, az e-mailezésig, (előfizetések, szolgáltatások). Ez azt jelenti, hogy az uniós háztartások az összes kiadásának 2,3 százalékát tette ki a kommunikációra fordított költség.

Durva, ami történik: bezuhant a hitelek kamata, tömegével veszik fel a magyarok

Nincs megállás a lakáshiteleknél, a legfrissebb adatok szerint több mint 80 milliárd forintot vettek fel belőle. Ez több, mint tavaly ilyenkor volt, és nagyobb az éves átlagnál is. A kamatoknál pedig elképesztő zuhanást láttunk: régen lehetett ilyen alacsony kamattal hitelt felvenni Magyarországon. Azt pedig, hogy az egyes bankok lakáshitelei között mennyi eltérés van, a Pénzcentrum kalkulátorában láthatjuk.

Megállíthatatlan a magyarok kedvenc autója: dőlnek az eladási rekordok

Minden eddiginél többet adtak el idén a Suzuki Vitarából: a magyarok kedvenc autója már november végén túllépte a 10 ezres darabszámot. A második helyen szintén egy Suzuki áll, és az SX4 S-Crossból is meglehet még idén a 10 ezer forgalomba helyezett példány. Értelemszerűen a gyártók között is a japánok vezetnek, méghozzá orrhosszal. Az óra ketyeg, egy hónap múlva életbe fognak lépni az új EU-s szabályok, amelyek következtében eltűnnek majd az olcsóbb új autók a piacról.

Brutális kártérítést fizethetnek idén télen a háztulajdonosok: erre sokan nem figyelnek

Itt a tél, repkednek a mínuszok, szerte az országban havazik. Az előrejelzések szerint ráadásul még nem érnek véget a megpróbáltatásaink, így lakás-, és családi ház tulajdonosoknak tehát érdemes felkészülniük: a havassá és jegessé vált járdák csúszásmentesítéséről ugyanis nekik kell gondoskodniuk. A Pénzcentrum összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

Roham indult a magyar bankokba: rengetegen állnak sorba a kamatkedvezményért

Jelentős változásokat hozott a hitelpiacon a babaváró hitel 2019-ben. Az év végéhez közeledve megnéztük, melyek voltak a legjelentősebb változások és milyen hitelekért kapkodtak az ügyfelek.

További érdekes cikkek: