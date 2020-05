Revolut Magyarország kisokos: miért jó a Revolut, mi az a Revolut kártya, hogyan működik a Revolut bank?

Mi az a Revolut kártya? Miért jó a Revolut bank, ha külföldre utazol? A Revolut kártya segítségével egyszerűen, költségmentesen válthatsz valutát, de vannak Revolut károsultak is.

A Revolut Magyarország esetében is egyre népszerűbb bank, szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy egyszerűen használható, telefonos applikáció segítségével virtuális pénztárcát tartsanak fönn. A Revolut kártya létezik tisztán virtuális vagy fizikai formában és prémium kategóriában is, azt pedig, hogy mennyi pénzt és milyen pénznemben tartunk rajta, mi döntjük el. A Revolut bank használatának nagy előnye a kedvezményes, középárfolyamos valutaváltás, ami akkor jön számunkra igazán jól, ha külföldi utazást tervezünk, esetleg gyakran járunk távoli országokban munka vagy rokonlátogatás miatt.

A Revolut bank hátteréről

A Revolut bank egy innovatív pénzügyi technológiai cég, egy olyan szolgáltatás és applikáció egyben, amelyet folyószámlaként, elektronikus pénztárcaként is használhatunk. A Revolut alapítója saját utazási tapasztalatai alapján hozta létre a céget 2015-ben. Bevallása szerint rengetegszer járt külföldön és állandóan a valutaváltás okozta többletköltségekbe ütközött, amelyek bármelyik utazó életét megnehezítik. Egy egyszerű, biztonságos és praktikus megoldást tervezett: ma már 150 valuta között tudjuk pénzünket átváltani középárfolyamon, 2018 óta Forintról is.

A Revolut felhasználóbarát: elsődlegesen azzal a tulajdonságával népszerűsítették, miszerint a közvetlen Forint-feltöltés esetén, amely bankkártyás vásárlásnak minősített tranzakció, 2019 májusa óta nincsen devizakonverzációs költsége, vagyis a Revolut kártyát közvetlen módon, ingyen feltölthettük Forintról. A kártyás feltöltés díját a Revolut fizette, hasonlíthatjuk ezesetben egy webshophoz, ahol bankkártyával fizetünk. Ezek után a tranzakciók után a Revolut banknak elfogadói díjat kellett fizetnie, ami a bankközi jutalékból, a rendszerhasználati díjból és a kereskedői jutalékból áll.

Már a Revolut bank sem ingyenes, de így is megéri

2020 januárjában változás következett be a Revolut bank rendszerében: a Revolut már nem állja a bankkártyás tranzakciók esetében fellépő egyenlegfeltöltési díjat. Miért? A pénzfeltöltés már más kereskedelmi kód alatt zajlik, és készpénzes tranzakciónak minősül, ebbe a kategóriába tartozik például a bankkártyáról bankkártyára történő pénzutalás is. A Revolut a feltöltéskor a kártyaadataink alapján a kártyát kibocsátó banknak egy olyan kódot küld a díjról, amely miatt a bank a tranzakciót készpénzes tranzakcióvá minősíti. Az, hogy ez a díj mekkora, banktól függően változik, így érdemes utánanézni saját bankunknál, pontosan mekkora összegről beszélünk.

Hitelkártyával emiatt nem érdemes használnunk a Revolut rendszerét, ugyanis, mivel készpénzes tranzakcióról beszélünk, a könyvelés időpontjától kamatot kell fizetnünk utána.

Mi volt a probléma ezzel a változással?

Alapvetően logikusan és hívogatóan hangzik a Revolut nyújtotta ajánlat, viszont a cég emiatt évekig veszteségesen működött: a tulajdonosok számára a Revolut bank rendszerének fenntartása 2018-ban már elérte a 13 milliárd Forintnak megfelelő ráfizetést. A Revolut konkurenciája, a Transferwise viszont, mivel nem állta a felhasználók számára ezt a költséget, már 2017 óta profitál tevékenységeiből. Ha belegondolunk, logikus, hogy a Revolut, miután kellő mértékű felhasználót és pozitív referenciát szerzett, ugyanezzel a módszerrel akarta a céget nyereséges vállalkozássá alakítani, egyetlen bökkenővel:

a Revolut bank elfelejtette tájékoztatni a felhasználókat arról, hogy a szolgáltatásnak ezen korábban említett költsége megjelent. Végső soron a felhasználói kérdések hatására a Revolut elismerte, hogy módosított feltételein.

A két bankszektori szolgáltató között továbbra is az a különbség, hogy a Transferwise minden lehetséges rejtettnek tűnő költségről tájékoztatja a felhasználót a tranzakciós folyamatok során. Egy másik eltérés: A Transferwise esetében a banki átutalással történő feltöltés belföldi bankközi átutalással történik, míg a Revolutnál, ha banki átutalással töltjük fel a kártyát, nemzetközi átutalásról beszélünk, ez magasabb költséggel jár.

Revolut kártya: tájékozódjunk az igényléskor

Így, hogy tisztáztuk, mi a Revolut, érdemes a fent említett, bankonként egyedi használati kritériumokról érdeklődnünk, mielőtt belevágunk a Revolut kártya megigénylésébe. Mindenekelőtt gondoljuk át: valóban szükségünk van rá? Ez a kártya kifejezetten azoknak a személyeknek kedvező alternatíva, akik külföldi utazást terveznek, ugyanis a valutaátváltás költségeit, főleg, ha nagyobb tételről van szó, máshogy nem tudjuk megúszni.

A Revolut kártya jól jön, ha többször is tervezünk külföldön bankkártyával fizetni, ugyanis a kártyás fizetések esetében is van többletköltség!

Az utazáson kívül a kártyát biztonságossága miatt érdemes még igénybe venni, ugyanis, ha elveszítjük a fizikai kártyát, a telefonos applikációval rögtön blokkolhatjuk azt, hogy ne érjen anyagi kár. A virtuális kártyát el sem tudjuk veszíteni: az applikáció jelszóval védett, bankkártyaadataink ismerete nélkül nem használhatjuk. A biztonsági funkció megfelel emiatt például a nyaralások mellett a szórakozásra szánt szabadidő-eltöltésre, például egy fesztiválon nem kell kockáztatnunk a rendes bankkártyánk elvesztését, ellopását.



A Revolut kártya leginkábbkülföldi utazások, illetve külföldi webshopból történő rendelés esetén ideális választás. A Revolut kártya leginkábbkülföldi utazások, illetve külföldi webshopból történő rendelés esetén ideális választás.

Ne igényeljük meg az "ingyen pénzért"

A Revolut bank egyik promóciós húzása, hogy az új tagok számára egy alacsony összeget ad ajándékba. Ha könnyű úton szeretnénk ajándék pénzhez jutni, ez ne legyen indoka a Revolut kártya igénylésének, mert összekapcsolódik a már meglévő bankkártyánkkal és hivatalos okmányainkkal az áttekinthetőség érdekében. A Revolut kártya hasznos lehet, ha rendeltetésszerűen használjuk, de feleslegessé válik azok számára, akik megrendelik, de hagyják a fiókban porosodni, majd elveszni, ugyanis egy személyazonossággal és bankszámlával csak egyszer regisztrálhatunk a rendszerben!

Hogyan érdemes Revolut kártyát használni?

A Revolut kártyát használhatjuk alkalmilag, például egy külföldi utazáson, vagy tarhatunk rajta pénzt állandó jelleggel, ugyanis biztonságos fizetési mód az online vásárlások lebonyolítása során, főleg, ha féltjük banki adatainkat. A Revolut kártya plasztikját gyakorlatilag egy normál bankkártyához hasonló módon használhatjuk vásárlásaink során és ATM készpénzfelvételre is lehetőségünk van vele minden Visa és MasterCard kártyákat elfogadó automatánál. Érdemes utánanézni az adott ATM pénzfelvételi díjának, ez bankonként eltérő.

A Revolut havi 75000 Ft-ig ingyenes készpénzfelvételt biztosít, ezt meghaladó esetekben 2% készpénzfelvételi díjat számol fel.

Ha úgy döntünk, hogy a Revolut kártya egy olyan termék, amire szükségünk van, érdemes a Revolut applikáció letöltése előtt utánanéznünk, hogy melyik kártya (vannak ingyenes és fizetős, prémium kategóriás kártyák is) mit kínálnak, attól függően, hogy mire szeretnénk használni azt. A legtöbb ember számára bőven elég az alapcsomag, amely kényelmes segítséget nyújt egy külföldi utazás során, de a nagyobb értékű, gyakoribb tranzakciók esetére fenntartanak prémium csomagokat is.

A Revolut bank szolgáltatásai

A Revolut a kedvezményes valutaváltásnál jóval többet kínál. A bank létrehoz egy, az Egyesült Királyságbéli nemzetközi IBAN bankszámlaszámot (Euro IBAN számla és Forint számla), amelyet ingyenesen vezet. Palettájukba tartozik, hogy különböző pénznemekben számlákat állítanak ki, statisztikákat készít költéseinkről, be lehet állítani ismétlődő fizetéseket (például a lakbér vagy előfizetések esetében), pénzt küldhetünk más felhasználóknak, pénzt igényelhetünk, amelyet a szolgáltatás fizetési linkek létrehozásával juttat el hozzánk; és különböző valutanemben széfeket hozhatunk létre. A Revolut kártya segítségével számos országban adományozhatunk, figyelőlistán követhetjük a különböző pénznemek árfolyam-változását, biztosítást köthetünk és repülőjegyeket is foglalhatunk. A Revolut bank rendelkezik ügyfélszolgálattal is problémák esetére, viszont ezt a szolgáltatást a Revolut rengeteg pozitívuma mellett a gyenge pontok közé sorolnánk.

A Revolut hátrányai

A Revolut máshogy működik, mint egy megszokott, közismert hálózat: nem épít ki országokat behálózó fizikai infrastruktúrát, beleértve a regionális irodákat, bankfiókokat, ATM-eket. Szinte minden online zajlik, így, ha valamivel kapcsolatban problémánk akad, nehéz reklamálnunk. Az ügyfelekkel alapvetően robotok kommunikálnak, külön kell jeleznünk, ha a minimális létszámú "élő" ügyfélszolgálatos kollégák egyikével kívánjuk megvitatni a problémánkat. Ebben az esetben is felmerülhet még egy akadály: a Revolut Magyarország esetében sem tesz különbséget, így, ha nem tudunk angolul, mindenképpen segítséget kell kérnünk valakitől, mert csak angol nyelven tudunk kapcsolatba lépni a Revolut ügyfélszolgálatával.

Minden szolgáltatásnak vannak veszélyei: Revolut károsultak Magyarországon

Mi a Revolut bank esetében a kockázat? Ritkán, de előfordulhat, hogy a Revolut bank minden látszólagos ok nélkül zárolja a kártyánkat. Érdemes a kártyát eleinte kisebb tranzakciókra használni, hogy kiépítsünk általa egy stabil számlatörténetet, ugyanis, ha egyből nagy összegeket kezdünk a Revolut kártya segítségével mozgatni, akkor a rendszer "gyanús" tényezőként jegyzi azt fel és blokkolhatja a számlára helyezett pénzünkhöz való hozzáférésünket.

Vannak Revolut károsultak sajnos, akik beleesnek ebbe a kategóriába és nagyon ritkán, de megesik, hogy a zárolás után nem kapják vissza a pénzt, a rendszer pedig nem engedi, hogy újra regisztráljanak.

A Revolut károsultak nagyrésze, ha zárolják a számláját, vissza tudja utaltatni a blokkolt pénzösszeget saját számlájára, de ha nem szeretnénk a több ezerből az az egy lenni, aki pórul járt, érdemes körültekintően használni a kártyánkat és ha nincs rá épp kifejezetten szükségünk, ne tartsunk a kártyán nagyobb összeget. Tájékozódjunk, hogy a Revolut mi az, gondoljuk át, hogy kihasználjuk-e a szolgáltatás előnyeit, és csak akkor szerezzük be a kártyát, ha úgy gondoljuk, kellő információ birtokában vagyunk.

Címlapkép: Getty Images